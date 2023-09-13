أخبار التوك شو| غرق مدن بالكامل في ليبيا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس.. وأكثر من 100 مليار جنيه إنفاقا على المبادرات الرئاسية

شهدت برامج التوك شو، تناول عدد من الملفات المهمة التي تم الحديث عنها، والتي تشغل بال الرأي العام بشكل كبير، وعلى رأسها العديد من الملفات، لا سيما ملف الإعصار دانيال ودخوله مصر، والأضرار التي أحدثها داخل ليبيا، فهو كان واحدا من أكثر ما شغل بال الرأي العام في مصر.

ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في برامج التوك شو يوم الثلاثاء:

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، أن صناعة الأدوية العالمية صناعة استراتيجية، مهمة للعالم، وأن العالم يضع صناعة الأسلحة والأدوية، كأولوية أولى.

وأضاف وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " دردشة طبية" تقديم الدكتور هاني عوض الله، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن صناعة الأدوية في العالم كله، 1.5 ترليون دولار، وخلال عام 2026 ستصل لـ 2 ترليون دولار.

وكشف أن أكبر مصانع للأدوية، موجودة في الهند وبها 20 ألف مصنع، و الصين 6000 مصنع، وإنجلترا بها 500 مصنع، ومصر بها 174، منهم 156 مصنع قطاع خاص، 9 مصانع مختلفة الجنسيات، وهناك 9 مصانع تابعة لقطاع الأعمال.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أمراض القلب تمثل أعلى معدلات الوفيات في مصر، إذ أن متوسط الوفيات في مصر ما بين 500 ألف شخص سنويا، فالنسبة الكبرى منها هي بسبب أمراض القلب

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المواطنين لديهم خوف من الكشف المبكر ليجد أنه مريضا، قائلا إن الكشف المبكر ليس هو السبب في المرض وإنما هو مثل النور الذي يجعل المواطن يتعامل مع المرض بشكل مبكر، وبالتالي فرص العلاج تكون أكبر وأفضل.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية تأتي تحت عنوان كبير وهو أن الدولة المصرية والوزارة مع المواطن من اليوم الأول، منذ بداية اختياره لشريك الحياة لبدء الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، والتي أطلقت في شهر فبراير الماضي، مع الكشف على أكثر من 700 ألف شخص.

أضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين في حالة الإنجاب لهذا المواطن استفاد منها أكثر من مليون شخص أيضا، والمبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال والتي تجاوز العدد فيها الـ 4 مليون شخص تقريبا، ومن ثم المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم وفيروس سي والبدانة للطلبة، وبعد أن يتم المواطن الـ 30 عاما يوجد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام وسرطان عنق الرحم بالنسبة للرجل والمرأة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة ووزارة الصحة تسير مع المواطن المصري خطوة بخطوة، فحين يتم المواطن المصري سن الـ 60 يجد المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض المسنين، فضلا عن المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي، وكل ذلك تحت عنوان مبادرة "100 مليون صحة".

ولفت إلى أن 95 مليون مواطن من أصل 105 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية من اليوم الأول، وتم إنفاق رقم يزيد عن 20 مليار جنيه كتنفيذ، فضلا عن الإنشاءات والتجهيزات التي اقتربت من 100 مليار جنيه تقريبا.

قال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن هناك مساعدات موجهة لكل من ليبيا والمغرب، حيث تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.

وأضاف غيث، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، وكل ذلك تم تجهيزه لإرساله للأشقاء".

وأشار مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أنه يتم الآن تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، وهي ضمن أفضل الفرق المدربة في الشرق الأوسط للتعامل مع كوارث السيول وأمطار عنيفة، وهذا الفريق من المتطوعين، وهو مدرب على أعلى مستوى من التدريب، وهو في طريقه إلى ليبيا الآن.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي بدأ في التأثير على المناطق الشرقية للبلاد ، وطقس اليوم كان متقلبا ومثير للرياح والاتربة .

