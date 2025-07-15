محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» بمشاركة 220 فريقًا طبيًا لخدمة المواطنين في كل ربوع المحافظة

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» في عامها الثالث، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الوقائية والعلاجية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة أكثر من 220 فريقًا طبيًا من الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تُجسد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تُسخّر كل إمكانياتها لإنجاح المبادرات الرئاسية الصحية، التي باتت تمثل مظلة وقائية وعلاجية واسعة النطاق، تصل لكل فئات المجتمع وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالرعاية. وشدد “الجندي” على أن صحة المواطن تمثل أولوية مطلقة، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في ضمان توفير الرعاية الطبية المتكاملة لكل من يحتاجها في مكانه، سواء داخل الوحدات الصحية أو عبر القوافل المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

دعم صحة الغربية

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بدأت بالفعل في تقديم خدماتها منذ انطلاق اليوم الأول، والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، فحص حديثي الولادة للكشف عن ضعف السمع والأمراض الوراثية، رعاية كبار السن، فحوصات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب تقديم خدمات مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات العاجلة بالمجان.

تفعيل خدمه التطعيمات

وأضاف “بلبل” أن المبادرة تضم أيضًا خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن تكثيف عمل القوافل الطبية، ومتابعة برامج مراقبة الأغذية وصحة البيئة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير ضمان الجودة داخل الوحدات والمنشآت الصحية المشاركة.

وأشار إلى أن المبادرة تستند إلى خطة توزيع مدروسة تشمل 180 فريقًا ثابتًا و40 فريقًا طبيًا متحركًا تم اختيارهم وتدريبهم بعناية، بهدف ضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المناطق، خاصة الأماكن النائية والمحرومة من الخدمة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الطبية بين المواطنين.

وتواصل محافظة الغربية جهودها المستمرة لضمان التنفيذ الفعال للمبادرة، في إطار حرصها على دعم كل ما من شأنه تعزيز صحة المواطن وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز مفهوم الوقاية المجتمعية.