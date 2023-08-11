أخبار التوك شو: توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزيري البترول والكهرباء.. الوطن خط أحمر.. مصطفى بكري: سندافع عن بلدنا حتى النهاية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزيري البترول والكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، حسبما افادت “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت.

الوطن خط أحمر.. مصطفى بكري: سندافع عن بلدنا حتى النهاية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سندافع عن بلدنا حتى النهاية وأيا كان الثمن، مشيرا إلى أن مصر في المرتبة الثانية في أفريقيا والدول العربية من حيث حجم الاقتصاد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تحتاج لتغيير وإصلاح في إطار المشروع الوطني للدولة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود هذا المشروع.

رئيس الوزراء يتابع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية .. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ‏إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع اليوم في مدينة العلمين الجيدة بمقر الحكومة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالمنظومة الصحية.

‏وتابع ضياء رشوان ‏خلال برنامج "مصر جددة"، المذاع عبر شاشة "etc"، أنه خلال هذا الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة استعرض موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم تسليم 42221 جهازا للمنشآت الطبية وهناك 24975 جهازا من المقرر تسليمهم إلى منشآت طبية تحت الإنشاء.

الصحة تكشف حقيقة وجود حالات الدرن في النازحين إلى مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني أمراضًا مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

القبائل والعائلات المصرية: سيناء أصبحت خالية من الإرهاب في عهد الرئيس السيسي

كد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن سيناء تتميز بموقع جغرافي رائع، وأبناء القبائل والعائلات يتعاونون مع القوات المسلحة نظرا لأهمية سيناء الاستراتيجية للأمن القومي المصري.

وقال مطر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز ":" بطولات أبناء القبائل والعائلات في مكافحة الإرهاب بدأت منذ سنوات طويلة ".

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من بعض العوامل التي تظهر على الطقس بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، والتي قد تؤثر بشكل واضح على حالة الطقس، وعلى الكثير من المواطنين، خاصة المصطافين في المحافظات الشمالية المختلفة.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، تشهد مصر ارتفاعا واضحا في نشاط الرياح، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سرعات الرياح على البحر المتوسط، وهو ما يجب الحذر منه خاصة في المحافظات الساحلية خلال الساعات القادمة، وخاصة المصطافين الذين يتواجدون على الشواطئ المختلفة في المحافظات الساحلية.

تراجعت بنسبة 50%.. مفاجأة بشأن معدلات انقطاع الكهرباء في الأيام الأخيرة

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن معدلات انقطاع الكهرباء انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما كان يشهده المواطن المصري على مدار الأسابيع الماضية، وسط حالة من الغضب والاستياء الكبيرة التي شهدتها العديد من المنازل المصرية بسبب انقطاع الكهرباء، وسط تساؤلات عديدة حول سبب الانقطاع وتخفيف الأحمال.

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن معدلات انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة انخفضت بنسبة 50%، وشهدت تراجعا واضحا، وذلك بناء على رؤيته الشخصية، "أنا بكلمك على استخدامي الشخصي أنا وأصدقائي والأقارب والموجودين في البرنامج، الانقطاع في الكهرباء قل بشكل واضح في الفترة الأخيرة، ومتوسط الانقطاع أصبح ساعة لـ ساعة ونصف يوميا فقط".

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

تعد أزمة أسعار السجائر في الأسواق المصرية واحدة من الأزمات التي تصدرت المشهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شهدت أسعار السجائر ارتفاعَا جنونيًا داخل الأسواق، وسط حالة غضب كبير من المدخنين بشكل عام في مصر، بسبب قلة تواجد السجائر في الأسواق، على الرغم من ضخها بشكل طبيعي من الشركة الشرقية للدخان.

ورجح البعض سبب ارتفاع أسعار السجائر إلى جشع التجار، الذين يرغبون في تخزين السجائر من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن منها خلال الفترة الحالية، حيث إن البعض منهم قام برفع الأسعار إلى الضعف وأكثر من ذلك، وسط شراء من المواطنين الذين لا حيلة لهم في الأمر.

«الطبية الأوروبية»: تسجيل 600 متحور من كورونا حتى الآن

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن أي فيروس يبدأ قوي ويستمر لمدة تتراوح من سنتين ونصف إلى 3 سنوات، وفي نهاية فترته يبدأ في تشكل تحورات كثيرة، لكنها ليست خطيرة، وذلك وفقا لعلم الفيروسات والأوبئة، متابعا: «تم تعريف بداية أوميكرون بأنها بداية نهاية فيروس كورونا».

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه تمّ تسجيل أكثر من 600 متحور غير خطيرة من فيروس كورونا حتى الآن، فكل سلالات فيروس كورونا تحت المراقبة وليست خطيرة، فلا توجد أعراض خطيرة تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، ونسبة الوفيات الناتجة عن تلك السلالات قليلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 693 مليون مصاب بفيروس كورونا على مستوى العالم، فضلا عن 7 ملايين حالة وفاة، وأن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تبلغ 96%.

المشكلة في المريض.. تفاصيل نقص دواء الغدة الدرقية بالأسواق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء الغدة الدرقية الذي اعتاد عليه المواطنين من مصر، من إنتاج شركة إنجليزية موجود في مصر منذ سنوات ومرضى الغدة الدرقية اعتادوا عليه، ومعدلات الاستهلاك له في الفترات الأخيرة زادت بشكل واضح، وبالتالي أصبح هناك نوع من أنواع النقص في إنتاجه.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر تحدد الكمية التي تحصل عليها من الدواء بشكل سنوي، ولا تستطيع زيادة هذه الكمية، إذ أن الشركة ملتزمة بتعاقدات مع العديد من الدول، "على سبيل المثال أنا بتكلم مع الشركة بقولها في 2024 عاوز مليون علبة في شهر 6 وفي شهر 12، لو جيت في شهر 3 طلبت زيادة الكمية يقولك أسفين إحنا عندنا دول تانية".





