حدث ليلا| اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في نابلس.. عرض مغرٍ لـ محمد صلاح بالدوري السعودي.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام.. ظاهرة طبيعية ستخسف بـ أمريكا الأرض

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نصائح للنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره البرازيلي في كأس العالم للأندية. وكتب عبر فيسبوك: “فريق فيلوميننسي البرازيلي الذي سوف يقابل الاهلي في نصف نهائي كاس العالم غدا، بيلعب بطريقة غريبة جدا، بيلعب علي طريقةً البلاي ستيشن ، يتجمع الفريق في ناحية واحدة فقط وغاليا ناحية الباك

ظهر المشجع الأهلاوي محمد عبد الغني الشهير بـ«أمح الدولي» في مقطع فيديو مذهل أثناء أدائه مناسك العمرة من السعودية.

استنكر أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تصريحات تامر بدوي المحلل الرياضي، والتي أطلقها عقب فوز الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تامر بدوي أكد أن الهلال حال وجوده بدلًا من الاتحاد، كان حقق الفوز بكل تأكيد على المارد الأحمر، وهذا الأمر غير صحيح

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذى عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة. وشاركت الفنانة اسماء جلال جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام اطلالتها على السجادة الحمراء. وأثارت اسماء جلال الجدل بعد ظهورها بإطلالة تشبه اطلالة جورجينا وهو الظهور

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بفوز

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم العثور على أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

كريم بنزيما قال قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة إنه لا يعرف النادي الأهلي، فعلى الفور تكفل لاعبو الأهلي بالتعريف عن أنفسهم لصاحب الكرة الذهبية الذي خرج من المستطيل الأخضر لا يعرف سوى حسرة الخسارة وقوة الأهلي. وعلى نفس المسار.. تناقلت وسائل إعلام تصريحات عن مارسيلو اعتبرها الأهلاوية تقليلًا من قيمة الفريق

يمثل المتغير الفرعي JN.1 حاليًا ما يقدر بنحو 15-29 بالمائة من الحالات في الولايات المتحدة، وتحذر أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن حالات دخول المستشفى لمرض كوفيد-19 تتزايد بسرعة.

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي ومدرب الزمالك الأسبق، أنه من حق جماهير الأهلي أن تحلم بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023. وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "من حق جماهير الأهلي أن تحلم بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية". وأضاف: "بالروح والإصرار يستطيع الأهلي

اندلعت اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.

أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، أن النادي الأهلي قدم أداءًا جيدًا أمام اتحاد جدة السعودي، وحقق نتيجة رائعة خلال اللقاء، أسعدت الجماهير وكل المنتمين للقلعة الحمراء. وقال في تصريحات عبر بوكس توبوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي بدأ المباراة بضغط جيد على اتحاد جدة، وأخذ زمام المبادرة

قالت روسيا إنّها ربما تدرس تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر بنحو 50 ألف برميل أو أكثر يوميًّا، بما يعتبر موعدا أبكر من تعهد سابق في إطار مساع من كبرى الدول المصدرة للخام في العالم لدعم الأسعار.

رشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة ، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بوقوع حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير.

أثار الإعلامي السعودي أحمد علام، جدلاً حول عودة تفاوض اتحاد جدة مع النجم المصري محمد صلاح. وأشار أن المفاوضات في طريقها للعودة، وكان قد عرض اتحاد جدة ١٧٠ مليون استرليني لنادي ليفربول، و٥٠ مليون دولار لمحمد صلاح. وأكد أن فكرة التعاقد مع محمد صلاح لازالت موجودة، باعتباره من أفضل لاعبي العالم.

أكد المعلق السعودي فهد العتيبي، أنه يتمنى صعود النادي الأهلي للمباراة النهائية، ومواجهة فلومينينسي البرازيلي تاريخية وفرصة كبيرة للصعود، مشيرا إلى أنه خصم في المتناول، وأقل من أندية برازيلية آخرى فازت بكأس ليبرتادورس في أعوام سابقة. وقال العتيبي في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث عبر فضائية

تقع البحيرة البركانية لونج فالي كالديرا Long Valley Caldera في قلب ولاية كاليفورنيا وهي قوية بما يكفي لدفن مدينة لوس أنجلوس تحت أكثر من 3000 قدم من الرماد.

قال مسؤول حكومي ياباني إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

أكد أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق أن لاعبي اتحاد جدة السعودي لم يتوقعوا أسلوب لعب النادي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023. وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرأت مباراة الأهلي والاتحاد من خلال متابعتي لمباريات الاتحاد الماضية،

جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الاثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات الإسرائيلية .

طالب أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بتغيير خطته في مباراة فلومينينسي البرازيلي، التي تُقام لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية. وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على كولر استخدام أسلوب لعب مختلف في مباراة فلومينينسي،

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصى 10080 بداية من عام 2024، لافتا إلى أنه تم رفع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.

يستعد النادي الأهلي، لواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. التشكيل المتوقع للأهلي حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبدالمنعم خط الوسط: مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو

وأشار نقيب الفلاحين إلي أن المساحة التى يتم تحديدها لزراعة الأرز تحقق 3 أهداف أولها الاكتفاء الذاتي محليا، وتساهم في ترشيد استهلاك المياه وتمنع تطبيل الأراضي الزراعية القريبة من البحر.

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة للمران الاخير قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وتفاعل جمهور النادي الأهلي، مع فريقه وطالب بتحقيق نتائج مميزة، مثلما حدث بلقاء اتحاد جدة السعودي. وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدف بملعب

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر لتسجل مستويات جديدة بعد عدة قفزات متتالية بشكل غير مسبوق، قي الوقت الذي تراجع فيه سعر أوقية الذهب عالميا بعد أن سجلت مستويات تاريخية مطلع الشهر الحالي بلغت 2152 دولارا. سعر الذهب عيار 18 اليوم وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجعا ليبدأ اليوم من 2,460 جنيها