حدث ليلا.. مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة لجماهير الزمالك.. ظاهرة فلكية جديدة في سماء مصر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة 2-12-2022 عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، يريد التعاقد مع حسام حسن مهاجم الأهلي في شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

عبد العال: فوز السعودية على الأرجنتين خدع اللاعبين والجمهور

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن منتخب السعودية لم يقدم المنتظر منه عقب الفوز على منتخب الأرجنتين في ضربة البداية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري عقب التعادل أمام المصري البورسعيدي

وجه فريق الزمالك صدمة لجماهير الفريق عقب التعادل أمام المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الخامسه من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب برج العرب.

طقس اليوم | مائل للبرودة صباحا .. والقاهرة تسجل 15 درجة ليلا

كشف خبراء هيئة الارصاد الجوية توقعات طقس اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر ، حيث يكون مائلا للبرودة صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

المرأة المصرية تحب الذهب .. مصممة أزياء روسية شهيرة تثير الجدل

أثارت مصممة الأزياء الروسية الشهيرة عبر السوشيال ميديا، فيرا زولوتاريفا، حالة من الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية بعدما انتشر تعليق من صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” اعتبرته الكثيرات من المصريات هجوم غير مبرر ومبني على عدم رؤية كاملة مما خلق حالة من الغضب تجاه تعليقها عن المرأة المصرية مع صورة أميرة الذهب.

يحاسب عند الإخفاق..مرتضى منصور يحسم موقف رحيل فيريرا عقب التعادل أمام المصري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من رحيل فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول عقب التعادل أمام المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب تعادل الزمالك أمام المصري

علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تعادل الفريق أمام المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري أمس.



تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم

تنطلق مساء اليوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ حيث يواجه منتخب البرازيل نظيره الكاميروني.

بعد دوران الأغنام .. البط يستكمل نفس الظاهرة المريبة حول سيارة..فيديو

أثارت ظاهرة دوران الأغنام حول نفسها ذهول الملايين خلال الأيام القليلة الماضية مع تعدد التفسيرات العلمية حول ذلك من مرض أو تغيرات مناخية وسط تداول فيدوهات متعدة توثق تكرارها بين الحيونات والطيور.

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب من الاتفاق على تحديد ‏سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا، عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية ‏للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.‏

صدمة من إدارة الزمالك لـ إمام عاشور وغلق ملف عودة فرجاني

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قرر إرجاء ملف مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور خلال الفترة الحالية.

كولر يستبعد حسين الشحات من قائمة مواجهة طلائع الجيش بالدوري

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبه حسين الشحات من مواجهة طلائع الجيش التي ستقام مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 2-12-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات المجموعتين السابعة والثامنة .

على مدار يومين .. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي الآن

على مدار يومي 1 و 2 ديسمبر عام 2022م تشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية مرصودة في السماء يكون فيها القمر يمين المشتري أمس الخميس، ثم يكون القمر يسار المشتري اليوم الجمعة .

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

نشر شاب برازيلي فيديو من مدرجات منتخب ألمانيا بعد إقصائهم من بطولة كأس العالم 2022 .



هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟|تراجع تاريخي عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

هبط الدولار على المستوى العالمي بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .



رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى وصلت إليه محليا وتسجل رقما غير متوقعا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1850 جنيها بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

أعلنت الإذاعة التونسية عن قرار علي معلول نجم المنتخب التونسي والأهلي، باعتزال اللعب الدولي .