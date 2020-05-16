أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كاميرا هاتف تخترق الملابس والبلاستيك.. وأول رد من الصين على حظر هواوي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"،مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
في أول رد حقيقى من الصين على إدرج شركتى هواوى و ZTE الصينيتين على القائمة السوداء للتعاون التجارى، قال مسئول حكومى صينى، اليوم، إن الصين مستعدة لوضع الشركات الأمريكية في قائمة كيانات لا يمكن الاعتماد عليها كجزء من التدابير المضادة ضد تحرك لحرمان شركة هواوى من الحصول على المعدات التكنولوجية الأمريكية.
كشفت تقارير أن موقع الرسائل الصينى WeChat، والمناظر لتطبيق WhatsApp واتسآب، ساعد الشركات الصينية على الاستقرار، عن طريق خلق فرص عمل جديدة على الإنترنت، بعد غلق معظم الشركات بسبب تفشى فيروس كورونا.
أطلقت شركة HMD الفنلندية والمالكة للعلامة التجارية نوكيا هاتفها الذكى Nokia 1.3 Android Go في الأسواق الأمريكية، اليوم، على أن تواصل إطلاقه في باقى الأسواق العالمية، خلال أيام، حيث كانت قد أعلنت الشركة عنه لأول مرة منذ عدة أشهر.
أصدرت شركة وان بلس الصينية، مؤخرا، سلسلة هواتف OnePlus 8، والتى تشمل هاتفى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ، وحصل هاتف OnePlus 8 Pro على الهاتف المثالى متفوقا على 13 هاتفا، وذلك حسب وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية.
قام مجموعة من المدعين العامين في الولايات المتحدة الأمريكية، يقودهم مدعى عام ولاية تكساس، برفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل لاتهامها بممارسة الاحتكار، كما تقوم المجموعة بالتحضير لمحاكمة الشركة بحلول نهاي العام.
في واحدة من أكبر التسريبات الإلكترونية، ظهرت قائمة كبيرة تحتوى على تسريبات لعشرات الملايين من البيانات الشخصية للمستخدمين، من بينها أرقام هواتف وعناوين للبريد الإلكترونى.
قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل.
صدر تقرير من المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات، في ألمانيا، يحذر من تطبيق البريد الإلكترونى iOS Mail الموجود في هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى، والذى يجعل هذه الهواتف عرضة للاختراق في أى وقت بسبب ثغرات موجودة في التطبيق.
كشفت تسريبات جديدة عن سعر هاتف Google Pixel 4a ، التى ستصدره شركة جوجل بسعر 349 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 5490 جنيه مصرى وهو أرخص 50 دولارا عما كان متوقع قبل ذلك.