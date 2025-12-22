توك شو| أحمد موسى: ما تعرضت له مصر في 2011 تخريب يفوق الخيال.. وأحمد العوضي: ألعب رياضة من صغري وأنصح بها دائما

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الاتصالات: مصر تتقدم 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر سجلت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، حيث ارتفعت 47 مركزًا عالميًا لتحتل المرتبة 22 ضمن الفئة “أ”، وهو ما يعكس تطور قدرات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكفاءة.

أحمد العوضي: ألعب رياضة من صغري وأنصح بها دائما

حلّ النجم أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني، مساء الأحد.

ياسمين عز: هنكسب أنجولا وماتش زيمبابوي مضمون وجنوب أفريقيا فاكرين نفسهم برشلونة

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن منتخب مصر سيبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية أمام منتحب زيمبابوي، ومعانا كمان جنوب أفريقيا وأنجولا.

الصحة النفسية تكشف: العنف المدرسي انعكاس لإيذاء سابق يتعرض له الأطفال

أكدت الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن الأطفال الذين يمارسون العنف ضد زملائهم داخل المدارس يكونون في كثير من الأحيان قد مرّوا بتجارب قاسية من الإيذاء الجسدي أو النفسي في مراحل سابقة من حياتهم.

ثروات غير مستغلة.. مصر تمتلك 17 معدنا نادرا وطفرة غير مسبوقة بقطاع التعدين

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة تضم 17 نوعًا من المعادن النادرة المصحوبة بمعادن أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خبرات واعدة تؤهلها للتوسع بقوة في مجال التعدين خلال الفترة المقبلة.

مصطفى الجبلي: تطوير مشروعات الطرق والموانئ حوافز استثمارية جاذبة

أشاد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بمشروعات تطوير مشروعات الطرق والموانئ والتي وفرت عليهم الكثير وكانت بمثابة حوافز استثمارية جاذبة.

قدرات دولة وثروات واعدة .. مصر تمتلك 34 معدنا وتفتح أبواب التعدين بقوة

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تمتلك إمكانات هائلة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن تواجد شركة «أنجلو جولد أشانتي»، رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، داخل مصر يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرات الدولة ومناخها الاستثماري، ويعكس مدى المصداقية والالتزام الذي تتعامل به مصر مع الاستثمارات الأجنبية.

غرفة البترول: التعدين في مصر ثروة واعدة وفرصة للاستثمار الأجنبي

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تواجد شركة أنجلو جولد أشانتي، رابع أكبر شركة تعدين في العالم، بمصر يمثل رسالة قوية لقدرات وإمكانات البلاد ويعكس مصداقية مصر في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.

أحمد موسى: ما تعرضت له مصر في 2011 تخريب يفوق الخيال

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تعرضت خلال عام 2011 لهجمة منظمة استهدفت مؤسساتها وبنيتها الأساسية، واصفًا ما حدث بأنه «تخريب للبلد فوق خيال الجميع».

وزير العمل: لقاءات داخل الشركات للتوعية بقانون العمل واحترام حقوق العمال

كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص؛ لضبط سوق العمل، ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.