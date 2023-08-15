أخبار السيارات| عودة الأسطورة فيات 128 من جديد..أرخص سيارات ميتسوبيشي في مصر..5 سيارات مستعملة أقل من 100 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

احتلت صور الاعلامية غدير حسان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بعد ظهورها بجانب احد سيارات شركة مرسيدس، حيث تبين أن هذه النسخة هدية خاصة من زوجها بمناسبة يوم ميلادها، وسط تفاعيل كبير من رواد السوشيال ميديا ابرزها "هي دي الهدايا ولا بلاش".

تعتبر السيارة فيات 128 واحدة السيارات التي احتلت مكانة كبيرة حول العالم، وخاصة الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية وسعرها المناسب، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها، وسهولة صيانتها مقارنة بعدد من الطرازات الاخرى.

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث بلغت 30 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة من هذه النسخة، التي تعد ارخص سيارة تحمل شعار ميتسوبيشي في مصر.

تتنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب العلامات التجارية والتجهيزات المختلفة، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عنصر السعر.

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المطروحة بالسوق المصري، وتعد هذه النسخة ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية في مصر عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

تحظى إصدارات BMW بشعبية كبيرة عالميًا ومحليًا، نسبة إلى تاريخها العريق، وإصداراتها المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو عبر التجهيزات الفنية والتقنية التي تتنوع من طراز لآخر.

تقدم شركة رينو عدد من السيارات الرياضية في مصر، مثل النسخة الشهيرة داستر، التي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهما H1 و H3، وبأسعار رسمية تبدأ من 880 الف جنيه.

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، تعزيز تواجدها بعد أن اطلقت نسختها الجديدة X FORCE موديل 2024 التي سيتم انتاجها في إندونيسيا، وتخطط ميتسوبيشي لاطلاق هذه النسخة في عدد من الاسواق تشمل الشرق الاوسط وأفريقيا، بالاضافة إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

كشفت شركة جاك عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة التي تحمل اللقب T8 Pro من فئة الـ "بيك اب"، والتي سيتم طرحها في السوق الروسي وعدد من الاسواق العالمية، حيث تضم هذه النسخة الكثير من التجهيزات القوية، إلى جانب تصميمها الخارجي المنافس.

يفكر البعض في عملية شراء سيارة تنتمي للفئة العائلية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى قدراتها الفنية والتقنية بحسب الطراز المقدم، وتعد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر واحدة من ابرز السيارات العائلية ذات الـ 7مقاعد بالسوق المصري، إلى جانب عدد من الاصدارات الاخرى.