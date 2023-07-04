أخبار العالم| جنين تحق القصف الإسرائيلي واستشهاد 9 واصابة 100.. القيادة الفلسطينية تقطع الاتصال مع حكومة الاحتلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
الجزائر تقر خفضا جديدا لإنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل في أغسطس
قالت وزارة الطاقة الجزائرية ، الإثنين ، إن الجزائر قررت طواعية خفض إنتاجها النفطي بمقدار 20 ألف برميل أخرى يوميا في أغسطس.
لتعزيز أمن قمة الناتو.. رئيس بولندا يأمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا
وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على أمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا لتعزيز الأمن في قمة الناتو المقبلة ، والتي من المقرر أن تعقد يومي 11 و 12 يوليو
بيل كلينتون لـ كوسوفو: أوقفوا أعمال الحماقة في الشمال ضد الصرب
طلب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في إنهاء حرب كوسوفو قبل أكثر من عقدين ، يوم الاثنين من حكومة كوسوفو وقف أعمالها في الشمال ذي الأغلبية الصربية
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بفيلادلفيا
نقلت صحيفة فيلادلفيا إن كوايرر عن الشرطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة القول إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به.
خسائر أعمال الشغب في فرنسا تتجاوز مليون يورو باستثناء دمار صناعة السياحة
قال جيفروي رو دي بيزيو ، رئيس حركة الشركات الفرنسية (ميديف) ، إن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب الجارية في فرنسا تقدر بأكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) ، باستثناء خسائر صناعة السياحة.
القيادة الفلسطينية تعلن وقف جميع الاتصالات بالجانب الإسرائيلي
أعلنت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.
وزير خارجية إيطاليا: يجب منع انتشار الفوضى من فرنسا إلى بلجيكا وسويسرا
حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على منع انتشار الاحتجاجات في فرنسا إلى دول أخرى.
جوتيريش: قلق إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأحداث التي وقعت اليوم الثلاثاء تؤكد الحاجة لعمل قوات الأمن لإسرائيلية والفلسطينية معا
هجوم مسلح على مسؤول مكسيكي رفيع في ولاية حدودية
قالت السلطات في المكسيك، إن مسؤولا كبيرا في ولاية تاماوليباس بشمال المكسيك تعرض لإطلاق نار يوم الاثنين أثناء سفره بالسيارة ولم يصب بأذى ، في أحدث اندلاع لأعمال العنف ضد المسؤولين في البلاد.
تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية للطعن
أفادت وسائل إعلام تونسية، تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية، الاثنين، للطعن في العاصمة من قبل شخص تم توقيفه ويجري التحقيق معه بشأن ملابسات الحادثة.
حماس تدعو لتشكيل أكبر حالة دعم لمخيم جنين والاشتباك مع قوات الاحتلال
دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء الضفة الغربية لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين وأهل الملاحقين والمحاصرين فيه.
رئيس السنغال يستبعد إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة
قال الرئيس السنغالي ماكي سال في خطاب ألقاه يوم الاثنين إنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 ، منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى لولاية ثالثة.
عمره 100 عام.. وفاة آخر جنود القبعات الخضراء المدافعين عن نورماندي ضد هتلر
توفي ليون جوتييه ، آخر فرد على قيد الحياة من وحدة الكوماندوز الفرنسية التي خاضت على الشاطئ في يوم النصر إلى جانب القوات المتحالفة لبدء تحرير فرنسا ، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 100 عام.
تحسبا لانفجار بركان أوبيناس.. بيرو تعلن حالة الطوارئ
قال رئيس الوزراء بيرو يوم الإثنين ، إن بيرو ستعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحيطة ببركان أوبيناس في منطقة موكويغوا الجنوبية ، حيث ينفث أكثر البراكين نشاطًا في البلاد الرماد منذ عدة أيام.
قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات
نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات في مخيم جنين ودخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم
قضاة أمريكيون يوقفون حظر الرعاية الصحية للشباب المتحولين جنسيا
حظر المشرعون المحافظون في الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الجاري، في ولاية بعد أخرى، الإجراءات الطبية للشباب المتحولين جنسيًا، وحاليا، يقوم عدد متزايد من القضاة الفيدراليين بمنع هذه القوانين
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى و100 جريح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 9 قتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ونحو 100 جريح بينهم 20 بحالة خطيرة
جنين تحت القصف| إسرائيل تشن أكبر عملية في الضفة الغربية منذ 20 عاما.. تقرير
قصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما.