حدث ليلا|النيابة تأمر بحبس صاحبة عقار رشيد المنهار.. الخارجية عن سد النهضة: مصر لا يفرض عليها أمر واقع.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة بأبرز وأهم الأحداث التي وقعت ليلا ومن أهمها: شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور وفيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة.
وتأتي أبرز الأخبار على النحو التالي:
ضهر وسند.. فيديو مؤثر من نسرين طافش بعد تصريحات طليقها الصادمة
نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو مؤثر، مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: “ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة”. وجاء هذا المنشور؛ بعد تصريحات طليقها الصادمة عنها، حيث نشر طليق الفنانة نسرين طافش، صورة لفتاة، عبر حسابه على إنستجرام، وتكهن الجمهور أنها حبيبته الجديدة؛ نظرا للرسالة
أبو زيد: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا جدًا منذ ثورة 30 يونيو
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما جدا إبان ثورة 30 يونيو ولا تزال حتى الآن
شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور . وقال خلال برنامجه عبر فضائية أون تايم سبورت: “هناك بعض الأمور الورقية تستدعي التريث قبل الإعلان عن الصفقة، ولا يوجد مانع طبي يعيق انضمامه للأهلي”. وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري
حدث هام تستضيفه القاهرة اليوم.. ماذا تعرف عن منتدى مصر للتعدين
يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان من وزارة البترول الإثنين ... المزيد ..
مش هياخد الدوري.. رضا عبد العال يصدم عشاق الزمالك بشأن الموسم الجديد
قال رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لن يستطيع الفوز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، معلقا: "مش هيقدر". وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك لن يستطيع المنافسة على الدوري
حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما
كشفت إحدى السيدات، تدعى “ماجدة”، خلال لقاء لها بـ برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن تفاصيل حرمانها من أولادها
النيابة تأمر بحبس صاحبة عقار رشيد المنهار
قررت نيابة رشيد الجزئية لمحافظة البحيرة حبس مالك عقار رشيد المنهار والذي راح ضحيته 4 أشخاص و13 مصابا، 4 أيام على ذمةالتحقيقات التي تجريها نيابة رشيد برئاسة المستشار أحمد صالح، رئيس نيابة رشيد.
إمام عاشور جوا النادي.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة هامة للنادي الأهلي بشأن صفقة انتقال اللاعب الدولي أمام عاشور إلى النادي، مشيرا إلى أن هناك اخبار بأن اللاعب آليا يخضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفنلة النادي.
يضم ثاني أكبر مكتبة مخطوطات بعد الفاتيكان.. معلومات عن دير سانت كاترين
يقع دير سانت كاترين في جنوب سيناء أسفل جبل كاترين، بالقرب من جبل موسى. ويقال عنه أنه أقدم دير في العالم... المزيد
ريم طارق: «حسن شاكوش كان بيخوني مع فنانة مشهورة في نهار رمضان»
تحدثت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، قائلة: كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة .
الأمم المتحدة: خروج روسيا من اتفاقية الحبوب سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان
انتهى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود للسنة الماضية، يوم الاثنين، بعد انسحاب روسيا محذرة من أنها لا يمكن أن تضمن سلامة السفن في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها 'ستوجه ضربة
السفير أحمد أبو زيد: السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سياسة مصر الخارجية لعبت دورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، بجانب الدفاع عن شرعية 30 يونيو، من خلال التواصل مع دول العالم كافة.
الخارجية عن سد النهضة: مصر لا يفرض عليها أمر واقع.. وتدافع عن مصالحها بكل جدية
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السياسية الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل
السفير أحمد أبو زيد: مصر «تحركت» من أجل السودان قبل أن «تتحدث»
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة إن الوضع في السودان مؤسفا وخطيرا للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب
البيت الأبيض: قرار روسيا بشأن صفقة الحبوب يزيد من سوء الأمن الغذائي ويضر بالملايين
أوقفت روسيا يوم الاثنين مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام والذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، مما أثار مخاوف في الدول الفقيرة من أن ارتفاع الأسعار سيجعل
بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير
وافق الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الإثنين على الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة ، لكنه رفض ، وسط أشهر من التوتر
استطلاع: البريطانيون نادمون.. واختيار «بريكست» كان خطأ
أظهر استطلاع أجرته منظمة YouGov لاستطلاعات الرأي يوم الثلاثاء أن نسبة البريطانيين الذين يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ قد سجلت رقما قياسيا جديدا هذا الشهر.
فوتشي متهم بالإدلاء بشهادة زور
اتهم كبير الاطباء في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوتشي بالكذب تحت القسم بسبب معرفته بأبحاث الفيروسات الخطيرة في الصين - والتي يُخشى أنها تسببت في الوباء
محمود الأسيوطي: التراجع عن دوري المحترفين سيكون «مصيبة» على الكرة المصرية| فيديو
علّق محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، على الخطاب الذي أرسله ناديه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يهدد من خلاله باللجوء إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" حال التراجع عن تطبيق دوري المحترفين. وقال محمود الأسيوطي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر قناة "صدى البلد"، "نحن مفترض أننا
جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ
دعا جون كيري ، المبعوث الأمريكي للمناخ ، إلى اتخاذ إجراءات أسرع لمواجهة أزمة المناخ في زيارة حاسمة للصين تجري على خلفية مشحونة، حيث يعيش البلدان حاليًا في ظل موجات حر قياسية
الولايات المتحدة: سنعمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا
ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا بعد أن أوقفت روسيا يوم الإثنين (17 يوليو) مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام
المبعوث الأمريكي: التعاون بمجال المناخ يعيد تعريف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري لدبلوماسي الصين الكبير وانغ يي يوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تستخدما التعاون المناخي لإعادة تعريف علاقتهما الدبلوماسية المضطربة
4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن مسؤولي نادي الزمالك، يعملون على تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة المقبلة؛ من أجل قيد الصفقات الصيفية قبل المشاركة في البطولة العربية. وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج “ملعب أون”: الزمالك يسعى لتسديد مبلغ غرامة سبورتنج لشبونة خلال الأيام المقبلة،
كيلو البط يبدأ من 55 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض الآن
وأضاف ان الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف..
محاكمة مرتضى منصور في قضيتين بتهمة سب الخطيب.. اليوم
تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم محاكمة مرتضي رئيس نادي الزمالك السابق، في قضيتين بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من مرتضي منصور، لارتكابه
«غلق مركز تجميع البلازما» عقوبة الحصول على التبرع بالدم بمقابل طبقا للقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عدد من العقوبات الخاصة بمخالفة مواد القانون ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
رضا عبد العال: الزمالك رفض عودة إمام عاشور.. والأهلي لم يحسم الصفقة
أكد رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، أن النادي الأهلي لم ينهِ صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي حتى الآن بشكل رسمي؛ بسبب الخلافات. وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "ما علمته أن النادي الأهلي لم ينه اتفاقه مع إدارة نادي ميتلاند الدنماركي
الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته
تراجع سعر الذهب بقوة من جديد اليوم ، لتسجل أسعار الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية مستويات متدنية جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، على خلفية قرار حكومي بدأ منذ أبريل الماضي هوى بأسعار المعدن.
%6 زيادة سنوية من أصل قيمة الرسوم على السيارات في قانون المرور
حدد قانون المرور الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نسبة لزيادة الرسوم على السيارات سنويا.
لعلاج الاكتئاب.. ريهام سعيد تطلب دكتور أمراض نفسية
أثارت الإعلامية ريهام سعيد ، الجدل، بمنشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت ريهام سعيد: “حد يعرف دكتور أمراض نفسية كويس لعلاج حالات الاكتئاب الحرجة؟، بس يبقى بجد كويس”. ونشرت ريهام سعيد، صورة، جاء بها العبارة الآتية: “لا طاقة لي بالكلام، ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت؛