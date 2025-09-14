قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي.. ووزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تحضيرات القمة العربية بالدوحة تقترب من النهاية.. تفاصيل
قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الدوحة، إن التحضيرات الجارية للقمة العربية الإسلامية شارفت على الانتهاء، حيث تواصل الجهات القطرية المختصة استقبال الوفود الرسمية القادمة تباعًا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية التي ستنطلق صباح غدٍ عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة.

إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
أكد وزير العمل محمد جبران إنه تواصل مع دعاء محمد، العاملة باحدي شركات  النسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة، بعد رفض مديرتها المباشرة الموافقة لها على الحصول على إجازة.

خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفض صندوق النقد منح مصر شريحة جديدة من القرض
نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة" ولا أساس لها.

نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.

أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي
أكد الإعلامي أحمد موسى،  أنه حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي .

أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ترأس فعاليات جلسات اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.

أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالتهجير للفلسطينيين شاء من شاء وأبى من أبى.
الخارجية: أولوية الوزارة رعاية والحفاظ على مصالح المصريين بالخارج
قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر لن تحقق ما ترنو إليه إذا انغلقت على نفسها، بل من خلال التبادل والتعلم المتبادل مع العالم، وأكد أن أولوية وزارة الخارجية التي لا يمكن التخاذل في أدائها هي رعاية والحفاظ على مصالح المصريين في الخارج، الذين يصل عددهم في أقصى تقدير إلى 14 مليون مصري.

مستفزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات صندوق النقد عن مصر
يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وزير العمل محمد جبران القمة العربية الدوحة أحمد موسى الانتشار النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: توجيهات الرئيس برفع الاحتياطي وخفض التضخم تعزز ثقة المستثمرين وتدعم حياة المواطن

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

البيان الختامي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين: منفتحون على مشاركة البرلمانات الدولية في اجتماعاتنا باتحاد المتوسط

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد