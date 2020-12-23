رسالة تحذير لسكان القاهرة.. الصحة تعلن استعدادات الدولة للتعامل مع الموجة الثانية لـ كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة الزايد، خلال المؤتمر المُنعقد منذ قليل، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضًا في شهري أغسطس وسبتمبر، فبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، مُعقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 ألف سرير و4 أسرة رعاية مركزة وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعى، وشددت على مسؤولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى، وأكدت أن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا فوق سن الـ 50 عاماً بنسبة 55%، ولكن أصبحت الزيادة فى الإصابات من الفئة العمرية التى تبدأ من 35 إلى 50 سنة، وأيضا من سن 15 إلى 25 سنة ، مؤكدة أن التغيرات والتحولات الحادثة بفيروس كورونا تنشأ نتيجة انقسام وتصارع الفيروس بشكل سريع، وهو ما يؤدى إلى حدوث طفرات جينية به ، ونوهت إلى أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مستشفى عزل ويجب عدم الانتقال من مستشفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة ، مؤكدة أن العالم كله يواجه الآن زيادة قياسية هذا الأسبوع بإصابات كورونا بالعالم كله، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مركزاً فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى كثير من الصناعات ، وأنهت حديثها قائلة: إن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوهة إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، وخاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الالتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء، قائلة "قللوا التقارب فى الفترة الحالية واحموا أنفسكم".





الصحة: زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بـ كورونا خلال ديسمبر ويناير





قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك زيادة مطردة بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير، خاصة مع وجود نسب مرضى كثر بالأمراض التنفسية في مصر.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه من المهم ان نعرض بعض المستجدات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا ونؤكد على مسئولية المواطن على الحرص على التباعد الاجتماعي.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى مجهزاً للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية.





الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر، فبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، معقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 ألف سرير و4 أسرة رعاية مركزة وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مستشفى عزل ويجب عدم الانتقال من مستشفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة.

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شددت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى.

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم".

وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا فوق سن الـ 50 عاما بنسبة 55%، ولكن أصبحت الزيادة فى الإصابات من الفئة العمرية التى تبدأ من 35 إلى 50 سنة، وأيضا من سن 15 إلى 25 سنة.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أنه فى بداية انتشار فيروس كورونا، كانت الإصابات لا تتعدى هذه الأعداد نسبة 15%، وحتى إنها تصل إلى 25% من الإصابات، ناصحا الشباب فى الجماعات والمصالح بإتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة.

مفيش سلالة جديدة.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا تغير فقط

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن وزير الصحة البريطاني أعلن عن وجود تحور فى فيروس كورونا، معقبة: "مش مسمينه تحور أد ما مسمينه تغير".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أن طبيعة الفيروسات بشكل عام هى التغير والتحول، موضحة أن من أبرز الفيروسات التى يوجد بها تحور هو فيروس سي والانفلونزا العادية.

وزيرة الصحة: العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات لمواجهة كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات، حيث تم إجراء 6 تجارب على لقاح ساينوفارم واعتمدته الإمارات والبحرين اعتمادا نهائيا ومتاحا للجميع وفقًا لمعايير الأمان الكاملة، كما أن الصين اقتربت للوصول للموافقة النهائية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن لقاح فايزر تم عمل 7 تجارب عليه، بينما اللقاح الروسي خضع لـ10 تجارب واعتمدته دولة واحدة، مؤكدة أن اللقاح يعمل على تفاعل الجهاز المناعى للشخص .

وزيرة الصحة: تحور الفيروس لا يؤثر على مفعول اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التغيرات والتحولات الحادثة بفيروس كورونا تنشأ نتيجة انقسام وتصارع الفيروس بشكل سريع، وهو ما يؤدى إلى حدوث طفرات جينية به.

وأضافت "زايد"، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن التغيرات الجينية للفيروس لا تحدث فى بريطانيا فقط وإنما جنوب أفريقيا وشرق آسيا أيضا، منوهة إلى أن هذه التحورات ليس لها تأثير على اللقاح حتى الآن.

وزيرة الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب مستشفى منعا للتكدس والزحام

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان منخفضا في شهري أغسطس وسبتمبر، وبالتالي تم تخفيض عدد مستشفيات العزل، معقبة عند زيادة معدلات الإصابة تم زيادة مستشفيات العزل فأصبح لدينا الآن 363 مستشفى عزل في27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة والعدد كان في ذروة الموجة الأولى حوالى 35 الف سرير وتم ضخ 200 جهاز تنفس صناعي.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن كل حى فى عواصم المحافظات يوجد به مستشفى عزل ويجب عدم الانتقال من مستشفى عزل لأخرى لكى لا يكون هناك تكدس للحالات فى مكان واحد، مؤكدة أن كل مستشفيات وزارة الصحة تعمل مع بعض بكفاءة.

وزيرة الصحة: منظومة لتلقي اللقاحات حسب الاحتياج

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن هناك تطورا حدث فى لقاح فايزر ومودرنا بتكنولوجيا جديدة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ الإنسانية يتم الموافقة عليها كلقاحات من قبل الطوارئ.

وأضافت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الأربعاء، أن اللقاح سيتم تصنيعه فى شركات محددة يتيحها حسب الأولوية، موضحة أنه تم إستلام الشحنة الأولى منه، والشحنات الأخرى ستأتي تباعا.

