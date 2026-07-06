محافظ الغربية: استجابة فورية لشكاوى أهالينا بالسنطة.. رفع مخلفات طريق مصرف أشناواي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بسرعة التعامل مع الشكوى وتنفيذ حملة نظافة لإزالة المخلفات وتحسين المظهر الحضاري طريق مصرف أشناواي، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين بمركز ومدينة السنطة.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الشكوى، حيث تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة لرفع جميع المخلفات الموجودة على جانبي طريق مصرف أشناواي، وإعادة الطريق إلى حالته اللائقة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية استمرار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ومتابعة جميع الملاحظات الميدانية، مشددًا على أن تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

تحرك لحل المشاكل

وناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بعدم إلقاء المخلفات على الطرق أو بجوار المصارف، حفاظًا على المظهر الحضاري، وضمان استمرار أعمال النظافة وعدم تكرار تراكمات المخلفات.