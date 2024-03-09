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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات |اركب نيسان صني 2024... فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" بأرخص سعر..عربية عائلية بأقل من ثمنها.. مواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 الرسمية في مصر

تقدم شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري والعالمي، ومنها الأيقونة الرياضية "فيتارا" والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ انطلاقها، ووصولًا للنسخة "جراند فيتارا" موديل 2024.

 

اركب نيسان صني SUPER SALON موديل 2024 بهذا السعر

اكتسبت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وظهرت احدى هذه النسخ للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة قدرها 2000 كيلومتر، مع انتمائها للفئة الرابعة عالية التجهيزات SUPER SALON، وبحالة الفبريكا بالكامل.

 

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2022 للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالإضافة إلى انتمائها للفئة LUXURY كاملة التجهيزات.

 

أقل من سعرها الرسمي .. ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بحالة الزيرو

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 عبر فئتين من التجهيزات الأولى MIDLINE بسعر مليون و440 ألف جنيه، والثانية HL بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه، وتعتبر هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي يقدمها الصانع الياباني في مصر.

 

وفر فلوسك.. 6 نصائح لإطالة عمر سيارتك| ما هي؟

سواء كنت تمتلك سيارة جديدة أو مستعملة، فإن الصيانة الدورية للسيارة هي عامل أساسي لضمان أدائها الجيد وتوفير المال على المدى الطويل.

 

فيات تيبو 2022 "أوتوماتيك" للبيع بأقل سعر

ظهرت احدى اصدارات فيات تيبو 2022 للبيع على الانترنت، تحت حالة المستعمل وضمن موديلات 2022، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 100 ألف كليومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى رخصة سارية لمدة 9 اشهر.

 

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر، من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 3 فئات من التجهيزات وهم SMART و ELEGANCE والفئة الثالثة SPORT، مع أسعار رسمية تبدأ من 3 مليون جنيه.

 

الأسعار الرسمية لسيارات جيتور 2024 في مصر

شهدت أسعار سيارات جيتور موديل 2024، حالة من الاستقرار السعري داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الطرازات المقدمة، وهم جيتور X70 الارخص سعرًا، بالاضافة إلى جيتور X70 Plus، وX90 Plus إلى جانب النسخة داشينج، حيث ينتمي جميعهم للفئة الرياضية SUV.

 

السعر الجديد لـ شيفروليه جامبو 2024 بالسوق المصري

شهدت اسعار السيارة شيفروليه جامبو موديل 2024، زيادة سعرية في السوق المصري، تراوحت بين 111 ألف جنيه و143 ألف جنيه، بإختلاف الفئات المطروحة محليًا، وبذلك تقدم السيارة بقيمة سعرية رسمية تبدأ من مليون و356 ألف جنيه للفئة الأولى.

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