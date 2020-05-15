أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن 8 منتجات جديدة في مايو.. و5 تطبيقات لا غنى عنها لمستخدمي واتس آب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"،مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
كشفت شركة ريلمي Realme، عبر صفحتها الرسمية على موقع ويبو Weibo الصيني، أنها ستقيم حدثا عبر الإنترنت في 25 مايو الجاري في الصين، للإعلان عن 8 منتجات جديدة.
يعد تطبيق واتسآب WhatsApp، من أشهر وأكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما حول العالم، ولانه متاحا على جميع المنصات وأنظمة التشغيل الرئيسية بما في ذلك أجهزة أندرويد، وبالرغم من أن لدي تطبيق واتسآب العديد من المنافسين، إلا أنه يحتل صدارة التطبيقات بـ 2 مليار مستخدم نشط.
تستعد شركة هونر Honor العلامة التجارية التابعة لـ هواوي، للإعلان عن سلسلتها القادمة Honor X10، خلال حدث عبر الإنترنت من المقرر إجراؤه في 20 من مايو الجاري، واليوم كشفت أحدث الصور الرسمية تفاصيل حول مواصفات وتصميم هاتف Honor X10 5G الرائد.
تتعاون شركة فيسبوك مع مجموعة من كبرى شركات الاتصالات، من بينها China Mobile، و MTN و Orange، وVodafone و STC، لبناء الكابل البحري "الأكثر شمولا" لخدمة قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لا يزال ما يقرب من مليار شخص بلا اتصال بالإنترنت.
أصدرت شركة جوجل Google، خاصية جديدة لمتصفحها جوجل كروم Chrome، والتى تتيح للمستخدمين عمل مجموعات لنوافذ التبويب وترتيبها فى فئات.
أطلقت شركة فيسبوك Facebook، اليوم الخميس، خدمتها الجديد لمؤتمرات الفيديو Messenger Rooms، والتى ستكون متاحة للمستخدمين داخل المجموعات والأحداث في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكره موقع "socialmediatoday".
أعلنت شركة سوني Sony اليابانية اليوم عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 57% في أرباح الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى نتج عنه توقف المستخدمين عن شراء الأجهزة الإلكترونية.
لا يتوقف عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook عن تحسين وتطوير خصائصه وأدواته طوال الوقت، ليتمكن من زيادة عدد مستخدميه والحفاظ على النجاحات التى يحققها.
عاد موقع يوتيىب YouTube للعمل من جديد، بعد توقفه بسبب عطل فني مفاجئ.
تعد أجهزة التابلت أداة رائعة للترفيه والتعلم عن بعد، ما يجعلها أحسن هدية للأطفال فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم، حيث أصبح الصغار يستخدمون الإنترنت لمشاهدة المحتوى الترفيهي مثل يويتيوب، وأيضًا لممارسة الألعاب.
تمتلك اللعبة الإلكترونية الشهيرة GTA شعبية ضخمة منذ أول إصدار لها، حيث استطاعت تكوين عشاق لها بالملايين حول العالم، ولكن عيبها الوحيد هو سعرها الباهظ لكي تحصل عليها، إلا أنه بات يمكنك تحميل النسخة الرسمية من GTA 5 الآن مجانًا لأجهزة الكمبيوتر عبر متجر Epic Games والاحتفاظ بها بشكل دائم .
يظل انتشار المحتوى الذى يحض على الكراهية والمضايقات مشكلة عالمية تؤثر على شبكات التواصل الاجتماعى، حيث يقع التركيز على المنصات الكبري مثل Facebook و Twitter و Google، فالتعامل مع المحتوى غير القانوني معركة مستمرة ، لكن بعض الدول الأوروبية أصدرت قوانين وعقوبات لمحاولة إجبار الشركات على إزالة المحتوى.
استرجع رسائلك المحذوفة على واتسآب فى 5 خطوات..أندرويد فقط
تعد منصة واتسآب whatsapp المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية فى العالم، والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، حيث يستخدمه تطبيقها أكثر من ٢ مليار شخص حول العالم.
اقتربت شركة TSMC التايوانية عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية والمعالجات فى العالم من بناء مصنع بمليارات الدولارات في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستعلن الشركة عن خطة الإنتاج في أسرع وقت بعد اتخاذ القرارات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنصرم في تايوان.