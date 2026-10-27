أخبار التكنولوجيا ..ثلاثة طرازات خارقة من فيفو وأبل تطلق iOS 27.2.. ذكاء إصطناعي بـ 5 لغات جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ثلاثة طرازات خارقة.. إليكم ملامح سلسلة Vivo X500 القادمة من فيفو

كشفت تقارير تقنية موثوقة عن ملامح الجدول الزمني المرتقب لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X500 الجديدة في السوق الهندية، حيث بات من المتوقع وصول السلسلة رسميًا بحلول نهاية نوفمبر

تأتي هذه الخطوة لتؤكد استراتيجية شركة "فيفو" المرتكزة بشكل أساسي على ابتكارات التصوير، وتقديم جيل جديد يعيد تعريف قدرات الكاميرات في الهواتف المحمولة.

أبل تطلق iOS 27.2 رسميًا: ذكاء إصطناعي بـ 5 لغات جديدة وإغلاق 160 ثغرة أمنيةا

أطلقت شركة آبل تحديثها الجديد وتحديث "iOS 27.2"، والذي يحمل معه حزمة ضخمة من التحسينات الأمنية والميزات الذكية المتقدمة، وعلى رأسها دعم لغات جديدة لمساعدها الذكي "Siri AI" المستند إلى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سد ثغرات برمجية بالغة الخطورة.

حقيقة أم خرافة.. هل يؤدي شحن الهاتف طوال الليل إلى إتلاف البطارية؟

على عكس المخاوف الشائعة، لن ينفجر هاتفك أو يتلف فوراً إذا تركته على الشاحن أثناء نومك؛ فتعد الأجهزة الحديثة ذكية بما يكفي لقطع تدفق الطاقة تلقائياً عند وصول الشحن إلى 100%. ورغم أمان هذه العملية، إلا أن إبقاء الهاتف متصلاً بالكهرباء لساعات طويلة يضعه تحت إجهاد مستمر، مما يعجّل بتدهور عمر البطارية الافتراضي على المدى الطويل.

رسميًا.. iPad mini الجديد يتألق بشاشة OLED ومعالج خارق

في خطوة تعزز صدارتها لسوق الأجهزة اللوحية الفائقة، كشفت شركة أبل رسمياً عن الجيل الجديد من جهازها الشهير iPad mini، والذي جاء بمواصفات تقنية استثنائية تضعه في فئة منفصلة تماماً، مبرزاً قفزة نوعية في الأداء وتكنولوجيا العرض والصوتيات.

أبرز ما يميز الحاسوب اللوحي الجديد هو الانتقال التاريخي إلى شاشات OLED، مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية مذهلة تتميز بنسب تباين غير محدودة، وألوان سوداء عميقة، وسطوع فائق يرفع من جودة استهلاك المحتوى الإبداعي والألعاب إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزاً القيود السابقة لشاشات الكريستال السائل.