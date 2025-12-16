قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية
رئيس الوزراء يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة "قها للصناعات الكيماوية"
تكنولوجيا وسيارات

NexPlay ground يتفوق على إكس بوكس في أسبوع المبيعات بفضل ألعاب الأطفال والتحكم الحركي

Xbox 
Xbox 
احمد الشريف

كشفت منصة DEV، نقلًا عن تقرير موسَّع من The Verge، أن جهاز Nex Playground العائلي تحول من مشروع مجهول تقريبًا إلى واحدة من أكثر منصات الألعاب مبيعًا في الولايات المتحدة خلال موسم التخفيضات، لدرجة أنه تفوّق مؤقتًا على أجهزة Xbox في أسبوع حاسم من المبيعات. 

وتظهر بيانات شركة الأبحاث Circana أن الجهاز احتل المركز الثاني بين منصات الألعاب مبيعًا في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، والثالث في أسبوع البلاك فرايدي، مدفوعًا بموجة خصومات سريعة وانتشار فيروسي على الشبكات الاجتماعية. 

من أداة تدريب لكرة السلة إلى “كونسول عائلي” للأطفال

أوضحت The Verge أن الشركة المطورة لـ Nex بدأت قبل نحو عقد كمشروع بسيط لتتبع حركات اللاعبين عبر كاميرا آيفون في تدريبات كرة السلة، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى تطوير منصة ألعاب منزلية تعتمد على التتبع الحركي الكامل للجسم. 

تعد النسخة الحالية من Nex Playground عبارة عن جهاز صغير يُثبَّت أسفل أو أعلى التلفزيون، ويستخدم كاميرات ومستشعرات لرصد حركة الأطفال والبالغين وتحويلها إلى تفاعل مع ألعاب رياضية وترفيهية موجهة للعائلة. 

300 ألف جهاز في 12 يومًا… و600 ألف متوقَّعة خلال 2025

قال تقرير The Verge – كما يستعرضه موجز DEV – إن Nex Playground باع أكثر من 300 ألف وحدة خلال 12 يومًا فقط قبل 22 نوفمبر، مع توقعات بأن يصل الإجمالي إلى نحو 600 ألف جهاز بنهاية العام، مقارنة بنحو 150 ألف جهاز فقط في 2024. 

تضع هذه القفزة المنصة في مسار نمو يقدَّر بأربعة أضعاف خلال عام واحد، بعد أن كانت مبيعاتها قبل عامين في حدود 5,000 جهاز فقط، وهي أرقام تُعد ضخمة بالنسبة لشركة ناشئة صغيرة أمام عمالقة مثل سوني ونينتندو ومايكروسوفت. 

لماذا يتفوق Nex Playground على Xbox في موسم الأعياد؟

أوضحت البيانات التي نقلتها DEV أن Nex Playground حصد نحو 14٪ من حصة سوق منصات الألعاب في أسبوع البلاك فرايدي في الولايات المتحدة، بينما تراجع Xbox خارج المراكز الثلاثة الأولى، خلف PlayStation 5 وNintendo Switch 2. 

ويرجع المحللون هذا الأداء إلى عدة عوامل: سعر أقرب إلى 200 دولار مع خصومات موسمية، ألعاب حركية بسيطة تستهدف الأطفال من 5 سنوات فما فوق، وتسويق يركز على أن الجهاز “نشاط عائلي” أكثر من كونه منصة ألعاب تقليدية لعشّاق العناوين الثقيلة. 

نجاح مفاجئ… ومخاوف من الاستمرارية بعد العطلات

لفتت The Verge إلى أن شعبية Nex Playground فاجأت الشركة نفسها، ما أدى إلى نقص مؤقت في المخزون وارتفاع الأسعار على منصات إعادة البيع مثل eBay مع زيادة الطلب في آخر لحظات التسوق. 

ومع ذلك، يطرح التقرير سؤالًا جوهريًا وهو هل سيستمر الزخم بعد انتهاء موسم الأعياد، أم سيتحول الجهاز إلى موجة قصيرة مثل Kinect وWii Fit سابقًا؟ إذ سيحتاج Nex إلى تحديثات منتظمة في الألعاب والمحتوى للحفاظ على اهتمام الأطفال والعائلات على المدى الطويل.

Xbox أجهزة Xbox منصات الألعاب

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

