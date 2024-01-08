حدث ليلا| اقتحام رام الله والبيرة بالضفة.. الاحتلال يقر باستهداف نجل وائل الدحدوح عمدًا.. سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيتوريا عن زيارة الرئيس لمران المنتخب: فخر لنا

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته باول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية بكر في فيلم الاسكندراني، قائلا : مكنتش هلاقي أول فيلم بطولة لي تأليف أسامة أنور عكاشة ، وإخراج خالد يوسف مافيش نعمه أكبر من دي لاني كنت نفسي اشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي .

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتله للصحفيين الفلسطينيين الشهيدين حمزة وائل الدجدوح ومصطفى الثريا، زاعمًا أن الاستهداف تم بسبب وجودهما مع عنصر إرهابي.

تحدثت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، عن علم اجتماع القوميات، مؤكدة أنه تدرج من بعد علم الاجتماع العسكري وعلم الاجتماع السياسي، قائلة: علم الاجتماع أصبح حشري .

متى بداية شهر رجب 2024 م؟، لعله من أهم الاستفهامات التي يبحث عنها المسلمون في شتى بقاع الأرض، وذلك ليس فقط لأن شهر رجب من الأشهر الحُرم، ولكن لأنه كذلك يحمل معه أولى نسمات

كشف فيتوريا مدرب المنتخب المصري، عن تفاصيل ملامح تشكيل المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية........

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأحد، إن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى، وإنه لا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.

أعلن زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الأحد عن صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار للتمويل الحكومي في عام 2024، وهي الخطوة الأولى لتجنب الإغلاق في وقت لاحق من هذا الشهر حتى مع استمرار هذا التهديد في الأفق

تحدث مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، عن حظوظ المنتخب المصري في حصد اللقب ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلا: لا تجعلوني أغضب منكم البطولات لا تأتي بالوعود.

نعى الإعلامي مصطفى بكري، نجل الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي استهدفته قوات الاحتلال. وكتب عبر أكس: “‏رحم الله حمزة نجل الإعلامي المقاتل وائل الدحدوح، حالة وائل الدحدوح تعكس حالة الفلسطينين جميعا.. من لم يمت له قريب أو عزيز ، لقد فقد زوجته وبعض أبنائه والعديد من أفراد أسرته، ومع ذلك يبقي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة والمطربة سيمون، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، على قناة الحياة ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث في السودان صعب وخطير جدا، معقبا: "السودان ليس مقدمًا على كارثة؛ لأنه ببساطة، يعيش الآن في كارثة، ويعيش حالة من الحرب الأهلية، والأمور أصبحت صعبة جدا". وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تقف مع الدولة السودانية

أعرب المدير الفني للمنتخب المصري، روي فيتوريا، عن سعادته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته لمعسكر المنتخب.

نفى خالد العامري، خبر وفاة شقيقه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك”. مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، مساء أمس، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

أكد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين أن ما يتعرض له الصحفيين داخل قطاع غزة لم يتعرض أحد لمثله في التاريخ من الصحفيين بالعالم، معتبرا أن ما يحدث يعد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام ومنذ إنشائه.

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في القدس، الأحد، إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة معتبرة أن من الضروري حصول إدارة أقل حدة للعمليات .

يقترب شهر رجب المحرم، ويتساءل الكثيرون: هل الدعاء مستجاب في أول ليلة من شهر رجب؟، ومتى موعد رؤية هلال رجب؟، وهي أسئلة نجيب عنها في التقرير التالي.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق، أن أداء المنتخب الوطني أمام منتخب تنزانيا في المباراة الودية لم يكن مطمئنا لجماهير الفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "المنتخب افتقد الأداء الجمالي

تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

كشف أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي حقيقة المفاوضات الجارية معه من النادي بشأن تجديد عقده مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة منذ بدء الحرب في غزة إلى 146.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كان حريص على تجربة العديد من لاعبي المنتخب في لقاء تنزانيا، حيث يرغب في تجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب قبل امم إفريقيا، ولديه وجهة نظر فنية وأمور يريد تجربتها في الـ90 دقيقة، مؤكدا أن محمد صلاح سيكون محور أداء الفراعنة خلال البطولة القارية.

كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب خسارتها للوزن، موضحة أن الطبيب نصحها بهذا الأمر بسبب معاناتها من آلام في الركبة. وتتميز إلهام شاهين، بإطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالي أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيه. وتعتمد إلهام شاهين، على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها. وقالت إلهام

عبر أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث عن سعادته الكبيرة بمقابلة محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني، وقيام الأخير بالتواصل معه للحصول على قميصه، في إطار التحفيز من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال الفترة المقبلة. وأوضح عبر برنامج الكابتن أحمد حسن على قناة “dmc”: "محمد صلاح أيقونة كبيرة ومصدر إلهام، وسعدت كثيرا بتواصله

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى مقبرة جماعية، ويحاول إخراج مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بأسلوب جديد.

شاركت الفنانة زينة، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت: “وقعت واقعة مزيكا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل”. واحتفل أبطال فيلم "الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء أمس، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله زينة وأحمد العوضي والمخرج خالد يوسف. تزاحم الجمهور

نظر المحكمة المختصة اليوم الإثنين؛ أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، في حادث سير بأكتوبر، أمام محكمة جنح أكتوبر

أكد حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن لديه حالة ثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل التتويج بكأس أمم إفريقيا القادمة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر جيدة ووصلوا لمرحلة نضج كبيرة. وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين وصلوا

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بلاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه. وكتب عبر فيسبوك: "تريزيجيه لاعب دولي بمعنى الكلمة لعب وهدوء أعصاب على المرمى". ونجح منتخب مصر الأول، تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق الفوز على نظيره تنزانيا وديا، بهدفين دون رد. موعد سفر منتخب مصر إلى كوت

قال التلفزيون الفلسطيني، الاثنين، إن قصفاً إسرائيلياً قتل 8 فلسطينيين غربي دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد التلفزيون، في وقت سابق، بأن قصفاً متواصلاً استهدف وسط قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت متأخر الأحد، إن غارات إسرائيلية استهدفت مخيم دير البلح وسط القطاع.

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق فى واقعة قيام قائد سيارة نقل بالقيادة برعونة أعلي كوير 6 أكتوبر (خمس ) بالسيارة أمام أعين المارة مما كان سيتسبب فى سقوط ضحايا وكذلك أمرت بطلب تفرغ كاميرات المراقبة الجدير بالذكر أن رجال الأمن قاموا بضبط قائد سيارة يقود برعونة أعلي كوبري ٦ أكتوبر وذلك ان تم فضح آمره

يهتم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية..