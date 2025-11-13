توزيع كراسي كهربائية وأطراف صناعية دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وطلاب الأزهر بالغربية

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم ،الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،لتوزيع (64) كرسيًا كهربائيًا ومتحركًا و(8) أطراف صناعية لأصحاب الهمم وطلاب الأزهر الشريف من ذوي القدرات الخاصة، في احتفالية احتضنتها عروس الدلتا وسط أجواء من السعادة والأمل.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأستاذ أشرف التابعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دنيا الأمل، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وخلال الفاعلية، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تضع دعم ذوي الهمم ضمن أولوياتها، وتحرص على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، مشيدًا بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في مختلف محافظات الجمهورية، قائلًا: “صناع الخير أسم على مسمى هي بالفعل مؤسسة تصنع الأمل وتقدم نموذجًا وطنيًا مشرفًا في العمل الأهلي التنموي.

وأوضح المحافظ أن الفاعلية تضمنت تسليم (4) كراسي كهربائية و(10) كراسي متحركة داخل القاعة، وتحديد مقاسات (8) حالات تمهيدًا لتسليمهم أطرافًا صناعية متطورة خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن توزيع (50) كرسيًا متحركًا لصالح طلاب ذوي الهمم من الأزهر الشريف، دعمًا لتمكينهم من مواصلة تعليمهم في بيئة مهيأة تحفظ كرامتهم وتدعم قدراتهم.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن شكره لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في تبني قيم التحالف الوطني وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن مؤسسة صناع الخير تواصل عملها في مختلف مراكز ومدن المحافظة لإعادة الأمل إلى قلوب المواطنين عبر مبادرات نوعية تستهدف تمكين ذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد أشرف التابعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دنيا الأمل أن مشاركتهم في الفاعلية تأتي ضمن التعاون المشترك مع مؤسسة صناع الخير ومحافظة الغربية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس قوة المجتمع المدني المصري وتكامله مع أجهزة الدولة في خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الأسر والعائلات

وفي ختام الفاعلية، وجّه محافظ الغربية الشكر لمؤسستي صناع الخير ودنيا الأمل على جهودهما المخلصة، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل دائمًا نموذجًا مضيئًا في رعاية أبنائها، وأن “عروس الدلتا” ستبقى منارة للخير والعطاء وصناعة الأمل في قلوب الجميع.

وسادت أجواء من الفرح والبهجة بين الأهالي والمستفيدين، حيث أعربوا عن شكرهم العميق للمحافظ ولكافة المشاركين، مؤكدين سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية التي أعادت لهم الأمل وأدخلت البهجة على قلوبهم.