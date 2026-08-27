أخبار التكنولوجيا.. ببطارية أضخم من الباوربانك.. إليك أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.. وميزات جديدة في واتساب لازم تفعلها فوراً

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ببطارية أضخم من الباوربانك!| شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G.وهو أول طراز Pro Max في سلسلة Redmi Note على الإطلاق، وأول هاتف ذكي من شاومي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

أما عن قدرة الشحن فيأتي الهاتف بسعة 10000 مللي أمبير، وبطارية تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام العادي، وتدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غضون 20 دقيقة فقط.

بسعر منافس.. إليك أفضل أجهزة ألعاب بالأسواق في 2026

بمواصفات رائدة، إليك أفضل أجهزة الألعاب في 2026، والتي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة ويمكنك التفكير في شرائها.



مواصفات أيانيو بوكيت إس ميني

أطلقت شركة Ayaneo أخيرًا جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مصمم خصيصًا لعشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية. يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280×960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع حقيقية 4:3، ما يجعله مثاليًا لعرض الألعاب الكلاسيكية دون تشويه أو قص.

لازم تفعلها فوراً.. ميزات جديدة في واتساب لحماية حسابك

أعلنت واتساب عن سلسلة من التحديثات الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية حسابات المستخدمين، وتوسيع طرق المصادقة، ومكافحة المكالمات الواردة غير المرغوب فيها.

أكدت منصة المراسلة أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون حاليًا مفاتيح المرور للمصادقة، ما دفع إلى إجراء تحسينات جديدة عبر المنصات جنبًا إلى جنب مع تدابير أمنية أوسع.

تتيح ميزة "كلمات المرور" للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام المصادقة البيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) أو قفل شاشة الجهاز، ما يُغني عن الحاجة إلى رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة ومع التحديث الأخير، يدعم واتساب الآن إضافة عدة كلمات مرور إلى حساب واحد.

لحماية خصوصيتك.. إليك كيفية منع إنستجرام من استخدام بياناتك للذكاء الاصطناعي

لإيقاف استخدام تطبيق إنستجرام لبياناتك في الترويج للإعلانات وبرامج تدريب الذكاء الاصطناعي، يتعين عليك القيام بضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك وتقييد نشاطك يدويًا، فلا توفر شركة Meta زرًا موحدًا لإلغاء هذه الميزات دفعة واحدة.

منع استخدام صورك في الذكاء الاصطناعي

على الجانب الآخر، يمكن لشركة Meta استخدام منشوراتك العامة وذلك لتدريب نماذجها والسماح للآخرين بإعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. لمنع ذلك: