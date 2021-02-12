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تعليم

أخبار التعليم.. قرار جديد بشأن مصروفات المدارس التجريبية.. المستشفيات الجامعية تستعد لعودة الطلاب.. إعلان خطة استكمال الدراسة والامتحانات خلال ساعات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:00 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:







لراغبي دراسة طب الأسنان في روما.. تعرف على التفاصيل عبر هذا الرابط

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة السويس

كل ما تريد معرفته عن توثيق شهادة التخرج

القومي للبحوث الفلكية: مرور المشترى ونيبتون من مركز القمر في هذا التوقيت

هندسة القاهرة: قبول الأعذار المقدمة.. وإجراء الامتحانات حضوريا

عميد تجارة حلوان: نهتم بإعداد طلابنا لمواكبة سوق العمل

بعد كثرة الشكاوى.. قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس التجريبية

عميد هندسة القاهرة يكشف عن كيفية إجراء امتحانات الدراسات العليا والبكالوريوس

هاشتاج الاونلاين هينقذ حياة الطلاب يجتاح تويتر .. والمسئولين: سنطبق اجراءات احترازية مشددة

مدرسة المتفوقين بجمصة ضمن أفضل 15 مدرسة على مستوى العالم فى تحدى الجدول الدورى للكيمياء فى عام 2020
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