الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رجع من السفر لقى البيت باسمه.. القصة الكاملة لشاب يقتل شقيقه الأصغر في قرية صناديد بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب علي يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات علي الميراث باستخدام أداة حادة الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلي الدعاء بالرحمه والمغفره علي روح الفقيد الشاب .

تفاصيل الواقعة 

في ذات السياق أعطي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة الشاب علي يد شقيقه بأخذ أقواله وسماع أقوال شهود عيان من أفراد الأسرة .
كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فضلا عن عرض جثمان الشاب الضحية علي جهه الطب الشرعي.

تحرك جهات التحقيق 

وكان ضباط  المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط شاب في نهاية العقد الثالث من عمره لارتكابه واقعة إنهاء حياه شقيقه ، إثر خلافات حادة نشبت بينهما بسبب الميراث، عقب اعتراضه على تقسيم أملاك والده على حياته ،حيث سدد له طعنة نافذة في الرأس مستخدمًا «مطواة» مما اودي بحياته بقرية صناديد بمركز طنطا .

تحرك عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل قرية صناديد بدائرة المركز ، ووجود جثة لشاب أمام أحد المنازل.

تشكيل فريق بحث جنائي 

كما أوصي مدير المباحث الجنائية بالغربية اللواء محمد عاصم  بانتقال  قوة من مباحث مركز طنطا تحت إشراف المقدم محمد عميره بقيادة الرائد محمد العسال رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية، حيث تبين من الفحص أن الأب كان قد شرع في  بتوزيع الميراث على حياته، ومنح الابن الأكبر قيراطًا من الأرض، بينما سجل منزل العائلة باسم الابن الأصغر ووالدته، الأمر الذي أثار غضب المتهم فور عودته من ليبيا، حيث كان يعمل بالخارج.

أفادت  التحريات الأمنية أن المتهم ظلّ يعاتب والده ويضغط عليه لتغيير القسمة، ومع فشله في ذلك، قرر التخلص من شقيقه، وظل يترصده حتى فوجئ به أثناء عودته للمنزل بصحبة زوجة والده، وانهال عليه بطعنة في الرأس باستخدام مطواة، مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال، ثم حاول الاعتداء على زوجة والده، إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من إنقاذها وضبط المتهم قبل فراره.

ضبط المتهم 

كما تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

