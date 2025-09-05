اتفاق مصري - تركي على ضرورة إنهاء الحرب بغزة في أقرب وقت .. بشرى بشأن أسعار الفائدة | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

إعلام إسرائيلي: غارات جوية الأسبوع المقبل على غزة يتبعها اجتياح بري



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ التقديرات بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيشن غارات جوية الأسبوع المقبل على مدينة غزة ليتبعها الاجتياح البري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وزير العمل: القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستكون متوازنة



أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه قبل تطبيق قانون العمل الجديد، كان لدينا تصميم أن يحقق هذا القانون العدالة، وألا يحدث مشاكل خلال تطبيق القانون.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستكون متوازنة، مؤكدا أن مجلس الوزراء قام بعمل استطلاع رأي حول القانون وكان هناك حالة رضاء تام من قبل المواطنين عن القانون.

أستاذ جيولوجيا: 100 مليار متر مكعب من المياه حجزت خلف سد النهضة خلال 5 سنوات



علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على البيان المشترك الصادر عن اجتماع آلية (2+2) لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، مؤكداً أن البيان عكس وحدة الموقف والرؤية بين البلدين تجاه قضية سد النهضة، وهو ما يمثل تطوراً مهماً يعزز قوة الموقف المشترك.



رئيس صندوق التنمية الحضرية: "درب اللبانة" واحدة من 5 مناطق مخطط تطويرها في القاهرة التاريخيةقال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ منطقة درب اللبانة بالقاهرة التاريخية تشهد واحدة من أبرز عمليات الإحياء العمراني والتراثي، ضمن خطة شاملة تستهدف إحياء 5 مناطق رئيسية داخل القاهرة التاريخية.

رئيس المخابرات العامة ونظيره التركي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي رئيس المخابرات التركي ويتوافقان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء.



رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو



توقع محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تتوالى عمليات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما أن التضخم يتم محاصرته.

شوقي علام: مصر نالت اهتماما خاصا سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أننا نريد أن نرسى قضية المواطنة كما أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن النبي يحب كل البشر ويحب الخير لكل البشر ويحب الخير في كل الأماكن.

الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر



أكد المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أن نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% فقط من إجمالي المسطحات المائية في مصر، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك واحدة من أعقد شبكات الري بالمنطقة نظرًا لتعدد الترع وفروع النيل، مما يجعل أعمال التطهير مستمرة على مدار العام.





مساعد وزير الخارجية السابق: المستوى العسكري الإسرائيلي يرفض التوغل الكامل في غزة



قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّنا أمام توجه يميني إسرائيلي متطرف نحو التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي، فإن اليمين الإسرائيلي يرفض قبول المقترحات المصرية المستندة على مقترحات ستيف ويتكوف التي قبلتها إسرائيل وقامت حركة حماس بقبولها في تحول مفاجئ من أجل وقف إطلاق النار، ومن ثم، يبدو أن مخطط التهجير القسري بدأ يأخذ مساحات وأبعاد خطيرة.

مدرب منتخب مصر لكرة الشارع: حصدنا بطولة العالم بعد 9 أشهر من الاستعداد



أكد الكابتن أحمد عبد العال، مدرب منتخب مصر لكرة الشارع، أن المنتخب يشارك هذا العام في بطولة كأس العالم لكرة الشارع المقامة بالنرويج، بعد أن سبق له المشاركة في النسخة الماضية بكوريا لاعبًا.

رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي: كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية آمن تماما ولا يمثل أي خطورة



أكد اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية آمن تمامًا ولا يمثل أي خطورة، مشيرًا إلى أن جسم الكوبري والركائز الإنشائية الخاصة به بحالة جيدة بنسبة 100%.



