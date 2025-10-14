ختام فعاليات التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اللواء أركان حرب عبدالرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للتنسيق المدنى ، وذلك في ختام فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156”، الذي انطلقت فعالياته في الثاني عشر من أكتوبر ويُختتم اليوم، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره لجهود القوات المسلحة في دعم أجهزة الدولة التنفيذية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدًا أن هذا التدريب يجسد مفهوم العمل الجماعي والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار من الانضباط والتنسيق المستمر.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بما شهده التدريب من تنظيم وانضباط ومستوى متميز في الأداء، موجّهًا الشكر والتقدير للمستشار العسكري للمحافظة العميد أركان حرب وائل فتحي على جهوده الكبيرة ومتابعته الدقيقة لمراحل التدريب، وما بذله من تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها الميدانية.

تحرك عاجل

من جانبه، نقل اللواء أركان حرب عبدالرحمن وهدان تحيات وتقدير قيادة هيئة عمليات القوات المسلحة للسيد محافظ الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة في الإعداد الجيد للتدريب ومتابعة فعالياته على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأداء المتميز الذي ظهرت به المحافظة يعكس الجدية والانضباط وروح التعاون بين الجهات المشاركة. كما وجه الشكر للمستشار العسكري على جهوده المخلصة في الإشراف الميداني والتنسيق الكامل مع كافة الجهات، وهو ما أسهم في إنجاح فعاليات التدريب وتحقيق أهدافه المنشودة.

واختتم محافظ الغربية اللقاء مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث، بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الهيئات التنفيذية، لضمان سرعة التعامل مع الأحداث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.