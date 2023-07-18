حدث ليلا|النيابة تأمر بحبس صاحبة عقار رشيد المنهار.. الخارجية عن سد النهضة: مصر لا يفرض عليها أمر واقع.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة بأبرز وأهم الأحداث التي وقعت ليلا ومن أهمها: شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور وفيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة.

وتأتي أبرز الأخبار على النحو التالي:

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو مؤثر، مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: “ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة”. وجاء هذا المنشور؛ بعد تصريحات طليقها الصادمة عنها، حيث نشر طليق الفنانة نسرين طافش، صورة لفتاة، عبر حسابه على إنستجرام، وتكهن الجمهور أنها حبيبته الجديدة؛ نظرا للرسالة

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما جدا إبان ثورة 30 يونيو ولا تزال حتى الآن

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور . وقال خلال برنامجه عبر فضائية أون تايم سبورت: “هناك بعض الأمور الورقية تستدعي التريث قبل الإعلان عن الصفقة، ولا يوجد مانع طبي يعيق انضمامه للأهلي”. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان من وزارة البترول الإثنين ... المزيد ..

قال رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لن يستطيع الفوز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، معلقا: "مش هيقدر". وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك لن يستطيع المنافسة على الدوري

كشفت إحدى السيدات، تدعى “ماجدة”، خلال لقاء لها بـ برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن تفاصيل حرمانها من أولادها

قررت نيابة رشيد الجزئية لمحافظة البحيرة حبس مالك عقار رشيد المنهار والذي راح ضحيته 4 أشخاص و13 مصابا، 4 أيام على ذمةالتحقيقات التي تجريها نيابة رشيد برئاسة المستشار أحمد صالح، رئيس نيابة رشيد.

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة هامة للنادي الأهلي بشأن صفقة انتقال اللاعب الدولي أمام عاشور إلى النادي، مشيرا إلى أن هناك اخبار بأن اللاعب آليا يخضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفنلة النادي.

يقع دير سانت كاترين في جنوب سيناء أسفل جبل كاترين، بالقرب من جبل موسى. ويقال عنه أنه أقدم دير في العالم... المزيد

تحدثت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة .

انتهى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود للسنة الماضية، يوم الاثنين، بعد انسحاب روسيا محذرة من أنها لا يمكن أن تضمن سلامة السفن في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها 'ستوجه ضربة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سياسة مصر الخارجية لعبت دورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، بجانب الدفاع عن شرعية 30 يونيو، من خلال التواصل مع دول العالم كافة.

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السياسية الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة إن الوضع في السودان مؤسفا وخطيرا للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب

أوقفت روسيا يوم الاثنين مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، مما أثار مخاوف في الدول الفقيرة من أن ارتفاع الأسعار سيجعل

وافق الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الإثنين على الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة ، لكنه رفض ، وسط أشهر من التوتر

أظهر استطلاع أجرته منظمة YouGov لاستطلاعات الرأي يوم الثلاثاء أن نسبة البريطانيين الذين يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ قد سجلت رقما قياسيا جديدا هذا الشهر.

اتهم كبير الاطباء في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوتشي بالكذب تحت القسم بسبب معرفته بأبحاث الفيروسات الخطيرة في الصين - والتي يُخشى أنها تسببت في الوباء

علّق محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، على الخطاب الذي أرسله ناديه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يهدد من خلاله باللجوء إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" حال التراجع عن تطبيق دوري المحترفين. وقال محمود الأسيوطي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر قناة "صدى البلد"، "نحن مفترض أننا

دعا جون كيري ، المبعوث الأمريكي للمناخ ، إلى اتخاذ إجراءات أسرع لمواجهة أزمة المناخ في زيارة حاسمة للصين تجري على خلفية مشحونة، حيث يعيش البلدان حاليًا في ظل موجات حر قياسية

ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا بعد أن أوقفت روسيا يوم الإثنين (17 يوليو) مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري لدبلوماسي الصين الكبير وانغ يي يوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تستخدما التعاون المناخي لإعادة تعريف علاقتهما الدبلوماسية المضطربة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن مسؤولي نادي الزمالك، يعملون على تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة المقبلة؛ من أجل قيد الصفقات الصيفية قبل المشاركة في البطولة العربية. وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج “ملعب أون”: الزمالك يسعى لتسديد مبلغ غرامة سبورتنج لشبونة خلال الأيام المقبلة،

وأضاف ان الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف..

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم محاكمة مرتضي رئيس نادي الزمالك السابق، في قضيتين بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من مرتضي منصور، لارتكابه

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عدد من العقوبات الخاصة بمخالفة مواد القانون ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

أكد رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، أن النادي الأهلي لم ينهِ صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي حتى الآن بشكل رسمي؛ بسبب الخلافات. وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "ما علمته أن النادي الأهلي لم ينه اتفاقه مع إدارة نادي ميتلاند الدنماركي

تراجع سعر الذهب بقوة من جديد اليوم ، لتسجل أسعار الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية مستويات متدنية جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، على خلفية قرار حكومي بدأ منذ أبريل الماضي هوى بأسعار المعدن.

حدد قانون المرور الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نسبة لزيادة الرسوم على السيارات سنويا.

أثارت الإعلامية ريهام سعيد ، الجدل، بمنشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت ريهام سعيد: “حد يعرف دكتور أمراض نفسية كويس لعلاج حالات الاكتئاب الحرجة؟، بس يبقى بجد كويس”. ونشرت ريهام سعيد، صورة، جاء بها العبارة الآتية: “لا طاقة لي بالكلام، ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت؛