أوقاف الغربية تطلق أولى فعاليات التعاون مع اتحاد “بشبابها” من المسجد الأحمدي

أطلقت مديرية أوقاف الغربية أولى فعاليات التعاون المشترك بين المديرية وممثلي اتحاد “بشبابها”، لبناء الوعي وتحقيق الأهداف المشتركة, من خلال النشاط التثقيفي للطفل ومكاتب التحفيظ المعتمدة بالمساجد الكبرى, بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء, وبناء الوعي الديني والوطني, وترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب .

دعم أوقاف الغربية

استقبل الدكتور نوح العيسوي, مدير مديرية أوقاف الغربية, اليوم الاثنين الرحالة محمد المصري, منسق عام اتحاد “بشبابها” بمحافظة الغربية, وبصحبته الدكتور إيهاب قنديل, عضو مجلس الاتحاد بالغربية, ومجموعة من أعضاء اتحاد “بشبابها” بالغربية, بالمسجد الأحمدي بطنطا, في زيارة إلى كتاب المسجد الأحمدي للتأكيد على الهدف الرئيس للكتاب العصري, من خلال عرض بعض النماذج المتميزة في حفظ القرآن الكريم, وأحاديث سيدنا رسول الله , وفهم معانيها, وكذلك بعض المتميزين في الإنشاد الديني والابتهالات .

إحياء الدور التربوي والتعليمي للكتاتيب

وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور نوح العيسوي عن مبادرة "عودة الكتاتيب" التي أطلقتها وزارة الأوقاف لإحياء الدور التربوي والتعليمي للكتاتيب بروح عصرية ومنهجية حديثة، تتجاوز الحفظ المجرد إلى بناء الشخصية المصرية المتوازنة علميًّا وخلقيًّا، مشيرًا إلى أن المستهدف من الكتاتيب لا يقتصر على تحفيظ القرآن الكريم فقط، بل يمتد لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وغرس القيم الدينية والوطنية والأخلاقية في نفوسهم,

وأشار وكيل الوزارة الى أن الهدف الرئيس من هذه الكتاتيب هو تنشئة جيلٍ يؤمن بالله ، ويحب وطنه، ويعتز بهويته، ويتعامل مع محيطه الإنساني والمادي بقيم الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن المنهج التربوي للكتّاب العصري يركز على غرس خمس قيم مركزية، وهي احترام الأكوان انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، بما يُعلِّم الطفل احترام كل ما حوله من مخلوقات؛ وإكرام الإنسان: استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وغرس قيم الرفق بالناس ونبذ التنمر؛ و احترام الأوطان: فحب الوطن والسعي لرفعته جزء من الإيمان والانتماء الصحيح؛ و ازدياد العمران: ليكون الطفل أداة بناء وإبداع، لا تخريب أو هدم، وأن يتطلع إلى المستقبل بعين المبتكر المبدع؛ وزيادة الإيمان: فالخلق والعمل والإيمان مسارات مترابطة تثمر إنسانًا سويًّا ومتوازنًا.

من جانبه أشاد وفد -اتحاد “بشبابها”- بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير, وتصحيح المفاهيم الخاطئة , مؤكدًا التزامهم بتعزيز مشاركتهم مع مديرية أوقاف الغربية.