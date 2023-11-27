حدث ليلا| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر.. صندوق النقد: مصر الأقوى اقتصاديا في أفريقيا.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في الضفة

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع “صدى البلد” موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الإثنين، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

كشف ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، موقف النادي الأهلي مع لاعبيه في خط الهجوم. وقال عبر منصة آكس تويتر سابقاً: “موديست بنسبة كبيرة خارج الاهلي في يناير مفيش فائدة من وجوده، وصلاح محسن عليه ضغط كبير ولكن منتظرين الاحسن منه”. يذكر ان صلاح محسن سجل هدف الأهلي الثالث في مرمى ميدياما بمرحلة المجموعات

قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن عدم إدانة الرئيس ماكرون للعمليات العسكرية الإسرئيلية هذا توصيف غير دقيق، لأنه قال بكل وضوح أن العمليات العسكرية يجب أن تضمن في المقام الأول عدم وقوع ضحايا من المدنيين.

أصدرت شعبة الإخراج بيانا تضامنيا مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل معه. وأصدرت شعبة الإخراج البيان بعد تصريح الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة

أعرب محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحقق الزمالك فوزًا مهما على ضيفه أبو سليم الليبي في ضربة البداية بمشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية ووصول كيلو السكر لـ 50 جنية.... المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات أيزنهاور عبرت مضيق هرمز ووصلت لمياه الخليج العربي لدعم مهام القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.....

قال الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، إن أنف أبو الهول هي أشهر أنف في تاريخ الحضارات. وأضاف الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن ، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم ،: بابليون بونابرت رجل دموي غازي قاتل، لكنه لم يدمر ولم يضرب بالمدفعية أنف أبو الهول، وهناك رسام دنماركي الجنسية طُلب منه أن يأتي إلى مصر ويرسم آثار مصر للحاكم الدنماركي آنذاك .

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك التي تم احتجازها على يد مسلحين.....

تصدر اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان خبر الوفاة الذي جاء صدمة لكل محبيه. وحرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي الفنان الراحل من خلال صورة قام بالتقاطها معه منذ أيام قليلة أثناء تصويره إحدى حلقات برنامج واحد من الناس. وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن الحلقة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، عن وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة مخيم عقبة جبر بـ أريحا في الضفة الغربية.....

أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبا ، أن وزير وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري بحث مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن.....

علق الإعلامي تامر أمين، على معاملة الأسرى و الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس، قائلا: حسن معاملة الرهائن الإسرائيليين لعبة حلوة من حماس..

قال النائب ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونجرس، مايك تيرنر، إنه من غبر المرجح أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا قبل نهاية العام.....

قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة في صحة جيدة.....

أعلن الديموقراطي تشاك شومر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس سيصوت على حزمة من الطلبات قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي....

نعى الفنان محمد سلام عبر حسابه على فيسبوك، زميله الفنان الراحل طارق عبد العزيز. وكتب عبر فيسبوك: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))الله يرحمك يا استاذنا و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته". وتوفى الفنان طارق

اختار مهاجم ليفربول محمد صلاح نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين كزميل أحلامه في الفريق، لكن المصري اختار اسمًا مفاجئًا باعتباره أقوى مدافع واجهه، ومنذ وصوله إلى أنفيلد قادمًا من روما في عام 2017

أفادت فوكس نيوز نقلا مسؤليين أمريكيين، اليوم الأثنين، أن مليشيات الحوثي أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن ولكن الهجوم فشل....

يبحث الكثير يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس من الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة ، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصيادين من نزول البحر نظرا لارتفاع الموج والذي يصل إلى 4 أمتار في البحر المتوسط، كما تنخفض درجات الحرارة لتصل الصغرى على القاهرة 15 درجة فقط.

كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد فى أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.....

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون وسفن وطائرات التحالف الدولي لمكافحة القرصنة، استجابوا لنداء استغاثة من السفينة التجارية سنترال بارك.....

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرشح بقوة للعودة للمرة الثالثة لتولي تدريب ريال مدريد مجددا، بعد أن دربه مرتين من

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح،