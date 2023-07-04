أخبار العالم| جنين تحق القصف الإسرائيلي واستشهاد 9 واصابة 100.. القيادة الفلسطينية تقطع الاتصال مع حكومة الاحتلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قالت وزارة الطاقة الجزائرية ، الإثنين ، إن الجزائر قررت طواعية خفض إنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل أخرى يوميا في أغسطس.

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على أمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا لتعزيز الأمن في قمة الناتو المقبلة ، والتي من المقرر أن تعقد يومي 11 و 12 يوليو

طلب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في إنهاء حرب كوسوفو قبل أكثر من عقدين ، يوم الاثنين من حكومة كوسوفو وقف أعمالها في الشمال ذي الأغلبية الصربية

نقلت صحيفة فيلادلفيا إن كوايرر عن الشرطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة القول إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به.

قال جيفروي رو دي بيزيو ، رئيس حركة الشركات الفرنسية (ميديف) ، إن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب الجارية في فرنسا تقدر بأكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) ، باستثناء خسائر صناعة السياحة.

أعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.

حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على منع انتشار الاحتجاجات في فرنسا إلى دول أخرى.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأحداث التي وقعت اليوم الثلاثاء تؤكد الحاجة لعمل قوات الأمن لإسرائيلية والفلسطينية معا

قالت السلطات في المكسيك، إن مسؤولا كبيرا في ولاية تاماوليباس بشمال المكسيك تعرض لإطلاق نار يوم الاثنين أثناء سفره بالسيارة ولم يصب بأذى ، في أحدث اندلاع لأعمال العنف ضد المسؤولين في البلاد.

أفادت وسائل إعلام تونسية، تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية، الاثنين، للطعن في العاصمة من قبل شخص تم توقيفه ويجري التحقيق معه بشأن ملابسات الحادثة.

دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء الضفة الغربية لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين وأهل الملاحقين والمحاصرين فيه.

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه يوم الاثنين إنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 ، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى لولاية ثالثة.

توفي ليون جوتييه ، آخر فرد على قيد الحياة من وحدة الكوماندوز الفرنسية التي خاضت على الشاطئ في يوم النصر إلى جانب القوات المتحالفة لبدء تحرير فرنسا ، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 100 عام.

قال رئيس الوزراء بيرو يوم الإثنين ، إن بيرو ستعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحيطة ببركان أوبيناس في منطقة موكويغوا الجنوبية ، حيث ينفث أكثر البراكين نشاطًا في البلاد الرماد منذ عدة أيام.

نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات في مخيم جنين ودخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم

حظر المشرعون المحافظون في الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الجاري، في ولاية بعد أخرى، الإجراءات الطبية للشباب المتحولين جنسيًا، وحاليا، يقوم عدد متزايد من القضاة الفيدراليين بمنع هذه القوانين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 9 قتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ونحو 100 جريح بينهم 20 بحالة خطيرة

قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.