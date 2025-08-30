قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط
فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب
يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قمة جديدة بالدوري .. الأهلي وبيراميدز في مواجهة نارية الليلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
عمرو أديب يرفض دعوات تخفيف الأمن بمحيط السفارات الأجنبية في مصر
انتقد الإعلامي عمرو أديب، مطالب تخفيف الأمن في محيط السفارات الأجنية في مصر، قائلا: “هذا الكلام غير مقبول، واوعى حد يقول الكلام ده تاني”.

أستاذ بجامعة هارفارد: العلاج المناعي أحدث تحولا جذريا في مكافحة السرطان
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يشهد اليوم ثورة حقيقية في المجال الطبي، تتجاوز مجرد الخلايا الجذعية لتشمل ابتكارات واعدة في علاج السرطان والأمراض المناعية.

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. الأزهر يحسم الأمر
قال  الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري بالأزهر الشريف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد تكريم لشخصية معينة، بل هو احتفال بوحي السماء وبالعناية الإلهية، وتجسيد للأخلاق الفاضلة التي حملها الأنبياء وصدروها إلى مجتمعاتهم.

المشرف على رواق الأزهر: لدينا 60 ألف وافد بجامعة مدينة نصر
قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر وعميد كلية الوافدين السابق إن جامعة الأزهر فرع مدينة نصر يوجد بها نحو 60 ألف طالب وافد من كافة أنحاء العالم الإسلامي، هل فيه دولة قالت إن الأزهر صدر لنا متطرفين؟.

مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
أكد الإعلامي مصطفى بكري  أن القوات الأمريكية ستبدأ غدا السبت الانسحاب من عدة مناطق في العاصمة العراقية، منها المنطقة الخضراء، مقر قيادة العمليات المشتركة، ومطار بغداد.

مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك عدد من وزراء الخارجية في عدد من الدول مثل ايرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا أصدروا بيانا مشتركا، نددوا خلاله بسعي إسرائيل للعدوان على مدينة غزة واحتلالها.

متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلة الإيكونوميست البريطانية نشرت تقريرًا شديد اللهجة يفضح سياسات إسرائيل في قطاع غزة.

وكيل المخابرات العامة السابق: القضية الفلسطينية أمن قومي مصري في المقام الأول
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجهد المصري لم يتوقف منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

لا يمكن تشخيصه إلا بالمنظار.. حسام موافي يكشف أعراض القولون التقرحي
أكد الدكتور حسام موافي، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، على أن القولون التقرحي مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أعضاء الجسم نفسه بدل محاربة الغريب.

ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ارتفاع درجة الحرارة المستمر لدى بعض الشباب قد يكون له أسباب متعددة، ولا يجب الاكتفاء بتناول أدوية مضادة للحرارة دون استشارة طبية دقيقة، محذرًا من استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي.

