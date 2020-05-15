أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن 8 منتجات جديدة في مايو.. و5 تطبيقات لا غنى عنها لمستخدمي واتس آب

أعلنت شركة سوني Sony اليابانية اليوم عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 57% في أرباح الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى نتج عنه توقف المستخدمين عن شراء الأجهزة الإلكترونية.



