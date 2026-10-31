توك شو| رئيس الوزراء يتابع حادث الطريق الأوسطي.. استقرار الذهب والطقس والعملات.. سفير سلوفينيا: مصر وطني الثاني

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس: ارتفاع الحرارة 5 درجات ثم انخفاض مفاجئ نهاية الأسبوع



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جديدة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بصورة مؤقتة تصل إلى 5 درجات مئوية، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا مع نهاية الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من الانخداع بالأجواء الدافئة خلال ساعات النهار وفقاً لما ذكره برنامج صباح البلد.

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لتسجل العظمى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مقارنة بالأجواء التي تشهدها البلاد حاليًا، على أن يعقب هذا الارتفاع تغير جديد في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، يبدأ ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 نوفمبر، وتصل الزيادة إلى نحو 5 درجات مئوية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت التوقعات أن هذا الارتفاع مؤقت، ولا يعكس انتهاء الأجواء الباردة التي بدأت تظهر خلال هذه الفترة من العام، إذ من المنتظر أن تشهد البلاد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، تباينًا بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، والذي سجل 6200 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألفًا و600 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات الأسعار المتاحة.

وتختلف أسعار الذهب بحسب درجة نقاء العيار، كما تتباين أسعار البيع والشراء، في ظل استمرار متابعة حركة الأسعار محليًا وعالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، نحو 7085 جنيهًا للبيع، مقابل 7040 جنيهًا للشراء، بفارق 45 جنيهًا بين السعرين، ويعد العيار الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6200 جنيه للبيع، مقابل 6160 جنيهًا للشراء، بفارق 40 جنيهًا، ويعد العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في محال الصاغة المصرية.

الريال السعودي 14.92.. أسعار العملات اليوم السبت 31 أكتوبر في مصر

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تباينًا في مستويات الشراء والبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة تحركات العملات، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتحظى أسعار العملات بمتابعة يومية من جانب المتعاملين في السوق، سواء لأغراض السفر أو التحويلات المالية أو التعاملات التجارية، إذ تمثل أسعار الشراء والبيع مؤشرًا مهمًا لحركة سوق الصرف داخل البنوك.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

يأتي الدولار في مقدمة العملات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لدوره في حركة الاستيراد والتجارة، وتأثير تحركاته على تكلفة العديد من السلع والخدمات المرتبطة بالأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، ليقترب سعر العملة الأوروبية من مستوى 63 جنيهًا.

ويتابع المواطنون سعر اليورو بصورة مستمرة، خاصة المهتمين بالسفر إلى الدول الأوروبية، إلى جانب الشركات والأفراد الذين ترتبط تعاملاتهم المالية بالعملة الأوروبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 74.45 جنيه للشراء، و74.80 جنيه للبيع، ليواصل تسجيل مستويات أعلى مقارنة بأسعار عدد من العملات الأجنبية الأخرى.

ويعد الجنيه الإسترليني من العملات المهمة في سوق الصرف، ويحظى باهتمام المتعاملين في التحويلات المالية والتعاملات المرتبطة بالمملكة المتحدة.

أسامة كمال: التوسع في الطاقة المتجددة يحمي الموازنة من تقلبات الأسعار



أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية لتقليل اعتماد مصر على الوقود التقليدي، وخفض فاتورة استيراد الطاقة، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الحكومة المصرية تحركت مبكرا لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، تحسبا لاستمرار أزمة الطاقة والتوترات الإقليمية حتى نهاية العام، من خلال إبرام تعاقدات لتوفير الإمدادات لفترات ممتدة، وتنويع مصادر الحصول عليها، مع التركيز على المناطق الأقل تأثرا بالتطورات الجيوسياسية.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن تنوع مصادر استيراد الغاز، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في تخفيف حدة تداعيات الأزمة، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات تشغيل محطات الكهرباء، والاستعانة بالمازوت بدلا من الغاز في بعض الحالات، بهدف تحقيق التوازن بين توافر الوقود وتقليل التكلفة.

بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية.. إطلاق أول سيارة كهربائية



تستعد شركة النصر لصناعة السيارات للكشف عن أول سيارة كهربائية مصرية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والكهرباء والمالية، في خطوة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر.

وتُمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تاريخ شركة النصر للسيارات، باعتبارها واحدة من أعرق القلاع الصناعية المصرية، والتي تعود إلى دائرة الإنتاج والمنافسة بعد سنوات من التوقف، من خلال خطوط إنتاج متطورة تعتمد على أحدث التقنيات والروبوتات الصناعية، وبمشاركة الكوادر الهندسية والفنية المصرية. ورصد صباح الخير الاستعدادات الجارية لإنتاج السيارة الكهربائية الجديدة، والتجهيزات الحديثة التي شهدتها المصانع، إلى جانب خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في تصنيع طرازات أخرى خلال الفترة المقبلة.

سفير سلوفينيا: مصر أصبحت وطني الثاني وأشعر أنها بيتي

أكد ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى مصر، أن مصر أصبحت بمثابة وطنه الثاني، مشيرًا إلى شعوره بالراحة والانتماء خلال فترة إقامته بها، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي على أرضها.

خمس سنوات في مصر.. بودلسنيك يتحدث عن شعوره بالراحة والانتماء



وقال السفير السلوفيني، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنه يسافر كثيرًا بحكم طبيعة عمله، إلا أن أول ما يحرص عليه عند عودته إلى مصر هو الرجوع إلى منزله والحصول على قسط من الراحة، مؤكدًا أن مصر أصبحت بيته بالفعل.

وأضاف بودلسنيك أنه أمضى أربع سنوات كاملة في مصر وبدأ عامه الخامس، موضحًا أنه يشعر بالانتماء للحياة في مصر، بعد الفترة التي قضاها بها.

وأشار إلى أن طبيعة عمله الدبلوماسي تفرض عليه التنقل والسفر إلى العديد من البلدان والمدن، لافتًا إلى أن وتيرة سفره خلال العام الجاري كانت أقل نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة.

رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الأوسطي ويوجه بتوفير الرعاية الطبية



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، الذي وقع صباح اليوم السبت عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بنطاق قسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووجّه بتسخير جميع الإمكانات الطبية المتاحة لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمصابين وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

وتابع رئيس الوزراء مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع استمرار متابعة تطورات حالتهم الصحية وتوفير الإمكانات الطبية المطلوبة.