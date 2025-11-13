قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة ترتيبات استضافة مصر مؤتمر إعمار غزة
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع كراسي كهربائية وأطراف صناعية دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وطلاب الأزهر بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم ،الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،لتوزيع (64) كرسيًا كهربائيًا ومتحركًا و(8) أطراف صناعية لأصحاب الهمم وطلاب الأزهر الشريف من ذوي القدرات الخاصة، في احتفالية احتضنتها عروس الدلتا وسط أجواء من السعادة والأمل.

 

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأستاذ أشرف التابعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دنيا الأمل، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وخلال الفاعلية، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تضع دعم ذوي الهمم ضمن أولوياتها، وتحرص على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، مشيدًا بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في مختلف محافظات الجمهورية، قائلًا: “صناع الخير أسم على مسمى هي بالفعل مؤسسة تصنع الأمل وتقدم نموذجًا وطنيًا مشرفًا في العمل الأهلي التنموي.

وأوضح المحافظ أن الفاعلية تضمنت تسليم (4) كراسي كهربائية و(10) كراسي متحركة داخل القاعة، وتحديد مقاسات (8) حالات تمهيدًا لتسليمهم أطرافًا صناعية متطورة خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن توزيع (50) كرسيًا متحركًا  لصالح طلاب ذوي الهمم من الأزهر الشريف، دعمًا لتمكينهم من مواصلة تعليمهم في بيئة مهيأة تحفظ كرامتهم وتدعم قدراتهم.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن شكره لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أن محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في تبني قيم التحالف الوطني وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه. 

وأشار إلى أن مؤسسة صناع الخير تواصل عملها في مختلف مراكز ومدن المحافظة لإعادة الأمل إلى قلوب المواطنين عبر مبادرات نوعية تستهدف تمكين ذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد أشرف التابعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دنيا الأمل أن مشاركتهم في الفاعلية تأتي ضمن التعاون المشترك مع مؤسسة صناع الخير ومحافظة الغربية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس قوة المجتمع المدني المصري وتكامله مع أجهزة الدولة في خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

 

دعم الأسر والعائلات 

وفي ختام الفاعلية، وجّه محافظ الغربية الشكر لمؤسستي صناع الخير ودنيا الأمل على جهودهما المخلصة، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل دائمًا نموذجًا مضيئًا في رعاية أبنائها، وأن “عروس الدلتا” ستبقى منارة للخير والعطاء وصناعة الأمل في قلوب الجميع.

وسادت أجواء من الفرح والبهجة بين الأهالي والمستفيدين، حيث أعربوا عن شكرهم العميق للمحافظ ولكافة المشاركين، مؤكدين سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية التي أعادت لهم الأمل وأدخلت البهجة على قلوبهم.

اخبار محافظة الغربية محافظ الغربية دعم الاسر والعائلات ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود لليوم الخامس مدعومًا بتراجع الدولار بعد إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يُطلق الإستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة

الإسكان

قطاع الإسكان والمرافق ينظم ندوة بعنوان تكنولوجيا الإنارة الذكية بمشاركة خبراء ومتخصصين

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد