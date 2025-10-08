قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
إطلاق مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر.. رابط التسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خال "محمد صلاح" يشارك أهالي قرية نجريج فرحة الصعود إلي مونديال كأس العالم 2026

خال محمد صلاح
خال محمد صلاح
الغربية أحمد علي

شارك عبد العزيز البمبي رئيس مجلس إدارة شباب محمد صلاح وخال الفرعون المصرية منذ قليل أسر وعائلات قرية نجريج فرحة تحقيق حلم صعود رجال منتخب مصر الوطني 2026م عقب تغلبه علي نظيره منتخب جيبوتي .

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب خال الفرعون المصري عن شكره العميق لأداء وعزيمة المنتخب الوطني لافتا بقوله "ابننا صلاح رفع راية كل المصريين وزملائه الرجاله فرحوا الملايين من الشعب المصري عقب الصعود كلاكيت رابع مره في تاريخه" .


دعم أهل قرية نجريج 


وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اعلنت منذ قليل عن مشاركة وفد من قيادات وكوادر الشباب والرياضة فرحة أهالي قرية نجريج مسقط رأس الفرعون المصري بمشاهده المباراة بالكامل ورفع رايات وأعلام مصرية عقب اكتساح منتخب جيبوتي صاحب المستوي الضعيف .

وفد وزارة الشباب والرياضة 


من جانبه اثني وكيل الشباب والرياضة بالغربية اللواء حسين حنفي في تصريح صحفية عن سعادته بتحقيق حلم المونديال للشعب المصري لافتا بقوله "من الواجب دعم أهل قرية نجريج ومشاركتهم من داخل مركز شباب محمد صلاح فرحة الصعود إلي كأس العالم 2026 م وربنا يسعد كل المصريين بأداء مواهب رجال منتخبهم الوطني " .
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية فرحا بانتصارات أكتوبر المجيدة واحتفالات العيد القومي " .
 

فرحة قرية نجريج 


وكانت  قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم تجمع العشرات من الأسر والعائلات تحت قيادة العمده ماهر شتيه فرحا باقتراب حلم طموح المنتخب المصري بالصعود إلي مونديال كأس العالم عقب انتهاء فعاليات شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الوطني  بنتيجة 2_ صفر علي حساب نظيره منتخب جيبوتي .

وكانت قرية نجريج مسقط رأس نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شهدت فرحة عارمة بين صفوف الأسر والعائلات بعدما سجل الفرعون المصري الهدف الثانى في مرمي جيبوتي.

.


في المقابل أعلن العمده ماهر شتيه عمده قرية نجريج عن فرحته وسعادته بمستوي المنتخب الوطني واداءه الرجولي مع الكابتن حسام حسن لافتا بقوله "كل الشكر لابننا محمد صلاح سفير الكرة المصرية وزملائه كونهم اصحاب الفضل الاصيل بتحقيق حلم الشعب المصري بالصعود إلي المونديال كلاكيت ثالث ورابع مره باذن الله" .

فرحة كأس العالم 


الجدير بالذكر أن وفد من الشباب والرياضة تحت إشراف اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة شاركوا أهل قرية نجريج في تحقيق حلم الصعود ومشاهده المبارة بالكامل داخل مركز شباب قرية نجريج المطور في قلب مركز بسيون بمحافظة الغربية .

اخبار محافظة الغربية خال محمد صلاح فرحة صعود كاس العالم مونديال امريكا قرية نجريج بسيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محمد سلماوي

الكاتب محمد سلماوي يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال للأفلام القصيرة

صلاح عبدالله والراحل احمد عمر هاشم

ياريتني أشبهك في إيمانك وعلمك.. صلاح عبدالله ينعى أحمد عمر هاشم

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل
طريقة عمل البطاطا بالباشميل
طريقة عمل البطاطا بالباشميل

عشبة غير متوقعة تعالج تسوس الأسنان والسرطان

تسوس الأسنان
تسوس الأسنان
تسوس الأسنان

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس
بملابس ملفتة..5 لـ إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد