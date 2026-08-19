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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. بضوابط أمان جديدة أوبن إيه آي تطلق شات جي بي تي للمراهقين.. ووان بلس تُبهر الجميع بتقنية شاشة OnePlus 16 الجديدة

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

حرية أكبر للمبدعين.. جوجل تسمح بإزالة العلامة المائية من محتوى Gemini

أضافت جوجل زرًا لإيقاف تشغيل علامة الذكاء الاصطناعي المرئية في جيميني.

تتيح خدمة Google Gemini للمستخدمين تعطيل العلامة المائية المرئية على الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما تظل علامات SynthID وC2PA مضمنة.

بضوابط أمان جديدة.. أوبن إيه آي تطلق شات جي بي تي للمراهقين
 

أطلقت شركة OpenAI نسخة معدلة من برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بها، والمصمم خصيصًا للمستخدمين المراهقين، حيث أدخلت ضوابط أمان أكثر صرامة في أعقاب الشكاوى القانونية والانتقادات المتعلقة بالمحتوى الضار.

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي عن خدمة ChatGPT للمراهقين، والتي يتم تفعيلها تلقائيًا للمستخدمين الذين يسجلون أعمارهم بين 13 و 17 عامًا أو يتم تحديدهم على أنهم قاصرون من خلال أنماط الاستخدام.

شاشة مسطحة وبدون حواف.. وان بلس تُبهر الجميع بتقنية شاشة OnePlus 16 الجديدة
 

إذا كنت ممن يفضلون شراء هواتف وان بلس فيمكنك التفكير في شراء هاتف OnePlus 16. والذي سيأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة BOE Oriental من الجيل الجديد، تدعم معدل تحديث 165 هرتز في جميع أنحاء النظام. وهذا يختلف عن مجرد توفير شاشة بمعدل 165 هرتز، إذ يُقال إن معدل التحديث الأعلى سيُعمّم على نطاق أوسع ليشمل المزيد من سيناريوهات النظام والتطبيقات، بدلاً من اقتصاره على استخدامات محددة. يُذكر أن هاتف OnePlus 15 مزود بالفعل بشاشة بمعدل 165 هرتز، مما يجعل هذا التوسع في استخدام هذه الميزة ترقيةً ملحوظةً لخليفة الهاتف.

"ميتا" تُطلق ميزة الذكاء الاصطناعي "تنبيه الاحتيال" في واتساب
 

أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة بعنوان "تنبيه الاحتيال" في تطبيق واتساب، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الرسائل التي يحتمل أن تكون احتيالية.

يعمل النظام مباشرةً على الجهاز، وهو مصمم لتنبيه المستخدمين إلى المخاطر قبل تفاعلهم مع الرسائل المشبوهة. تم تدريب النموذج على أنماط تم تحديدها في المحادثات التي تُظهر علامات احتيال، والتي تم الإبلاغ عنها للشركة في شكاوى المستخدمين. ويحدد النظام احتمالية الاحتيال بناءً على بنية المحادثة والمؤشرات اللغوية.

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