أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي أندرويد.. فيفو تطور هاتفاً قابلاً للطي للخارج ومزوداً بـ 5 كاميرات

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أفادت تقارير سابقة، بأن واتساب WhatsApp، حصل على ميزة جديدة تضيف دعمًا لتشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز والتي ينتظرها الملايين من عشاق خدمة التراسل، واليوم كشفت بعض التقارير إلى أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة "فيسبوك" يختبر ميزة أخرى لإلغاء ربط الأجهزة المتصلة بحساب واتساب.
قدمت شركة فيفو vivo براءة اختراع لهاتف جديد قابل للطي، حيث يعد الجهاز الجديد أحدث حلول الشركة الصينية للمنافسة في مجال الأجهزة القابلة للطي، إذ تقدم شركات تصنيع الهواتف الذكية حلولا مختلفة للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة المستقبلية بتقنيات شاشات مطوية مختلفة.
أطلقت شركة هونر هاتفها الأحدث المسمى Honor V40 في الصين الشهر الماضي، كأول جهاز لها بعد انفصالها عن شركتها الأم "هواوي"، واليوم تم اعتماد الهاتف في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، مما يعني أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية.
أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بأن عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، تبني ساعة ذكية كجزء من جهودها المستمرة في مجال الأجهزة الذكية.
قررت شركة جوجل Google الأمريكية، تخفيض سعر أحدث هواتف بيكسل التابعة لها وهو Pixel 4a 5G وذلك احتفالا بعيد الحب.
حققت منصة +Disney للبث التدفقي، نجحا كبيرا منذ إطلاقها فس شهر نوفمبر عام 2019، حيث كان الهدف الرسمي لخدمة البث المرئي في البداية هو الوصول إلى 90 مليون مشترك في عام 2024، ولكنها تجاوزت تلك التوقعات.
أدرج هاتف موتورولا المسمى Motorola Malta ضمن قوائم Geekbench، والذي سينطلق للأسواق قريبا تحت اسم Moto E7 Power، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك.
أضافت شركة جوجل Google الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق تعديل وتحرير الصور التابع لها "صور جوجل"، والذي يقدم المزيد من الميزات والخصائص لمحرر فيديو جديد بإمكانيات احترافية.
أظهر تقرير نشرته شركة التحليلات Above Avalon، أن شركة آبل Apple الأمريكية، حقق أرقاما قياسية من ساعتها القابلة للارتداء Apple Watch، حيث شحنت أكثر من 100 مليون وحدة منها حول العالم.