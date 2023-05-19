حدث ليلا | الرئاسة: مصر لا تفرط في حقها .. السعودية ترحب بالسيسي .. أبو العينين يشكر الرئيس وكبار رجال الدولة .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكدت مصر حرصها الدائم على دعم العمل العربي المشترك، وإنه ليس شعارات وإنما أفعال حقيقية تؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الشعوب العربية

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية تغريدة رحب فيها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية التي ستنعقد اليوم في مدينة جدة.

تقدم النائب محمد أبو العينين – وكيل مجلس النواب، وأسرة أبو العينين ومجموعة كليوباترا جروب بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من واسى وقدم واجب العزاء، بالحضور أو التليغراف او بوسائل التواصل الاجتماعي، من داخل مصر وخارجها، في وفاة المغفور له بإذن الله- أحمد محمد أبو العينين - مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في حالة سعادة بالغة بالمستوى الذي وصل إليه لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، خلال حديثه ..

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم القلعة البيضاء بفوز فريق اليد لنادي الزمالك اليوم على الأهلي بنتيجة 26-25. وكتب شيكابالا من خلال حسابه الشخصي انستجرام: "ارقص يا زمالك"

حذر محمد بركات فريق الزمالك من عدم ترتيب أوراقه بشكل مميز عقب نهاية الموسم الحالي خاصة أن الفريق الأبيض سيخوض منافسات المرحلة النهائية للبطولة العربية في شهر يوليو المقبل.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز أبلغ يوسف نبيه ووالده أسامة نبيه، بالتمسك بضمه بعد نهاية عقده مع الزمالك. وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: إدارة بيراميدز متمسكة بضم اللاعب، والذي وقع عقودًا رسمية في وقت سابق

تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بفوزه الصعب على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائي. الصربي دوشان فلاهوفيتش افتتح التسجيل لـ يوفنتوس لهدف في الدقيقة 65،

لفتت إليسا الأنظار بإطلالتها وحيويتها على المسرح في حفلها بجدة، مساء الخميس، التي أحيتها بمشاركة المغني الشاب آدم

رد الفنان محمد صبحي على تصريحات مغلوطة منسوبة له، اقتطعت من إحدى فيديوهات البث المباشر يتحدث فيها عن أمور اجتماعية وسياسية

قال الفنان أحمد داوود بطل فيلم يوم 13، أنه اول إجر حصل عليه من خلال عمل فنى كان 150 جنيه.

قال المنتج محسن جابر، إن إستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام أصوات المطربين الراحلين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في إنتاج اغاني جديدة يعتبر كارثة ولعب بالنار،

أكد دكتور فرج عبدالله، الخبيرالاقتصادي، أن هناك مبالغات ومضاربات في أسعار الذهب خلال الفترة الماضبة بسب بعض التجار ..

أذاع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الخميس، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الخميس إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي يبلغ 19.8050 ليرة للدولار مساء أمس الخميس، وذلك بعد أيام من تصدر الرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية، مما فاجأ الأسواق.

أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل 30 صاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 86 شخصية روسية تعمل في الصناعات العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف آلة الحرب الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

أعلنت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف آلة الحرب الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، دعت الأمم المتحدة وشركاؤها أمس الخميس إلى توفير مبلغ 470.4 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان من أجل توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحسب بيان رسمي أصدره مكتب الأمم المتحدة.

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.