أخبار التكنولوجيا|برسالة واتساب واحدة ثغرة خطيرة تسمح باختراق الأجهزة.. ميتا تتراجع وتغلق ميزة الصور الجديدة في إنستجرام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تسجيل الحضور واي فاي.. هل ستبدأ "مايكروسوفت تيمز" تتبع مواقع الموظفي

أطلقت شركة مايكروسوفت رسميًا ميزة "تسجيل الوصول إلى مكان العمل" الجديدة لتطبيق Teams ، مما يتيح تحديث موقع عمل الموظف تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أو أجهزة سطح المكتب.

قد تكون هذه الميزة معطلة افتراضيًا، وتتطلب تفعيلها من قِبل المسؤول وموافقة الموظف، ولكن تفعيلها "طوعيًا" ليس خيارًا حرًا تمامًا كما يبدو في بيئة العمل.

خطوة بخطوة.. أوقف ميزة جوجل الجديدة لجمع بياناتك

أضافت جوجل إعدادًا جديدًا للخصوصية في البحث يسمح لها بجمع الصور والملفات والصوت والفيديوهات التي تقوم بتحميلها إلى شريط البحث لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.

بحسب موقع TechCrunchملحوظاتبدأ طرح التحديث الآن بعد إرسال بريد إلكتروني إلى العملاء الشهر الماضي. تلقيت البريد الإلكتروني في 9 يونيو بعنوان "إعدادات خصوصية جديدة لخدمات البحث".

ثغرة خطيرة في OpenClaw تسمح باختراق الأجهزة برسالة واتساب واحدة!

كشف باحثون عن ثلاث ثغرات أمنية تعد عالية الخطورة في تطبيق"OpenClaw"، وهو مساعد البرمجة مفتوح المصدر والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي قد حصد حوالي 381 ألف نجمة على منصة "حيت هاب"، مما قد يتيح للمهاجمين من إمكانية تنفيذ العديد من التعليمات البرمجية عن بُعد وذلك عبر رسالة واحدة فقط من تطبيق واتساب.

ميتا تتراجع وتغلق ميزة الصور الجديدة في إنستجرام.. إيه الحكاية؟؟

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، أنها ستوقف ميزة الذكاء الاصطناعي "ميوز إيمج"، والتي قد تم إطلاقها هذا الأسبوع

وقامت ميتا فجأة بإزالة الميزة التي كانت تسمح للأشخاص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لإنشاء صور مزيفة من محتوى المستخدمين على إنستجرام.

وسمح ذلك لمستخدمي برنامج الدردشة الآلي Meta AI بوضع علامات على الحسابات العامة على Instagram واستخدام المحتوى الموجود على تلك الحسابات بسرعة لإنشاء محتوى وصور تم إنشاؤها أو تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.