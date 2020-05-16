أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كاميرا هاتف تخترق الملابس والبلاستيك.. وأول رد من الصين على حظر هواوي

قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل.











