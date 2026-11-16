بوعينا نطور بلدنا.. حملات لمزارعي الغربية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، ندوة تثقيفية حول المشروعات القومية في مجال الزراعة، ودورها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات الزراعية والمزارعين بمراكز المحافظة.

توجيهات زراعة الغربية

وجاء ذلك في إطار مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، وتحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث تناولت الندوة أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، وفي مقدمتها جهود التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتطوير نظم الري، وتقديم أوجه الدعم لصغار المزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الفلاح المصري.

تحرك تنفيذي عاجل

وشهدت الندوة مناقشات حول أهمية تعريف المزارعين بالمبادرات والخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة، ورفع مستوى الوعي بالمشروعات القومية وانعكاساتها على مستقبل الزراعة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم، بما يدعم مشاركتهم في جهود التنمية.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي تستهدف نشر الوعي بالقضايا التنموية والمشروعات القومية، وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود التنمية، وترسيخ الوعي بأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

رفع كفاءة الخدمات

وتؤكد محافظة الغربية استمرار جهودها في دعم الفلاح المصري، وتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية التي تسهم في نقل المعرفة وتعريف المزارعين بجهود الدولة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية.