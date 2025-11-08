توك شو | استقرار الطقس.. كثافات تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية في انتخابات النواب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

شبورة وأجواء خريفية حارة.. صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم السبت



رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا.

انتخابات النواب 2025.. كثافات تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية بالمرحلة الأولى



أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة أمام الناخبين في الخارج.

وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر



أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشاركة الكبيرة للمصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية الجارية تعبّر عن وعي وطني عميق وحرص حقيقي على المساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الجوهري وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المقار الدبلوماسية المصرية حول العالم شهدت إقبالًا واسعًا من الناخبين الذين رفعوا أعلام مصر في مشهد وطني يعكس الانتماء والولاء للوطن الأم.

علي الدالي: المصريون بالخارج يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في دعم الدولة



أكد علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، أن المصريين المقيمين في الخارج يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد الحدث الأهم على الساحة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية في يومها الثاني من المرحلة الأولى.

وأوضح الدالي، خلال لقائه مع حياة مقطوف وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الأول من التصويت للمصريين بالخارج شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية، طبقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تُجرى على يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين في الخارج، بينما تستكمل في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج



أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت نهجًا واضحًا في التوعية والتثقيف الانتخابي، موضحًا أن هذا الجهد بدأ منذ عام 2024 عبر تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس، بالإضافة إلى التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الخارجية والسفير نبيل الحبشي، نائب وزير الخارجية والمختص بشؤون المصريين بالخارج.

وأشار بنداري إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الوعي بأهمية المشاركة وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.

تعاون موسع مع الأحزاب ووزارة الشباب والرياضة

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تواصلت مع الأحزاب السياسية، خاصة المهتمة بقضايا الشباب والرياضة، مؤكدًا:«قمنا بعمل ندوة مع وزارة الشباب والرياضة، وهذا يأتي نتيجة حرصنا على أن نطلع المواطن على حقوقه، ونطمئنه من خلال الضمانات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات».

هل تنجح صفقة علم الروم في خفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادي يجيب



في ظل الزخم الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، جاءت صفقة «علم الروم» بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتعيد تسليط الضوء على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع النقدي للدولة.

وكشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل الأثر المالي والاقتصادي لهذه الصفقة على سعر الدولار واستقرار السيولة الدولارية في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لكنها لن تُحدث تأثيرًا لحظيًا على سعر الصرف.

صفقة «علم الروم» ترفد هيئة المجتمعات العمرانية بعوائد ضخمة

وأوضح فؤاد أن عائدات صفقة «علم الروم»، التي تبلغ 3.5 مليار دولار نقدًا إضافة إلى حصة عينية من المشروع و15% من الأرباح، ستؤول بالكامل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتها الجهة المالكة للأرض.

وأضاف أن الهيئة بدورها تعد إحدى الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وأن فوائضها تؤول إلى المالية العامة مثل باقي الهيئات الاقتصادية، مشددًا على أن ثمن الصفقة لن يذهب مباشرة إلى وزارة المالية، بل سيتم ضخه أولًا في الهيئة لدعم مشروعاتها وتنميتها العمرانية.

لو دفعت أكتر من الرقم ده اعرف إن صاحب المحل بيستغلك.. شعبة الدواجن توضح



في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المحلية وتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، يزداد تساؤل المواطنين حول أسباب اختلاف أسعار الدواجن واللحوم، وما هو السعر الحقيقي الذي يجب أن تُباع به هذه السلع الأساسية.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه شكاوى المستهلكين من جشع بعض التجار، أكد خبراء الغذاء والزراعة أن الأسعار العادلة محددة ومعروفة، وأن أي زيادة عن الحدود المنطقية تعتبر استغلالًا واضحًا للمواطنين.

رئيس شعبة الدواجن: السعر في المزرعة ثابت والاختلاف من التجار

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن يخرج من المزرعة موحدًا في كل المحافظات، موضحًا أن أي تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى يرجع إلى حلقات التداول والتجار وليس إلى المنتجين.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في أحد البرامج التلفزيونية، أن سعر الكيلو في المزرعة اليوم يبلغ 58 جنيهًا، وبذلك يجب أن يصل إلى المواطن في المناطق العادية بسعر 68 جنيهًا فقط.