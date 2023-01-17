برج إيفل في باريس يضيء بشعارات تضامن مع الإيرانيين.. طارق الخولي: لن نكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي.. مرتضى منصور للمتخاذلين: سنتكم سودا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تصريح طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي بشأن الإفراج عن أشخاص يهددون الأمن القومي وتصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي
قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي. وأضاف الخولي - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة (سي بي سي) وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي - أنه يتم التأكد من عدم انتماء
خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك
كشف طلال عبد اللطيف خبير اللوائح مفاجأة صادمة بعد خطاب اتحاد الكرة المصري للنادي الأهلي بشأن أحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في المباريات.
برج إيفل في باريس يضيء بشعارات تضامن مع الإيرانيين
أضاء برج إيفل أمس الإثنين بشعارات مؤيدة للمتظاهرين الإيرانيين والنساء اللواتي يناضلن من أجل المزيد من الحقوق. وبعد أربعة أشهر من الفتاة الايرانية وفاة مهسا أميني في الحجز، رفع برج العاصمة الفرنسية المصنوع من الحديد المطاوع شعارات “امرأة. حياة. حرية” و “أوقفوا الإعدام في إيران” أحد أهم الهتافات للاحتجاجات.
جنوب أفريقيا ستعاني من انقطاع الكهرباء حتى عام 2024| تقرير
قالت شركة إسكوم للطاقة المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا إنها ستقلص انقطاع التيار الكهربائي اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء مع عودة 14 مولداً إلى الصنبور هذا الأسبوع
سأدعم الجهاز الفني بقوة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك
فى أول تعليق من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خروج الزمالك من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء اليوم قال أنه لن يقيل فيريرا المدير الفني للفريق وسيواصل دعم الجهاز الفني بقوة . وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك
ألمانيا تستدعي ممثل السفارة التركية على خلفية تصريحات نائب عن الحزب الحاكم
أعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت ممثلا عن السفارة التركية على خلفية تصريحات نائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أدلى بها في ألمانيا.
مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من الكأس للمتخاذلين: سنتكم سودا
نادى الزمالك رسالة نارية للاعبين المتخاذلين فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين تسببوا فى خسارة الزمالك أمام بيراميدز اليوم بركلات الجزاء فى نصف نهائى كأس مصر
حسين ياسر المحمدي يعلن عن بدء مهامه مع فيريرا اليوم
كشف حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 عن تعيينه مدربًا بالجهاز الفني للفريق الأول المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل عن منصبه. وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات تليفزيونية : تلقيت اتصالا هاتفيا قبل قليل وتم إبلاغي رسميا بتعييني مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن أبدأ مهتمتي مع الفريق بداية من صباح اليوم الث
اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما ادى إلى ضعف الدولار وتزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك وراء رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق بسبب رفضه أن يقوم نبيه بتوجيه اللاعبين فى المباريات.
رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة.. تفاصيل
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن استقالة أحمد عبدالمقصود من جهاز الزمالك، يؤكد أن هناك أمور غير جيدة داخل غرفة الملابس، مؤكدا أنه يجب حل الأزمة .
هعلمها الدحة.. شبيهة جورجينا رفيقة رونالدو تثير الجدل بتصريح غريب
بعد الضجة التي أثارتها مؤخرًا الشابة السعودية «ريما العنزي» بالشبه الغريب بينها وبين «جورجينا» صديقة النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو».A7-
مروان موسى على عرش الموسيقى الأفريقية بعد «الهاتريك»
حصل الفنان المصري مروان موسى على أكبر 3 جوائز لموسيقى الشباب في أفريقيا، من مهرجان أفريما All Africa Music Awards الذي أقيم في العاصمة السنغالية دكار مساء الأحد الماضي.
بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدتها دلال عبد العزيز
أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، بصور تجمعهما، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت: “أعظم وأحن وأطيب أم في الدنيا، كل سنة وأنتي طيبة، وبإذن الله في الجنة يا رب.. أنا بسمع صوت دعاكي، ونصايحك طول الوقت، أنت في قلوبنا
ضربت الفنانين على المسرح أمام الجمهور.. القصة الكاملة لأزمة لوسي في مسرحية الحفيد
تصاعدت حدة الخلافات بين بطلة مسرحية “الحفيد”، وابطال العرض، الذي انتجه المسرح القومي المصري، ويُعرض على خشبته، والمأخوذ عن نص لعبد الحميد جودة السحار، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين
حسين ياسر المحمدي يتحدث عن رؤيته لمباراة القمة ورسالة لجمهور الزمالك
حسين ياسر المحمدي يتحدث عن رؤيته لمباراة القمة ورسالة لجمهور الزمالك وأكد المحمدي أن المدير الفني هو أكثر شخص على دراية بقدرات اللاعبين ومتى يتم الدفع بهم، مشيرا إلى أن الزمالك لديه العديد من اللاعبين الشباب الذين يستطيعون تقديم مستويات رائعة .
بلينكن يخطط لزيارة الصين يومي 5 و6 فبراير
أفادت بوليتيكو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيزور الصين يومي 5 و 6 فبراير.
أحدثها ضرب المرأة للرجل.. رئيس المأذونين يكشف أسباب الطلاق بين الأزواج
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن أسباب الطلاق في الفترة الحالية يكمن في عدة أسباب، أهمها
مفاجأة.. أول تعليق من حسين ياسر المحمدي على انضمامه للجهاز الفني للزمالك| فيديو
أعلن حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن تعيينه في الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي فيريرا.
إذا كنت في ضيق وهم.. علي جمعة: 3 أمور تزيح جبال الغم
أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم - إلى كل ما فيه خير وفلاح ونجاة في الدنيا والآخرة ، ومن بعده جاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم على أثره، فنجد فيه كل أسباب النجاة
بوريس جونسون يكتب مذكراته عن فترة رئاسته لحكومة بريطانيا
أبرم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون صفقة مع الناشر هاربر كولينز لكتابة مذكرات ستغطي دوره في قلب واحدة من أكثر الفترات دراماتيكية في التاريخ البريطاني الحديث.
مي فاروق تكشف تطورات حالة والدها بعد نقله للمستشفى
أعلنت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرض والدها لأزمة صحية، مطالبة من الجمهور الدعاء له قائلة: «أرجوكم كلكم ادعوا لأبويا كتير، تعبان جدًا واتنقل المستشفى
في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني
تحل اليوم ذكرى وفاة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والتي تركت بصمتها الفريدة ومشوار فني زاخر، حتى أصبحت مدرسة يدرس من خلالها الفن المصري، كما أصبحت إحدى أهم ممثلات السينما المصرية على مدار التاريخ .
بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك
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ربنا نجاهم من الموت.. اشتعال سيارة في الزقازيق بشكل مفاجئ
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