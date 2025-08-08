جواز بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لبوكية ورد الرئيس السيسي في زفاف أحمد المسيري "طفل السرطان"

سادت حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات بقرية مشلة بكفر الزيات بمحافظة الغربية عقب مشاركة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية في حضور حفل زفاف الشاب أحمد ياسر المسيري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإهدائه بوكيه علي طريقة فيلم جواز بقرار جمهوري .

دعم رئيس الجمهورية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل بوكيه ورد إلى حفل زفاف الشاب أحمد ياسر المسيري الذي كان أصيب بالسرطان وهو طفل صغير.

وكانت وسائل الإعلام والصحافة نشرت عن معاناة الطفل أحمد ياسر المسيري من مرض السرطان وهو طفل صغير وبعدها قابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القصر الجمهورى.

فرحة حفل زفاف

وكان أحمد ياسر المسيرى في ذاك الوقت اشتهر اعلاميا بـ"طفل السرطان" واحد من أبناء قرية مشلة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، وهو الذى قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2015 وعمرة 6 سنوات، وكان أحمد وقتها مصابا بسرطان الدم ويخضع للعلاج بمستشفى 57357 لعلاج الأطفال .

مشاركة محافظ الغربية

كانت بداية القصة رفع عنوان شعارها في بداية رحله العلاج والشفاء من داء السرطان بعدما انتاب الآلاف من أهالى قرية مشله التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حيث يعيش أحد الاطفال وزملائه الاخرين المصابين بمرض السرطان اللعين على مساحة تتجاوز أكثر من 15 فدانا، وفى مسكن عبارة عن 3 طوابق محاط بعدد من المنازل المصنوعة من الطوب اللبن، التقى "صدى البلد" منذ قرابة أكثر من 10 سنة الطفل أحمد ياسر المسيري المصاب بالمرض السرطان، والذى قابله المشير عبد الفتاح السيسي داخل ساحات وطرقات القصر الجمهوري فى مودة وحفاوة وصلت إلى أن احتضنه رئيس الجمهورية وعيناه تنظر اليه فى شغف وسعادة لرؤياه تلبية لأمنيته.

تحرك عاجل من رئاسة الجمهورية

وفى نفس السياق عبر والد الطفل "أحمد" المصاب بالسرطان "ياسر المسيري عقب لقاء رئيس الجمهورية عن سعادته البالغة بتحقيق الرئيس السيسي الأمنية الوحيده لابنه بلقائه والتي كان يحلم بها وطلب من رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن يوصلها للرئيس السيسي الذي استجاب له وقابله وحقق امنيته.

مأساة الإصابة بالسرطان

في ذات السياق كشف الطفل احمد انه سعيد جدا بمقابلة الرئيس السيسي حيث إنها كانت امنيته الوحيدة منذ ان دخل الى مستشفى سرطان الاطفال وحتي لحظة المقابلة، وأنه كان غير مصدقا أنه سيلتقى الرئيس السيسي حتي تمت المقابلة، وقال طلبت من الرئيس السيسي سرعة إتمام إنشاء فرع مستشفي سرطان الاطفال 57357 في محافظة الغربية مؤكدا أن الرئيس وعده بسرعة تحقيق هذا المطلب كما أنه وعده بهدية ستصل الي منزله وستكون هدية كبيرة تدخل عليه السعادة وقال الطفل انه سعيد للغاية بالفعل بهذه المقابلة.

وأضاف والد الطفل في ذاك الوقت أنه لم يكن يتوقع هو او نجله الذي ظل غير مصدقا حتى لحظة لقائه بالرئيس أن يستجيب لأمنية هذا الطفل المصاب بالسرطان، والذي يعاني من هذا المرض منذ فترة حتى استجاب الله له وحقق أمنيته.

تلوث المياه

وأضاف إنهما فوجئا اثناء تواجدهما بمستشفى سرطان الأطفال بمندوبي رئاسة الجمهورية يخبرونه انهما سيقابلا الرئيس السيسي بعد ساعات قليلة، وعلى الفور تم نقلهما الي قصر الرئاسة.

وكشف "المسيري" أن الرئيس السيسي كان سعيد جدا بمقابلة الطفل احمد وداعبه وتحدث معهما لفترة من الوقت.

وأوضح والد الطفل انه تحدث مع الرئيس السيسي في مشكلة قريته مشلة التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقال ان اصابة نجله بهذا المرض الخبيث أصابه بالارتباك والصدمة بسبب عدم توقعه لذلك كون نجله لم يتعرض لاى اشياء أو اعراض من شأنها اصابته بهذا المرض الخبيث، وأن اكتشاف المرض جاء عن طريق الصدفة، وتم تحويله لمستشفى 57357، والتى قامت بدورها باستقباله وبدء مراحل العلاج.

وأشار إلى أنه اكتشف أن نجله ليس الوحيد المصاب فى قريته حيث تبين له أن هناك أكثر من 25 اخرين وهناك 3 توفوا بسبب المرض، ما دفعه للبحث عن الاسباب وقيامه بتحرير محضر ضد وكيل وزارة الصحة بالغربية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى يتهم فيه الصحة وشركة مياه الشرب بأنها السبب فى إصابة نجله وعدد كبير من اهالى القرية بمرض السرطان، بسبب تلوث مياه الشرب اختلالطها بالمخلفات الصناعية الى جانب ان مواسير المياه فى القرية محرمة دوليا، ورغم ذلك تم وضعها فى عام 2004 م ولم تغير حتى الآن.

وقال إن نجله كان قد طلب من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اثناء زيارته للمستشفى مقابلة الرئيس السيسي لانه يحبه حب شديدا ويعتبره بطل مصر الذي انقذها مما كانت فيه وانه الوحيد القادر علي النهوض بها كما انه يريد ان يرفع اليه شكاوي أهل قريته لإنقاذهم من هذا المرض حتي لا يصبح مصيرهم مثل مصيره، وألا يصابوا بالمرض وقد وعدهم الرئيس السيسي بحل هذه المشكلة.