الصحة: مرضى الأمراض المزمنة والقلب لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن هناك لجنة من الوزارة والخدمات الصحية بالقوات المسلحة ومنظمة الصحة العالمية وضعت التقييم العلمى لاختيار اللقاح الأمثل وترتيب أولويات حصولنا على اللقاحات، لافتة إلى أن لقاح كورونا سيتم الحصول عليه طبقًا للأولوية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن ذوى الامراض المزمنة من مرضى الصدر والقلب والسكر والاوعية الدموية وخلافه سيكون لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح ، مشيرة إلى أن كل شحنة يتم استقبالها تخضع لأربعة تحاليل بشكل دقيق وتستمر لمدة أسبوعين.

وزيرة الصحة: أفضل لقاح للوقاية من كورونا ارتداء الكمامات

شددت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: "اللقاح مهم وضرورى لكن أفضل لقاح للوقاية من كورونا هى ارتداء الكمامات بشكل أمثل والتخلص منها حتى لا تكون مصدر للعدوى"، بالإضافة إلى غسل الأيدي وتقليل الزيارات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه يجب تقليل الاختلاط مع من يعاني من الأمراض المزمنة، موضحة أن أزمة كورونا تعتبر تاريخ جديد للطب فى مصر والعالم كله.

وزيرة الصحة: تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات المنتجة

قالت وزيرة الصحة ، دكتورة هالة زايد ، أنه تم إجراء 6 اختبارات على لقاح سينو فورم فى 3 دول ، منوهة إلى أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح اعتمادا نهائيا بحيث يصبح متاحا للجميع.

وأضافت دكتور هالة زايد ، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المذاع منذ قليل ، أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح باتخاذها المعايير الكاملة فى التلقيح والصين فى طريقها لعمل الموافقة الأولية.

الصحة: أولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات في الحصول على لقاح كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن مركاز تقديم اللقاحات للأطقم الطبية ستكون داخل المستشفيات الخاصة بالعزل وسيكون الحصول على الجرعتين الخاصين بالمستشفى على جرعتين الفرق بينهم 21 يوم، مؤكدة ان العاملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه يجب الحصول على الجرعة الثانية فى موعدها، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون متوفر بمستشفيات العزل والطوارئ، مشيرة إلى أن هناك عيادات ستكون متخصصة لمتابعة الحاصلين على اللقاح بشكل دورى.

الصحة: لقاح كورونا سيكون متوافرا بمستشفيات العزل والطوارئ

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مراكز تقديم اللقاحات للأطقم الطبية ستكون داخل المستشفيات الخاصة بالعزل وسيكون الحصول على الجرعتين بالمستشفى الفرق بينهم 21 يوما، مؤكدة ان العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه يجب الحصول على الجرعة الثانية فى موعدها، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون متوافرًا بمستشفيات العزل والطوارئ، مشيرة إلى أن هناك عيادات ستكون متخصصة لمتابعة الحاصلين على اللقاح بشكل دورى.

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إنه يجب الابتعاد عن التواجد فى الأماكن المغلقة لأن المواطن الموجود فى المكان المغلق أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كلما كنا فى مكان مزدحم وبه صوت عال تكون احتمالية الإصابة بفيروس كورونا أعلى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أن فترة الشتاء يتزامن معها وجود المواطنين فى أماكن مغلقة مما يساعد على زيادة نسب الإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتخلص بشكل آمن من الكمامة.

وزيرة الصحة: مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد لمواجهة كورونا

قالت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن المواطن المصرى مسؤول عن نفسه وعن أسرته والدولة تبذل مجهود كبير جدًا فى مراقبة الأماكن العامة للتأكيد على التباعد والالتزام فى المطاعم والكافيهات وخلافه .

وأضافت الدكتور هالة زايد ، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن فترة الشتاء هي الأكثر صعوبة فى مواجهة فيروس كورونا ، فلذلك لابد من اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لانها حماية أنفسنا وأسرنا .

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

كدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن عن التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مشيرة الى وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات،وهو ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى.

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم".

وزيرة الصحة تصدم الجميع: زيادة قياسية هذا الأسبوع بـ إصابات كورونا عالميا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم كله يواجه الآن زيادة قياسية هذا الأسبوع بإصابات كورونا بالعالم كله، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مركزاً فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى كثير من الصناعات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أنه من الوارد أن يتم استخدام لقاحات أخرى غير لقاح سينوفارم.

الصحة تحذر: قللوا التقارب في الفترة الحالية واحموا أنفسكم

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: إن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوهة إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، وخاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الالتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء، قائلة "قللوا التقارب فى الفترة الحالية واحموا أنفسكم".

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليد والبعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقوم وزارة الداخلية ببذل جهودا هائلة فى مراقبة الأماكن العامة والمواطنين، محذرة المواطنين من الاستهتار بتطبيق تلك الإجراءات البسيطة، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تخطي هذه الأزمة على مذى هذا العام، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الدول التى اقتصادها نمى بالإيجاب.

وزيرة الصحة: المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليد والبعد الإجتماعى، مشيرة إلى أن تقوم وزارة الداخلية ببذل جهودا هائلة فى مراقبة الأماكن العامة والمواطنين، محذرة المواطنين من الاستهتار بتطبيق تلك الإجراءات البسيطة، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تخطي هذه الأزمة على مدى هذا العام، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الدول التى اقتصادها نمى بالإيجاب.

تحذير لـ سكان القاهرة بشأن إصابات كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا تشهد زيادة كبرى فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا وخاصة فى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه اعتمدت اللجنة العلمية المستقلة من علماء مصر على اختيار أكثر اللقاحات أمانًا تكنولوجيًا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، انه لم يتم استبعاد لقاح فايزر وموديرنا حتى الآن، مشيرة إلى أن كل اللقاحات الأمان بها اتخذ عليه موافقة الطوارئ ولكن لا نستطيع ان نؤكد أن اللقاح آمن بنسبة 100% إلا بعد مرور سنوات.