محافظات

الغربية .. افتتاح معرض أكتوبر والإنجاز وتوزيع 20 حقيبة على ذوي الهمم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض الفني الكبير تحت شعار “أكتوبر ورحلة الإنجاز”، وذلك بمدرسة الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير إدريس المتميزة للغات، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، وتزامنًا مع الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضمن فعاليات ثاني أيام “أسبوع الخير” الذي أطلقته المحافظة تخليداً للمناسبات الوطنية العظيمة.

توجيهات جامعة طنطا 

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد أركان المعرض جزءًا جزءًا، والذي يصم أكثر من 1200 قطعة فنية بين لوحات ورسومات وأعمال يدوية باستخدام الخامات البيئية حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب والمعلمين حول كل لوحة وعمل فني والرسائل الوطنية التي حملتها، والتي تنوعت بين تجسيد بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر وعبور قناة السويس، وتضحيات شهدائنا الأبرار، إلى جانب أعمال تناولت مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

احتفالات عيد القومي 

وأكد محافظ الغربية أن ما شاهده من إبداعات يعكس روح الانتماء والولاء لدى طلاب الغربية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لا تقتصر على كونها أعمالاً فنية، بل هي رسالة صادقة تُخلّد النصر وتصنع وعياً وطنياً لدى الأجيال الجديدة. كما أشاد بالجهد المبذول في إعداد وتنظيم المعرض، ليخرج بهذا الشكل اللائق الذي يجسد قيم الإبداع والاعتزاز بالوطن.

دعم طلاب وطالبات 

وعقب جولته الفنية، شهد محافظ الغربية فعاليات احتفالية “يوم ذوي الهمم”، والتي خُصصت للاحتفاء بطلاب الصم وضعاف السمع من مختلف مدارس المحافظة، حيث تضمن البرنامج عروضاً فنية وترفيهية شملت فقرة للساحر، وفقرة مسرحية للعرائس المتحركة (الماسكات)، بالإضافة إلى أنشطة للتلوين ورسم الوجوه التي أدخلت البهجة على قلوب الطلاب.

وفي لفتة إنسانية أكدت معاني “أسبوع الخير”، قام اللواء أشرف الجندي بتوزيع 20 حقيبة مدرسية على طلاب ذوي الهمم، دعماً لهم مع بداية العام الدراسي الجديد ،وأكد المحافظ أن هذه اللفتة. حق لهم وهي رسالة مجتمعية وإنسانية، مشيراً إلى أن رعاية ذوي الهمم واجب وطني يعكس تقدير الدولة لهذه الفئة العزيزة التي تمثل نموذجاً حقيقياً للإصرار والعزيمة.

ووجه محافظ الغربية خالص الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم وجميع المعلمين والقائمين على تنظيم المعرض والاحتفالية، مشيداً بما بذلوه من جهد لإخراج هذا اليوم بهذا الشكل المتميز الذي يعكس روح التعاون والإخلاص، مؤكداً أن نجاح هذه الفعاليات لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

واختتمت فعاليات اليوم بالتقاط صورة جماعية جمعت اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مع أبنائه الطلاب والمعلمين وذوي الهمم، الذين توجهوا بخالص الشكر والتقدير للسيد المحافظ على إطلاقه مبادرة (أسبوع الخير)، وما تحمله من رسائل إنسانية ودعم متواصل للفئات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات احتفالات عيد القومي طلاب وطالبات اسبوع الخير

