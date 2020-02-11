حدث ليلا.. مرتضى منصور يحذر اللاعبين.. ارتفاع ضحايا كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد.. كهربا غاضب في الأهلي

لقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل، بسبب العاصفة كيارا التي ضربت بعض الدول الأوروبية، حيث تسببت في حالة من الشلل في القارة العجوز.





عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ، أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل.





أعلن مسئول أمني، عن وقوع انفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء.





تصدر نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر ربحًا في العالم، في انتقالات لاعبي كرة القدم الموسمين الماضيين، بتسجيله 205 ملايين يورو، فيما كان ريال مدريد الإسباني الخاسر الأكبر بـ 181 مليونًا.





قررت الحكومة الصينية، إقالة عدد من المسئولين في البلاد؛ بسبب تعاملهم السيئ مع تفشي فيروس كورونا القاتل في البلاد.





طالبت زعيمة هونج كونج، كاري لام، من المواطنين، البقاء في منازلهم قدر المستطاع؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





أعلنت السلطات في فيتنام، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 15 حالة، من بينها طفل يبلغ من العمر 3 أشهر.





اعتلى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، قائمة الجناج الأيمن الأغلى في العالم ، ليتسبب في إزاحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، عن قمة القائمة.





لم ينته العالم بعد من فيروس كورونا القاتل، حتى ظهر على الساحة فيروس جديد استحوذ على اهتمام العلماء الذين احتاروا في أمره، كونه يشتمل على جينات غير معروفة.





تواجه القارة الإفريقية خطرا كبيرا، خلال هذه الأيام، هو الأكبر منذ عام 1989، حيث دمر سرب ضخم من الجراد ، العديد من المحاصيل الزراعية في كينيا وإثيوبيا والصومال، وعبر إلى أوغندا.





مجرد أيام قليلة تفصلنا عن"الفلانتين داي"، اليوم الذي يسعى المحبون لقضاء أوقات ممتعة خلاله مع شركائهم، ويبحث العزاب عن سبيل جديد لقضاء هذا اليوم، وسواء كان هذا أو ذاك يلجأ المرتبطون والعزاب إلى الأبراج؛ لمعرفة التوقعات بشأن هذا اليوم، لذا إليكم توقعات الأبراج بخصوص هذا اليوم.





أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا- فيليب شامبين، الإثنين، وصول طائرة ثانية إلى مدينة ووهان الصينية لنقل باقي الكنديين الراغبين في الرحيل من المدينة التي تم فرض حجر صحي عليها بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.





أصدرت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية، حكما قضائيا بالسجن المتهم الأول " عادل .ع " وشهرته " الأسد " بالسجن المشدد 15 سنة والمتهم الثانى " محمد .ع " وشهرته " عظيمه " بالسجن المشدد 10 سنوات ، وبراءة المتهم الثالث " محمد . غ " في واقعة قتل أحمد عودة، والمعروفة إعلاميًا" ضحية مباراة القمة"، بين فريقي الأهلي والزمالك.





دعا الجيش اللبناني المتظاهرين السلميين إلى عدم الدخول في مواجهات بالقوة مع وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي ستُتخذ، اليوم الثلاثاء، في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت؛ لتأمين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الجديدة الثقة.





قال عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، إن الأهلي والزمالك رفضوا ضمه في اختيارات الناشئين بسبب ضآلة جسمي.





حالة كبيرة من الجدل سادت الوسط الفني بعد تردد أنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، في الفترة الأخيرة بسبب تعرضها لخطأ طبي وخضوعها لعملية خاطئة، أقعدتها وأفقدتها الحركة، وانتقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.





كشفت ألمانيا عن ظهور فيروس أنفلونزا الطيور h1n1 سريع الانتقال بمزرعة في جنوب غرب البلاد، لينضم إلى فيروس كورونا الذي يهدد العالم.





قال محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، إن تجربة محمود عبد المنعم كهربا داخل صفوف النادي الأهلي لم تنجح حتى الوقت الجاري.



