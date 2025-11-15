أخبار التوك شو|استقرار العملات وانخفاض الذهب.. ارتفاع أسعار كروت الشحن.. مفاجأة عن الحمى القلاعية

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال حلقة اليوم، أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث شهدت الأعيرة المختلفة حالة من الاستقرار النسبي وسط ترقّب من المتعاملين في سوق الذهب المحلي.

وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

عيار 18: 4835 جنيهًا

عيار 21: 5640 جنيهًا

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مصر |فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد صباح اليوم آخر تحديثات أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في التعاملات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي: سجل سعر

البيع 47.24 جنيه، وسعر الشراء 47.11 جنيه.

اليورو الأوروبي: بلغ سعر البيع 54.84 جنيه، وسعر الشراء 54.68 جنيه.

الجنيه الإسترليني: سجل سعر البيع 62.12 جنيه، وسعر الشراء 61.93جنيه.

الريال السعودي: بلغ سعر الشراء 12.56 جنيه، وسعر البيع 12.59 جنيه.

شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025



رصد برنامج “صباح البلد” بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا نسبيًا، مع شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، خصوصًا في السواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

من السيول إلى الخدمات المتكاملة.. كيف غيّرت مبادرة «حياة كريمة» الريف المصري؟



كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، عن الرؤية الأساسية لمبادرة «حياة كريمة» وأسباب اعتبارها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر. وأوضح خلال لقائه مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المبادرة استلهمت التجربة الكورية الجنوبية بعد الحرب، لتطوير القرى وجعلها قاعدة لبناء الدولة.

بنية تحتية قوية ودعم الاقتصاد المحلي

أشار حسان إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على إقامة بنية تحتية متينة، ومجمعات خدمية حكومية، وتعزيز الاقتصاد المحلي للقرى، مضيفًا أن المبادرة تُعد «مشروع القرن»، حيث تشمل 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، مقارنة بمشروع مماثل في البرازيل شمل ألف قرية فقط.

عبد الصمد ماهر: مؤتمر الصحة يسجل 25 ألف مشارك خلال 3 أيام



شهد المؤتمر الثالث للصحة والتنمية البشرية حضورًا غير مسبوق، ما يعكس اهتمامًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا بمستقبل الصحة والتنمية في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن هذا الزخم الكبير يعكس ثقة العالم في المسار الصحي والتنموي الذي تسير عليه الدولة.

25 ألف مشارك في 3 أيام.. حضور يتصاعد يومًا بعد يوم

كشف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، أن المؤتمر سجل حضورًا تجاوز 25 ألف مشارك خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط.

وأوضح بالأرقام حجم الإقبال المتزايد:

اليوم الأول: أكثر من 6 آلاف مشارك

أسعار كروت الشحن في مصر.. شعبة الاتصالات: ترتفع بهذا الموعد



أثار الحديث عن رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة جدلاً واسعًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد الارتفاع المتكرر في أسعار المواد البترولية التي تؤثر على قطاع الاتصالات.

وشددت شعبة الاتصالات والمحمول على أن هذه الزيادة لن تتم إلا بداية العام الجديد 2026، مع التأكيد على أن القرار النهائي ليس من اختصاص الشعبة، بل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ارتفاع الأسعار مرتبط بالمواد البترولية

قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية إن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، إذ تعتمد العديد من أجهزة الاتصالات على هذه المواد.

وهذه الزيادة ليست جديدة، حيث أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب البترول حدث من قبل.

الجيش السوداني يطلق عملية عسكرية في كردفان ويستعيد مناطق استراتيجية



أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، محمد إبراهيم، من الخرطوم، أن الجيش السوداني بدأ صباح اليوم عملية عسكرية واسعة في إقليم كردفان، تمكن خلالها من استعادة منطقة كازقيل غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، إلى جانب منطقة أم دم حاج أحمد.



وأشار إلى أن هذه المناطق كانت تُعد نقاط تمركز مهمة لقوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية، ما يجعل استعادتها خطوة استراتيجية كبيرة للجيش.

الاشتباكات مستمرة وتوسّع العمليات

وأوضح المراسل أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محور شمال كردفان، مع توسع واضح للجيش في مناطق الإقليم، الذي يشمل ثلاث ولايات: شمال كردفان، جنوب كردفان، وغرب كردفان.

حقيقة العلاقة بين الفيروس الجديد والحمى القلاعية.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل



في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن الحمى القلاعية وتأثيرها المحتمل على أسعار اللحوم الحمراء في مصر، ظهر تساؤل مهم حول ما إذا كان الفيروس الجديد الذي انتشر في الآونة الأخيرة له علاقة بالحمى القلاعية.

ويُعتقد أن هذا المرض الجديد قد يكون سببًا في نفوق بعض الحيوانات، ما أثار القلق بين المواطنين والفلاحين على حد سواء.

لكن في حقيقة الأمر، لا يقتصر الأمر على الحمى القلاعية فقط، بل يوجد فيروس جديد بدأ ينتشر في عام 2025، وهو ليس مرتبطًا بالحمى القلاعية.