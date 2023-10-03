نشرة المرأة والصحة| علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. توقعات في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج.. ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

شاركت الفنانة ساندي متابعهيا صورة جديدة لها من خلال إحيائها حفلا في ميدان الكوربة بمصر الجديدة امس، وقد نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال عصرية.

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

تصدرت الفنانة مني زكي تريند جوجل بعدما شاركت في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة لها أثناء حضورها عرض دار أزياء Valentino، الذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها.

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف الذاكرة وقلة التركيز لذا من المهم معرفة الأطعمة التي تحسن وظائف المخ.

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

قد يشير ظهور بعض الأعراض على الإصابة بالسرطان، لكن أحد الأعراض الأقل شيوعًا هو فقدان السمع.

لتجنب التعرض للتسمم الغذائي .. 3 طرق آمنة لفك تجميد الدجاج

أغلبنا يقوم بفك تجميد الدجاج وتركه على الرخامة حتى يفك التجميد لحين طهيها، وهو ما يجعل البكتيريا تنمو على الدجاج، مما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

فوز بالانتخابات ومشروعات جديدة.. توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2024

يبحث البعض عن عن التوقعات المستقبلية، وغالبا ما تتوقع خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف وتصيب في بعض توقعتها، مما يجعل البعض ينتظرون توقعاتها ليعلموا ما سيحدث في المستقبل.

ليلى عبد اللطيف: هذه الأبراج ستحصل على الحب والرومانسية في عام 2024

تتوقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لبعض الابراج بما سيحدث لهم في عام 2024، وأنه سيكون عامًا جيدًا للعديد من الأبراج، مع فرص جديدة وتطورات إيجابية قد تحدث لهم.

بشرى.. توقعات ليلى عبد اللطيف في العام القادم بالثروة المالية لهذه الأبراج

غالبا ما تتوقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لبعض الابراج بما سيحدث لهم في عام 2024، وأنه سيكون عامًا جيدًا للعديد من الأبراج، مع فرص جديدة وتطورات إيجابية قد تحدث لهم.

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها من خلال الحفل الغنائي الذي أحيته في دبي قبل أيام.