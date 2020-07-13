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اقتصاد

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:11 ص
الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
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عبد العزيز جمال- مايكل عياد

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-7-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى ومصر، سجلت هبوطا أمام الجنيه في مستهل التعاملات ،و سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.92 جنيه جنيها للشراء ، بعد أن كان 16.04  الأسبوع الماضي في نفس اليوم.. و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 13-7-2020  وأسعار العملات  الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-7-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

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فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار  والريال السعودي و اليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :


سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.92 بعد أن كان الاثنين الماضي16.04 ، وبيع :16.02 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.14 

سجل سعر اليورو ​ اليوم الاثنين شراء :17.98 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.05 ، وبيع :18.10 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.16 

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء  20.10 ، وبيع : 20.21

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء :16.91 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.96 ، وبيع :17.03 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.07 

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء 14.89 بعد أن كان الاثنين الماضي 14.92 ، وبيع 14.98  بعد أن كان 15.02 


أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء :4.24  بعد أن كان الاثنين الماضي 4.27 ، وبيع :4.27  بعد أن كان الاثنين الماضي 4.30  

سعر الدينار الكويتى​

سجل سعر الدينار الكويتي شراء :51.79 بعد أن كان الاثنين الماضي 52.14  ، وبيع : 52.13 بعد أن كان الاثنين الماضي 52.49 

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء 4.33 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.36 .. وبيع :4.36 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.39  

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء 2.27 ، وبيع : 2.28


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سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء15.94  بعد أن كان الاثنين الماضي 16.05 ، وبيع :16.04 بعد أن كان 16.15 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4:16  بعد أن كان الاثنين الماضي 4:19  ، وبيع :  4:27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.30 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين ..  شراء15.94  بعد ان كان الاثنين الماضي 16.05 ، وبيع :16.04 بعد أن كان 16.15 


سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر 
 شراء : 4:16  بعد أن كان الاثنين الماضي 4:19  ، وبيع :  4:27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.30 
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