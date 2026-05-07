«قرية بلا إدمان» تصل إلى 109 قرى بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والعلاجية بمختلف مراكز ومدن وقرى الغربية؛ للوصول إلى جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب والنشء.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي والإدمان.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الدولة تولي ملف مكافحة الإدمان اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بحماية الأسرة المصرية والحفاظ على طاقات الشباب، لافتًا إلى أن ما تحقق على أرض المحافظة يعكس حجم العمل الميداني والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لنشر الوعي وتقديم الدعم والعلاج المجاني.

وأوضح المحافظ أن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان شهدت تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» داخل 109 قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب تنفيذ مبادرة «القرار قرارك» داخل 56 مصلحة حكومية لتوعية العاملين بمخاطر التعاطي، فضلًا عن تنظيم حملات «القيادة الآمنة» داخل 29 موقفًا عموميًا على مستوى المحافظة.

كما أضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن البرامج الوقائية استهدفت طلاب 810 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، من خلال أنشطة توعوية ومحتوى مرئي ورسائل تثقيفية، بالإضافة إلى عقد لقاءات توعية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ضمن القوافل التعليمية، وتنفيذ لقاءات موسعة داخل مجمع إعلام طنطا والكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الأنشطة التوعوية داخل مراكز الشباب والقرى، حيث تم تنفيذ 175 فاعلية داخل 50 مركز شباب ضمن مبادرة «نادي الوقاية»، إلى جانب تنظيم 38 نشاطًا توعويًا للأطفال بالمناطق الريفية ضمن مبادرة «رحلة عزيمة»، بما يسهم في بناء وعي مبكر لدى الأطفال والنشء.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الذي يقدمه مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، باعتباره أحد الصروح العلاجية المهمة بالمحافظة، حيث يوفر خدمات العلاج والتأهيل النفسي والدعم المجتمعي مجانًا، وفي سرية تامة، وفق أحدث البرامج العلاجية، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تستهدف حماية الشباب والحفاظ على استقرار المجتمع.

ولطلب العلاج أو الاستشارة، يمكن التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: 16023 على مدار 24 ساعة وبسرية كاملة.