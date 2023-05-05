حدث ليلا|بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أبو سمبل/ أسوان .. الزمالك يتلقى صدمة جديدة بعد السوبر

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي
قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة ، أن شارك فى الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات ، عدد 57 شركة وفندق و3 شركات طيران بطاقة 60 عارض بزيادة 20 عارض عن العام الماضي
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل/ أسوان البرى
تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل وذلك بطريق أبوسمبل - أسوان البرى ..
بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة
أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر. وقالت النيابة أنه إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها ..
بعد التعريفة الجديدة للمواصلات.."التنمية المحلية" تتوعد السائقين المخالفين بالملاحقة والمحاكمة
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أنه تم تحديد تسعيرة تعريفة الركوب بكل المواقف بعد رفع سعر السولار.
"خطر حقيقي".. متحدث الصحة يحذر من "مختبر الصحة العامة بالسودان"
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الخطر الذي قد يسببه مختبر الصحة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد دخوله في حيز الأزمة الدائرة بالسودان.
خالد عبدالعزيز: اهتمام الحوار الوطني بمقترحات الشباب شجعهم على المشاركة السياسية
قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن الشباب يريد أن يرى صدى لما يمارسه من أنشطة، حين يقدم مقترحا يريد أن يراك تناقش هذا المقترح، ويتشجع ويشارك ويقدم مقترحات أكثر تطورا.
مسلم: انطلاق الحوار الوطني رسالة للإخوان بتماسك مصر بجميع أطيافها السياسية
قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن نطلاق الحوار الوطني يمثل رسالة للإخوان بأن مصر لا زالت متماسكة بجميع أطيافها السياسية.
ربنا مش هيخذلني في ابني..الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي..أهم تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة نجلها
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للصحة النفسية ،خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” ..
الزمالك يتلقى صدمة جديدة بعد انسحابه من مباراة السوبر أمام الأهلي
أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، انضمام يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك، إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل. وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه على فيسبوك" انفراد " …
محام بالنقض : الأهلي له حق التشكيك في قانونية تعيين لجنة الانضباط
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن النادي الأهلي لجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط وهو قرار "إداري وليس رياضي"، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك لائحة واضحة لاتحاد الكرة بأحقية الأندية
سلوى عثمان: مقدرش أقول لـ محمد سامي "لأ"
أكدت الفنانة سلوي عثمان انها سعيدة بردود الافعال التى وصلتها عن دورها فى مسلسل “ جعفر العمدة ” رغم ظهورها كضيف شرف .
شاهد.. حسام حبيب يرقص أثناء غناء زوجته "للصبر حدود" من الكواليس
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال ادائها اغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .
غياب وائل جسار عن حفل "روائع الموجي" بشكل مفاجئ يثير الجدل
اثار غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع محمد الموجي ، والذى اقيم خلال الساعات الماضية فى المملكة العربية السعودية الجدل .
بعد تصدرها تويتر .. شاهد أداء مي فاروق لـ أغنية للصبر حدود من حفل روائع الموجي
تمكنت الفنانة مي فاروق من تصدر مؤشر البحث عبر موقع التغريدات العالمي توتير ، بعد مشاركتها فى حفل روائع الموجي ، والذي يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية .
بلاش "قارئة الفنجان" فى حفل الموجي.. ماجدة خير الله لـ صابر الرباعي : دي ليفل الوحش
هاجمت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك اداء الفنان صابر الرباعي لاغنية قارئة الفنجان ، ضمن حفل روائع الموجي.
وليد فواز : مسلسل"رسالة الإمام" احترم وعي المتلقي.. وكنت بذاكر كويس جدًا
تحدث الفنان وليد فواز، عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، والذي عرض خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، حيث جسد خلال أحداث المسلسل شخصية أبو أسامة
ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا
ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربة من تسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا.
أمريكا تعلن عن تقدم ملموس في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن، مشيرا إلى أن اتفاقا يضع حدا للتوترات بات في متناول اليد .
شاهد .. متطوعون مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان
سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الضوء على جهود إغاثة النازحين من السودان عبر المعابر الحدودية المصرية وعلى رأسها معبر قسطل، حيث يوجد متطوعين مصريين يقدمون مياهًا وعصائر ووجبات جاهزة.
خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا
واصلت المؤشرات الأمريكية تراجعاتها للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من أسهم القطاع المالي مع تجدد مخاوف المستثمرين بشأن صحة البنوك الإقليمية مما أسهم بانخفاض حاد لأسهم البنوك الكبرى.
الدعم السريع تشكر مصر على جهودها في حل أزمة السودان
أعلنت مليشيات الدعم السريع في السودان، فجر الجمعة، أنها مددت الهدنة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية-سعودية، وذلك في وقت يتوصل القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن زيارته السعودية خلال أيام
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، اليوم الجمعة، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية خلال أيام، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.