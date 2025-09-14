أخبار التوك شو| أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي.. ووزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تحضيرات القمة العربية بالدوحة تقترب من النهاية.. تفاصيل

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الدوحة، إن التحضيرات الجارية للقمة العربية الإسلامية شارفت على الانتهاء، حيث تواصل الجهات القطرية المختصة استقبال الوفود الرسمية القادمة تباعًا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية التي ستنطلق صباح غدٍ عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة.

إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة

أكد وزير العمل محمد جبران إنه تواصل مع دعاء محمد، العاملة باحدي شركات النسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة، بعد رفض مديرتها المباشرة الموافقة لها على الحصول على إجازة.

خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفض صندوق النقد منح مصر شريحة جديدة من القرض

نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة" ولا أساس لها.

نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.

أحمد موسى: حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حان الوقت لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي .

أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ترأس فعاليات جلسات اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ.

أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن الدولة المصرية لن تسمح بالتهجير للفلسطينيين شاء من شاء وأبى من أبى.

الخارجية: أولوية الوزارة رعاية والحفاظ على مصالح المصريين بالخارج

قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر لن تحقق ما ترنو إليه إذا انغلقت على نفسها، بل من خلال التبادل والتعلم المتبادل مع العالم، وأكد أن أولوية وزارة الخارجية التي لا يمكن التخاذل في أدائها هي رعاية والحفاظ على مصالح المصريين في الخارج، الذين يصل عددهم في أقصى تقدير إلى 14 مليون مصري.

مستفزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات صندوق النقد عن مصر

