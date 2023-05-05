حدث ليلا|بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أبو سمبل/ أسوان .. الزمالك يتلقى صدمة جديدة بعد السوبر

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة ، أن شارك فى الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات ، عدد 57 شركة وفندق و3 شركات طيران بطاقة 60 عارض بزيادة 20 عارض عن العام الماضي

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل وذلك بطريق أبوسمبل - أسوان البرى ..

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر. وقالت النيابة أنه إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها ..

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أنه تم تحديد تسعيرة تعريفة الركوب بكل المواقف بعد رفع سعر السولار.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الخطر الذي قد يسببه مختبر الصحة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد دخوله في حيز الأزمة الدائرة بالسودان.

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن الشباب يريد أن يرى صدى لما يمارسه من أنشطة، حين يقدم مقترحا يريد أن يراك تناقش هذا المقترح، ويتشجع ويشارك ويقدم مقترحات أكثر تطورا.

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن نطلاق الحوار الوطني يمثل رسالة للإخوان بأن مصر لا زالت متماسكة بجميع أطيافها السياسية.

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للصحة النفسية ،خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” ..

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، انضمام يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك، إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل. وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه على فيسبوك" انفراد " …

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن النادي الأهلي لجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط وهو قرار "إداري وليس رياضي"، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك لائحة واضحة لاتحاد الكرة بأحقية الأندية

أكدت الفنانة سلوي عثمان انها سعيدة بردود الافعال التى وصلتها عن دورها فى مسلسل “ جعفر العمدة ” رغم ظهورها كضيف شرف .

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال ادائها اغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .

اثار غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع محمد الموجي ، والذى اقيم خلال الساعات الماضية فى المملكة العربية السعودية الجدل .

تمكنت الفنانة مي فاروق من تصدر مؤشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي توتير ، بعد مشاركتها فى حفل روائع الموجي ، والذي يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية .

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك اداء الفنان صابر الرباعي لاغنية قارئة الفنجان ، ضمن حفل روائع الموجي.

تحدث الفنان وليد فواز، عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، والذي عرض خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، حيث جسد خلال أحداث المسلسل شخصية أبو أسامة

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربة من تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، مشيرا إلى أن اتفاقا يضع حدا للتوترات بات في متناول اليد .

سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الضوء على جهود إغاثة النازحين من السودان عبر المعابر الحدودية المصرية وعلى رأسها معبر قسطل، حيث يوجد متطوعين مصريين يقدمون مياهًا وعصائر ووجبات جاهزة.

واصلت المؤشرات الأمريكية تراجعاتها للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من أسهم القطاع المالي مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن صحة البنوك الإقليمية مما أسهم بانخفاض حاد لأسهم البنوك الكبرى.

أعلنت مليشيات الدعم السريع في السودان، فجر الجمعة، أنها مددت الهدنة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية-سعودية، وذلك في وقت يتوصل القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة.

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، اليوم الجمعة، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية خلال أيام، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.