اهم الاخبار.. تأهل منتخب الطائرة ناشئين.. خفض الفائدة 1% على حسابات التوفير.. عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة.. استدعاء ريهام سعيد

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الأولى، صباح اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم اخبار البلد
جدول أعمال حافل لقمة الـ 7 الصناعية ببيارتيز الفرنسية بمشاركة السيسي
البريد: خفض سعر الفائدة ١ ٪ على حسابات التوفير
الاعلى للإعلام يستدعي ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة
انتخبت أمينا عاما لــ أديان من أجل السلام.. عزة كرم: مصريتي حافزي للنجاح
لتشجيع الاستثمار.. خبير اقتصادي يتوقع خفض جديد لـ أسعار الفائدة 1.5% بنهاية العام
التعدين والبترول أكثرها .. الشافعى: 4 قطاعات ستقود النمو الاقتصادي بمصر
مصر للطيران: 4600 حاج يعودون إلى القاهرة غدا على متن 22 رحلة جوية
محمد حجازي: مشاركة مصر في قمتي مجموعة السبع والتيكاد فرصة لجذب استثمارات جديدة
نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد
اخبار الرياضة
عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان
جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة
اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان
سانشيز ولوكاكو في انتر ميلان.. من أجل عودة الماضي وكتابة التاريخ
الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر
اخبار الحوادث
بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 542 سجينا
الحقيقة التى لا تراها هيومن رايتس ووتش .. العفو عن آلاف السجناء بقرارات رئاسية خلال 2019
عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة عن الفيديوهات الجنسية.. والسيدات تعترف
التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عشريني ومراهقة بوضع مخل في دار عبادة بالشرقية
التحقيق مع رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة من أمام ناد شهير في المعادي
عقب ساعات من اختطافه.. أمن الشرقية يعيد طفل دون دفع الفدية ويضبط المتهمين
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات بطريق طنطا – القاهرة
اخبار العالم
بوتين يأمر الجيش الروسي بالرد على الاختبار الصاروخي الأمريكي
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويقتحم مدخلها الشمالي
الصين تكشف عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية
أستراليا تستعد لإزاحة قطر عن عرش تصدير الغاز الطبيعي.. تفاصيل
رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسي باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية
بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي.. ظريف: إيران لن تتفاوض مرة أخرى حول البرنامج النووي
نوري المالكي يهدد إسرائيل: سنرد بقوة على تل أبيب
اخبار الفن والفنانين
لينا أحمد الفيشاوي تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل أزمتها مع أبيها
شاهد.. كيف تقضى إليسا حياتها بعد قرار الاعتزال
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
مبقاش سر لـ أصالة تحصد 3.7 ملايين مشاهدة.. فيديو
تزوجت 7 مرات .. 8 معلومات عن سوسن بدر
أخبار الطقس
الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة
اهم اخبار البلد
جدول أعمال حافل لقمة الـ 7 الصناعية ببيارتيز الفرنسية بمشاركة السيسي
البريد: خفض سعر الفائدة ١ ٪ على حسابات التوفير
الاعلى للإعلام يستدعي ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة
انتخبت أمينا عاما لــ أديان من أجل السلام.. عزة كرم: مصريتي حافزي للنجاح
لتشجيع الاستثمار.. خبير اقتصادي يتوقع خفض جديد لـ أسعار الفائدة 1.5% بنهاية العام
التعدين والبترول أكثرها .. الشافعى: 4 قطاعات ستقود النمو الاقتصادي بمصر
مصر للطيران: 4600 حاج يعودون إلى القاهرة غدا على متن 22 رحلة جوية
محمد حجازي: مشاركة مصر في قمتي مجموعة السبع والتيكاد فرصة لجذب استثمارات جديدة
نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد
اخبار الرياضة
عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان
جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة
اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان
سانشيز ولوكاكو في انتر ميلان.. من أجل عودة الماضي وكتابة التاريخ
الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر
اخبار الحوادث
بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 542 سجينا
الحقيقة التى لا تراها هيومن رايتس ووتش .. العفو عن آلاف السجناء بقرارات رئاسية خلال 2019
عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة عن الفيديوهات الجنسية.. والسيدات تعترف
التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عشريني ومراهقة بوضع مخل في دار عبادة بالشرقية
التحقيق مع رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة من أمام ناد شهير في المعادي
عقب ساعات من اختطافه.. أمن الشرقية يعيد طفل دون دفع الفدية ويضبط المتهمين
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات بطريق طنطا – القاهرة
اخبار العالم
بوتين يأمر الجيش الروسي بالرد على الاختبار الصاروخي الأمريكي
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويقتحم مدخلها الشمالي
الصين تكشف عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية
أستراليا تستعد لإزاحة قطر عن عرش تصدير الغاز الطبيعي.. تفاصيل
رئيس البرازيل يتهم نظيره الفرنسي باستغلال حرائق الأمازون لتحقيق مكاسب شخصية
بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي.. ظريف: إيران لن تتفاوض مرة أخرى حول البرنامج النووي
نوري المالكي يهدد إسرائيل: سنرد بقوة على تل أبيب
اخبار الفن والفنانين
لينا أحمد الفيشاوي تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل أزمتها مع أبيها
شاهد.. كيف تقضى إليسا حياتها بعد قرار الاعتزال
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
مبقاش سر لـ أصالة تحصد 3.7 ملايين مشاهدة.. فيديو
تزوجت 7 مرات .. 8 معلومات عن سوسن بدر
أخبار الطقس
الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدا.. والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة