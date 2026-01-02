تقوية القلب والتخلص من الأرق.. فوائد مشروب الحلبة لصحة الجسم

يساعد مشروب الحلبة على التقليل من مستويات الكوليسترول بالدم، مما يساعد على الوقاية من الأمراض القلبية، خاصة أنها من المشروبات المهمة التي تملك العديد من الفوائد الصحية، نظرا لاحتوائها على أفضل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مما يقي من الكثير من الأمراض المختلفة، ويعزز مشروب الحلبة صحة القلب ويسيطر على مستويات السكر بالدم وغيرها من الفوائد المذهلة.

فوائد مشروب الحلبة لصحة الجسم.

تعزيز صحة القلب

تساعد الحلبة على التقليل من مستويات الكوليسترول بالدم، مما يساعد على الوقاية من الأمراض القلبية، حيث أشارت الدراسات إلى أن الحلبة عند تناولها تساعد على التقليل من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول السيئ، على الرغم من أن ليس له تأثير واضح على البروتين الدهني عالي الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الجيد وفقا لما ذكرته الدراسة.

فضلا على أن الحلبة تحتوي على المركبات مثل البكتين والتي لها دور قوي في التقليل من الكوليسترول السيئ بالدم مما يحمي القلب من الأمراض والتعرض إلى الجلطات.

مهم للجهاز الهضمي

يعتبر مشروب الحلبة من أفضل المشروبات التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي وتقويته، وهذا لأن الحلبة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والسكريات المتعددة ومنها البكتين، مما يساعد على انتظام حركة الأمعاء والحماية من التعرض إلى اضطرابات المعدة، ومنها الإمساك والإسهال، ويقي من أمراض القولون والوقاية من التعرض إلى أنواع سرطان الجهاز الهضمي.

مفيد للرضاعة

على المرأة المرضعة أن تحرص على تناول مشروب الحلبة، حيث أنه يزيد من إدرار الحليب، حيث أثبتت دراسة ألمانية أن تناول الحلبة بشكل منتظم يساعد على إنتاج حليب الثدي بشكل أكبر.

التقليل من مستوى السكر بالدم

تحمي الحلبة من الإصابة بمرض السكري، لاسيما أنها تساعد المصابين بمرض السكر على التقليل من معدل السكر بالدم، حيث أن الحلبة تحتوي على الألياف والمواد الكيميائية التي لها دور في امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، وإبطاء عملية الهضم فضلا على أنها تزيد من إفراز هرمون الأنسولين.

التخلص من الأرق

تناول كوب من مشروب الحلبة قبل النوم يساعد على التقليل من الأرق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل، حيث أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر.

علاج حرقة المعدة

يستخدم مشروب الحلبة كنوع من العلاج لحرقة المعدة أو الإرتجاع المريئي، حيث أن الحلبة تحتوي على المكونات التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الإلتهابات التي تصيبها، كما أن الحلبة تساعد على تغليف بطانة الأمعاء والمعدة مما يحميها من التعرض إلى حرقة المعدة.

التقليل من الوزن الزائد

الحلبة تحتوي على أفضل العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات، حيث أنها تحتوي على الماغنسيوم والحديد وفيتامين ب والبروتينات والألياف فضلا على مضادات الأكسدة، وهذه العناصر لها دور في تعزيز عملية الهضم والتحكم في الشهية نظرا للألياف الموجودة بها والتي تؤدي إلى الشعور بالشبع، ولهذا تعتبر الحلبة من المشروبات الهامة التي تساعد على خسارة الوزن.

فوائد الحلبة للشعر

تحدثت دراسات عدة عن فوائد الحلبة للشعر، ومنها أنها تساعد على مقاومة وعلاج الصلع الذي تتراوح حدته بين الطفيف والمتوسط، سواء لدى النساء أو الرجال.

وعلى الرغم من أن الآلية التي قد تسهم الحلبة من خلالها في تحقيق هذه الفائدة المحتملة لا تزال غير مفهومة تمامًا، إلا أن الباحثين يرجحون أن فوائد الحلبة المحتملة للصلع تعزى لوجود مواد في الحلبة قد تساعد على تقوية الدورة الدموية في منطقة الفروة، كما أنها تنظيم إنتاج هرمون التوتر في الجسم، والذي قد يؤدي ارتفاع مستوياته لتساقط الشعر وتكسره، بالإضافة إلى دورها في مقاومة التهابات البصيلات التي قد تسبب تساقط الشعر، وهذا من فوائد الحلبة للشعر المتساقط.

وقد تساعد الحلبة على مقاومة بعض مشكلات فروة الرأس وتقاوم الحكة في منطقة الفروة، وقشرة الرأس.

فوائد الحلبة على الريق

تناول مشروب الحلبة على الريق له العديد من الفوائد الصحية والتجميلة، وفقا لأحدث الدراسات.

ومن الفوائد الصحية للحلبة على الريق ضبط مستويات الكوليسترول، لأنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار أو LDL في أجسامنا وعلاج ارتفاع الكوليسترول الذي يعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والضغط المرتفع.

كما أنها تعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات الجدد، وتعالج تقلصات الدورة الشهرية.

ويعتقد الباحثون أنها تخفف الألم بسبب وجود قلويدات فيها ووجدوا أن مسحوق بذور الحلبة لا تقتصر فوائدها على تقليل تشنجات الدورة الشهرية بل وعلاج مشاكل أخرى مثل التعب والغثيان.

ومن أهم فوائد الحلبة على الريق للمعدة، أنها تساعد في تحسين الهضم، خاصة بالنسبة لمن يعانون من فرط الحموضة أو مشاكل الأمعاء.

وهناك فوائد لشرب الحلبة على الريق بالنسبة للتخسيس، حيث تحسين عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في النهاية على إنقاص الوزن.

فوائد الحلبة للأطفال

تساهم الحلبة في علاج الإمساك عند الأطفال، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على تليين حركة الفضلات داخل الأمعاء وطردها بسهولة خارج عبر التبرز، دون الحاجة لتناول الأدوية الملينة، وفق موقع "Verywell Health".

كما تلعب الحلبة دورًا كبيرًا في علاج بعض المشكلات الجلدية عند الأطفال، مثل الإكزيما والدمامل والحروق، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تهدئة الالتهابات الجلدية.

وتقلل الحلبة من فرص إصابة الأطفال بالأنيميا، بفضل محتواها العالي من معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسؤول عن إرسال الأكسجين اللازم لجميع أنحاء الجسم.

ومن فوائد الحلبة للمناعة تتميز الحلبة باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سي، اللذين يساعدان على تقوية مناعة الأطفال وتعزيز قدرة أجسامهم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

كما يتمتع الأطفال المعتادون على تناول الحلبة بقلب صحي، لاحتوائها على معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل والأملاح بالجسم.