وأضافت " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر " والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن طقس اليوم كان مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات ، وادى ذلك لانخفاض الرؤية الافقية على الطرق المكشوفة من محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، وسجلت العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأردفت " غانم " ، أن هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من شمال البلاد غدا، وأمطار خفيفة على الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة ، وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى ، وتعد هذة الامطار بقايا للمنخفض الجوي .

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن ما جاء إلى مصر ليست العاصفة دانيال تماما، فالعاصفة انتهت بمرور المنخفض الجوي للبحر المتوسط قبل حتى الوصول إلى ليبيا وهي خاصة بمنطقة معينة وهي جنوب أوروبا باليونان.

وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أنه للأسف انتقلت إلى البحر المتوسط وهذا حدث غريب في المناخ، لأنه ليس من المفترض أن تنتقل، وعندما انتقلت تشبعت بكمية كبيرة من بخار الماء وتحولت إلى منخفض جوي عميق وهذا أدى إلى تكون سحب كبيرة وحدث هطول للمطر كبير نتج عنه سيول في ليبيا.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه تعرض لسباب وشتائم عديدة من خلال لجان إلكترونية، وهجوم كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن النقاب في مصر، لافتا إلى أن هناك مئات من الحسابات التي وصفها بـ "القطيع" قامت بسبه وشتمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه بسبب كلمتين تحدث من خلالهم عن النقاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد الكثير من الشتائم من قطيع، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بنظام ولن يستطيع أحد أن يعود للمهزلة التي كانت من قبل مرة أخرى.

وتابع أحمد موسى: "كوكبة من القطيع شتموني جامد، عشان بس اتكلمت على النقاب، أنا قولتلهم كلمة واحدة بس هو النقاب فرض؟، محدش عرف يرد عليا، وكله عمال يشتم بس قطيع بيشتموا على السوشيال ميديا فيا".

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن البيان الذي صدر من حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات القادمة كانت الأسباب فيه واضحة جدا.

وتابع الخولي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة" أن هناك أكثر من شق لتأييدنا لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعندما نحكم على الأمر ننظر أين كنا أمنيا واقتصاديا، لأن هذا هو شاغل المواطن الآن، ومن الذي يستطيع استكمال هذه المرحلة وهذا هو الشق الأصعب ونحن في وضع اقتصادي صعب، ‏بغض النظر عن أن الظروف العالمية ساعدت في ذلك.

أكد المستشار محمود خالد، مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك السابق، أنه لديه لوم على طارق جميل سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، مشيرا إلى أن لومي له، أنه ذكر اسم المستشار مرتضى منصور بدون لقب.

وقال محمود خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن طارق جميل، حينما رفع القضية ضد المستشار مرتضى منصور رفعها بأسم عمرو اديب، وهو خطأ، لأن من الشروط الصحيحة لرفع القضايا لا بد أن ترفع على عنوان المدعي عليه.

وتابع مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك السابق، أن طارق جميل رفع القضية لنطاق دائرة أكتوبر، والمستشار مرتضى منصور يقطن في دائرة العجوزة، مؤكدا أن هناك حكم تم إصداره بعدم اختصاص الدائرة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن كارثة درنة صعبة للغاية، والوضع سيئ جدا في لبيبا، موضحا أن الإعصار دانيال أدى إلى غرق مدن بالكامل، فضلا عن أرقام مخيفة حول أعداد الضحايا، وأعداد المفقودين حتى الآن، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى أن أرقام الضحايا غير مسبوقة والمفقودين كذلك التي سيتم الإعلان عنها.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه مازال يتم العمل على حصر أعداد الضحايا حتى الآن، ولا يوجد أرقام مؤكدة حتى تلك اللحظة، لافتا إلى أن هناك أسر بالكامل توفيت خلال إعصار دانيال، في واحد من الأوضاع المأساوية للغاية في ليبيا.

وتابع أحمد موسى، أن هناك أكثر من 100 مصري كان من شهداء كارثة درنة في ليبيا، من العاملين في ليبيا، لافتا إلى أن حجم الكارثة خارج عن السيطرة داخل ليبيا، خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة داخل ليبيا.