توك شو | مصطفى بكري : يجب إيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة .. موافي يحذر من جرثومة المعدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



شيخ بالأوقاف: الحج مدرسة الأخلاق ورسالة لا تنتهي بانتهاء المناسك



يُعد الحج من أعظم العبادات في الإسلام، ليس فقط لما يتضمنه من شعائر وروحانيات، بل لما يغرسه في نفس المسلم من قيم إنسانية وأخلاقية عميقة تتجاوز حدود الزمان والمكان؛ فهو تجربة إيمانية شاملة تعيد تشكيل سلوك الفرد، وتربطه بمعاني الصبر والانضباط والمساواة، في مشهد يجتمع فيه ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم على هدف واحد؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تنتهي رسالة الحج بانتهاء المناسك؟ وما الذي يجعل أثره ممتدًا في حياة المسلم اليومية؟.

ترسيخ الإيمان والأخلاق والعلم

وأكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الإسلام دين شامل لا يقتصر على العبادات الشكلية، بل يقوم على بناء الإنسان من الداخل عبر ترسيخ الإيمان والأخلاق والعلم والعمل، بما ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.

قيم المساواة والتكافل

وأوضح كيلاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مواسم العبادة الكبرى وعلى رأسها الحج تقدم نموذجًا عمليًا فريدًا للتعاون والانضباط والاحترام المتبادل، حيث يلتقي المسلمون من مختلف الجنسيات والثقافات في مكان واحد دون تفرقة، ما يعزز قيم المساواة والتكافل الإنساني.

هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟.. تصريحات رسمية تكشف خطة الدعم النقدي



حالة من الاهتمام بين البعض بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الدعم النقدي ودراسة الحكومة لهذا الأمر بشكل مكثف الفترة الأخيرة.

الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي بشكل مكثف

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، عن أن الدولة تواصل دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي بشكل مكثف، تمهيدًا لبدء التطبيق خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة تُعقد مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمنظومة الجديدة قبل الإعلان عنها رسميًا.

التموين

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من التحول للدعم النقدي القضاء على أوجه القصور الموجودة في نظام الدعم الحالي، خاصة ما يتعلق بوصول جزء من الدعم إلى غير المستحقين، بما يسمح بتوجيه الموارد بصورة أفضل إلى الأسر الأولى بالرعاية.

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.

وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.

خبير نووي: تقرير وكالة الطاقة الذرية يحمل شبهة تسييس.. وقد يؤثر على مسار المفاوضات مع إيران



قال الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتضمن معلومات جديدة، لكنه يحمل شبهة التسييس في طريقة عرض الوقائع، موضحا أن التقرير أشار إلى عدم تمكن المفتشين من التحقق من أماكن وجود اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن الهجمات العسكرية الأخيرة على المنشآت النووية أدت إلى وضع غير مسبوق أعاق عمليات التفتيش.

وأضاف أبو شادي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التقرير كان ينبغي أن يوضح بصورة أكثر صراحة أن الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار النووي هي السبب الرئيسي وراء عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى بعض المواقع، مشيرا إلى أن إيران سمحت خلال الفترة الماضية بزيارات تفتيشية متعددة، وأن المفتشين زاروا عددًا من المنشآت النووية، بما في ذلك محطة بوشهر، قبل اندلاع المواجهات الأخيرة.

فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 بالتقسيط حتى 30 عامًا



تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، الذي يعد أحد أكبر مشروعات الإسكان المدعومة في مصر.

يأتي الطرح الجديد استجابة للإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة والمجهزة للسكن في المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

طرح جديد خلال أسابيع

أعلن المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» سيتم طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حاليًا تجهيز إجراءات الطرح تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط ورفع المستندات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

ومن المتوقع أن يضم الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، بعضها جاهز للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم البعض الآخر خلال فترات زمنية قصيرة.

وتتراوح مساحات الوحدات غالبًا بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع توفيرها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

تقسيط يصل إلى 30 عامًا

ويتميز مشروع «سكن لكل المصريين» بإتاحة أنظمة تمويل عقاري ميسرة، حيث يتم سداد مقدم حجز مناسب، ثم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويتيح فرصة التملك لشريحة أكبر من الأسر.

هل ترتفع الأسعار؟| الضرائب تحسم جدل تعديلات المشغولات الذهبية



حالة من الجدل بمجرد الاعلان عن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، وعلاقته بشائعات ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.

لا ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية والبروتوكول الحالي قائم منذ 2021

في البداية قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن مجموعة من الحوافز الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن من أبرزها خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% ضمن ضريبة الجدول، بما يضعها في المعاملة الضريبية نفسها المطبقة على الآلات والمعدات.

الذهب

وأضاف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء على المستشفيات والعيادات الطبية وتقليل تكلفة العلاج على المرضى، فضلًا عن منح أصحاب المنشآت الطبية مزايا إضافية تتعلق بتأجيل سداد الضريبة على الأجهزة والمعدات لمدة عام، مع إمكانية مد فترة التأجيل لثلاث سنوات أخرى، بما يسمح ببدء السداد بعد تشغيل الأجهزة والاستفادة منها فعليًا.

عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية

وفيما يتعلق بما أثير حول تحديث متوسطات المصنعية على المشغولات الذهبية، أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال بشأن عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية، موضحًا أن الأمر يتعلق ببروتوكول قائم بين مصلحة الضرائب وصناع وتجار الذهب منذ عام 2021 لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، دون أن يترتب عليه أي زيادة في الأسعار أو أعباء إضافية على المستهلكين.

عقار روسي جديد لعلاج السرطان.. أستاذ أورام يوضح



كشف الدكتور محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام، حقيقة ما يتم تداوله بشأن نجاح عقار روسي جديد لعلاج السرطان، مؤكدًا أن أي تطور دوائي في مجال الأورام يخضع لمراحل علمية دقيقة قبل اعتماده للاستخدام الفعلي.

تطوير علاج الأورام

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن علاج الأورام يشهد تطورًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجال العلاجات المناعية واللقاحات العلاجية، مشيرًا إلى أن فكرة اللقاحات ليست جديدة، بل تعتمد على تنبيه جهاز المناعة للتعرف على الخلايا غير الطبيعية ومهاجمتها، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم.

لازم نقدرهم.. تعليق ناري من ياسمين عز على تراجع أسعار وأعداد الحمير



علقت الإعلامية ياسمين عز، على تراجع أسعار الحمير في مصر خلال الفترة الأخيرة، معبرة عن استغرابها من هذا الأمر.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "تراجع كبير في عدد الحمير في مصر، وكمان في أسعار الحمير، الواحد بيبدأ من ألف جنيه إلى 15 ألف.. فهل في فرق كبير في أسعار الحمير؟".

وأضافت ياسمين عز،: "مش عارف ليه أسعار الحمير رِخْصِت وأسعار الكلاب عِلْيِت.. دي الحمير مفيدة أكثر وبتعمل أكثر من الكلاب.. وهما بردوا كائن حي.. ولازم نقدر الحمير أكتر من كده.. دول بيعملوا حاجات كتيرة في ناس ماتعرفش تعملها".

تعليق ساخر من ياسمين عز على نصاب انتحل صفة طبيب قلب



سخرت الإعلامية ياسمين عز، من واقعة شخص ادعى أنه طبيب جراحة قلب، مشيرة إلى أن هذا الشخص لم يحصل على اي مؤهل عالي.

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"جراح قلب مشهور تم القبض عليه ولأنه يعمل في مهنة الطب ولم يحصل على اي مؤهل عالي وذهب لتزوير بطاقة بأنه طبيب جراحة قلب وعمل عيادة كبيرة وأنه رئيس قسم جراحات القلب في جامعة عين شمس".

وتابعت ياسمين عز، أن :"محدش عارف مين مات بسببه وهل في ضحايا ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يعمل في مهنة الطب ومحكوم عليه الحبس عشر سنوات، وازاي يعمل عيادة ومافيش رقابة من وزارة الصحة وازاي يفتح عيادة وهت ساقط ابتدائية".

لو أهملت علاجها ممكن تعمل لك قرحة وأورام.. حسام موافي يحذر من جرثومة المعدة



حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة جرثومة المعدة، مؤكدًا أنها من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين المواطنين، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها وعلاجها بالشكل الصحيح.

وأوضح موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن جرثومة المعدة منتشرة بصورة كبيرة؛ نتيجة تناول الطعام خارج المنزل، مشيرًا إلى أن مصدر العدوى في كثير من الأحيان يعود إلى “عدم الالتزام بالنظافة أثناء إعداد أو تقديم الطعام”.

الطعام الملوث سبب رئيسي للعدوى

وأضاف أن الجرثومة تنتقل عبر الطعام الملوث أو غير الآمن، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من “الاهتمام بالنظافة الشخصية” و"التأكد من سلامة الغذاء"، محذرًا من الإفراط في تناول الوجبات من أماكن غير موثوقة.

مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال العلاج

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن أضرار جرثومة المعدة لا تقتصر على آلام والتهابات المعدة فقط، بل قد تؤدي إلى الإصابة بقرحة مزمنة، كما يمكن أن تتطور في بعض الحالات إلى أورام بالمعدة؛ إذا لم يتم علاجها مبكرًا.

مدة العلاج تصل إلى 21 يومًا

وأكد حسام موافي أن علاج جرثومة المعدة فعال في أغلب الحالات، موضحًا أن مدة العلاج تتراوح بين 14 و21 يومًا، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب؛ لضمان القضاء على الجرثومة ومنع عودتها مرة أخرى.

مصطفى بكري يزف بشرى سارة بشأن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.

تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على ملايين المواطنين

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.

من غير تسميم أو إيذاء.. مصطفى بكري: لا بد من إيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان، مشيرًا إلى أن الجدل الحالي يعكس حجم الأزمة وتعقيدها.

تصدير الكلاب وفق ضوابط دولية

وأضاف، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن بعض المقترحات المطروحة مثل «تصدير الكلاب وفق ضوابط دولية» قد تكون جزءًا من الحل، لكنها تحتاج إلى دراسة شاملة قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن الحلول المستدامة يجب أن تعتمد على التوسع في “برامج التعقيم والتطعيم” و"إنشاء مراكز إيواء"؛ لمعالجة الأزمة بشكل جذري ومنظم.