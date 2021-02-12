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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أول صور لهاتف Mi 11 Ultra من شاومي.. و4 طرق للحفاظ على أمان دردشة واتساب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:02 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


شاركت منصة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، أربع طرق يمكن للمستخدم من خلالها الحفاظ على محادثاته "آمنة ومأمونة وخصوصية"، وذلك احتفالا بـ يوم إنترنت أكثر أمانا #SaferInternetDay.


كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم طرح هاتفها الرائد iQOO 7 فى الأسواق العالمية خلال أيام بعد إطلاقه فى الصين الشهر الماضى، بمعالج معالج Snapdragon 888 وقوة شحن خارقة. 


كشفت العلامة التجارية الروسية للإكسسوارات الفاخرة كافيار Caviar، عن إصدارات خاصة من سلسلة هواتف آيفون 12 باهظة الثمن، حيث صممت هاتفي iPhone 12 Pro و 12 Pro Max، بتصميم خلفي مطلى بالماس والذهب.


كشفت تقارير أن هيئة معالجة المياه بولاية فلوريدا الأمريكية التى تم اختراقها منذ أيام كانت تستخدم نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 الذى تم إيقافه من قبل شركة مايكروسوفت ووقف الدعم له رسميا. 


قامت شركة Facebook  فيسبوك بحذف أكثر من مليون منشور لمستخدميها وذلك بسبب مشاركتهم لمعلومات مضللة وأخبار كاذةبة عن فيروس كورونا كوفيد-19 ، الأمر الذى يؤدى إلى المساهمة بالتسبب بأضرار خطيرة إذا انتشرت تلك المعلومات. 


وصلت عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة إلى مستوى قياسي جديد لها حيث اقتربت من تحقيق 50 ألف دولار أمريكي، بعد قرار شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني Mastercard ماسترد كارد نيتها التعامل بالعملات القمية المشفرة مثل بيتكوين.


كشفت تسريبات أن شاومى تعتزم إطلاق هاتفين آخرين إلى جانب هاتف MI 11 PRO الذى سيتم إطلاقه خلال شهر فبراير الجارى، حيث سيكون الهاتفان عبارة عن هاتف بإمكانات عالية وهو Mi 11 Ultra وهاتف آخر رخيص الثمن وهو Mi 11 Lite . 


كشفت تسريبات عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52 4G من شركة سامسونج الكوية الجنوبية، والمقرر أن تعلن عنه الشركة رسميا خلال الأيام القادمة، كما ستصدر من الهاتف نسخة أخرى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف OPPO Find X3 Pro القادم من شركة أوبو الصينية، تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة IMDA تمهيدا لإطلاقه فى شهر مارس المقبل. 
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