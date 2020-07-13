الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد أن كان الاثنين الماضي





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.10 ، و بيع : 20.21





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.91 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.96 ، وبيع : 17.03 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.07





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.89 بعد أن كان الاثنين الماضي 14.92 ، وبيع : 14.98 بعد أن كان 15.02





أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.24 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.27 ، وبيع : 4.27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.30



سعر الدينار الكويتى​

