حدث ليلا| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر.. صندوق النقد: مصر الأقوى اقتصاديا في أفريقيا.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في الضفة

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع “صدى البلد” موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الإثنين، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
إبراهيم سعيد يكشف موقف الأهلي مع لاعبي الهجوم.. تفاصيل
كشف ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، موقف النادي الأهلي مع لاعبيه في خط الهجوم. وقال عبر منصة آكس تويتر سابقاً: “موديست بنسبة كبيرة خارج الاهلي في يناير مفيش فائدة من وجوده، وصلاح محسن عليه ضغط كبير ولكن منتظرين الاحسن منه”. يذكر ان صلاح محسن سجل هدف الأهلي الثالث في مرمى ميدياما بمرحلة المجموعات
مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة مهم للبدء في عملية سياسية
قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن عدم إدانة الرئيس ماكرون للعمليات العسكرية الإسرئيلية هذا توصيف غير دقيق، لأنه قال بكل وضوح أن العمليات العسكرية يجب أن تضمن في المقام الأول عدم وقوع ضحايا من المدنيين.
شعبة الإخراج تتحدى قرارات أشرف زكي وتتضامن مع مخرج بطن الحوت
أصدرت شعبة الإخراج بيانا تضامنيا مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل بطن الحوت بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل معه. وأصدرت شعبة الإخراج البيان بعد تصريح الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر مروان مشاكل فى الحلقة
محمد صلاح : أرفض عودة «الثلاثي المعاقب» للمشاركة مع الزمالك
أعرب محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحقق الزمالك فوزًا مهما على ضيفه أبو سليم الليبي في ضربة البداية بمشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: وقت كورونا مكنش عندنا أزمة بالشكل ده
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية ووصول كيلو السكر لـ 50 جنية.... المزيد
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات أيزنهاور إلى مياه الخليج العربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات أيزنهاور عبرت مضيق هرمز ووصلت لمياه الخليج العربي لدعم مهام القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.....
هل تسبب نابليون في تحطيم أنف أبو الهول؟.. باحث في علم المصريات يحسم الجدل
قال الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، إن أنف أبو الهول هي أشهر أنف في تاريخ الحضارات. وأضاف الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن ، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم ،: بابليون بونابرت رجل دموي غازي قاتل، لكنه لم يدمر ولم يضرب بالمدفعية أنف أبو الهول، وهناك رسام دنماركي الجنسية طُلب منه أن يأتي إلى مصر ويرسم آثار مصر للحاكم الدنماركي آنذاك .
بإنزال جوي.. القوات الأمريكية تنجح في تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن
أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك التي تم احتجازها على يد مسلحين.....
تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل
تصدر اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان خبر الوفاة الذي جاء صدمة لكل محبيه. وحرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي الفنان الراحل من خلال صورة قام بالتقاطها معه منذ أيام قليلة أثناء تصويره إحدى حلقات برنامج واحد من الناس. وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن الحلقة
انفجار قوي.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، عن وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة مخيم عقبة جبر بـ أريحا في الضفة الغربية.....
اجتماع عاجل بين وزير الدفاع اليمني والسفير المصري في صنعاء.. ماذا حدث؟
أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبا ، أن وزير وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري بحث مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن.....
لعبة حلوة.. تامر أمين يعلق على توديع الرهائن الإسرائيليين لـ حماس| فيديو
علق الإعلامي تامر أمين، على معاملة الأسرى و الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس، قائلا: حسن معاملة الرهائن الإسرائيليين لعبة حلوة من حماس..
لا أسلحة.. الولايات المتحدة تصدم أوكرانيا بقرار خطير بشأن المساعدات العسكرية
قال النائب ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونجرس، مايك تيرنر، إنه من غبر المرجح أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا قبل نهاية العام.....
بيان عاجل من رئيس وزراء تايلاند بشأن المواطنين المفرج عنهم من حماس
قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة في صحة جيدة.....
بطلب بايدن.. الشيوخ الأمريكي تعلن موعد الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل
أعلن الديموقراطي تشاك شومر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس سيصوت على حزمة من الطلبات قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي....
محمد سلام ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة
نعى الفنان محمد سلام عبر حسابه على فيسبوك، زميله الفنان الراحل طارق عبد العزيز. وكتب عبر فيسبوك: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))الله يرحمك يا استاذنا و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته". وتوفى الفنان طارق
محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه
اختار مهاجم ليفربول محمد صلاح نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين كزميل أحلامه في الفريق، لكن المصري اختار اسمًا مفاجئًا باعتباره أقوى مدافع واجهه، ومنذ وصوله إلى أنفيلد قادمًا من روما في عام 2017
ردا على تحرير ناقلة النفط.. مليشيات الحوثي تستهدف مدمرة أمريكية بصاروخيين باليستيين
أفادت فوكس نيوز نقلا مسؤليين أمريكيين، اليوم الأثنين، أن مليشيات الحوثي أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن ولكن الهجوم فشل....
«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر
يبحث الكثير يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس من الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة ، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصيادين من نزول البحر نظرا لارتفاع الموج والذي يصل إلى 4 أمتار في البحر المتوسط، كما تنخفض درجات الحرارة لتصل الصغرى على القاهرة 15 درجة فقط.
مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا
كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد فى أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.....
رسميا.. تفاصيل إطلاق الحوثيين صاروخين على السفينة الأمريكية وإنقاذ سنترال بارك
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون وسفن وطائرات التحالف الدولي لمكافحة القرصنة، استجابوا لنداء استغاثة من السفينة التجارية سنترال بارك.....
خلفا لأنشيلوتي.. زيدان مرشح لتدريب ريال مدريد لولاية ثالثة
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرشح بقوة للعودة للمرة الثالثة لتولي تدريب ريال مدريد مجددا، بعد أن دربه مرتين من
200 مليون يورو سعر محمد صلاح.. ليفربول يحدد بديل الملك المصري
كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح،