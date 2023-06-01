أخبار التوك شو..أحمد موسى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال..نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة عن أزمة شائعة خطوبته من حورية فرغلى

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

أحمد موسى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الجماهير التى ستحضر مباراة الأهلي والوداد المغربي عليهم التشجيع فقط، معلقًا :" اللي بيحب الأهلي مش هيعمل له مشكلة.. هناك من يحاول عرقلة عودة الجماهير للملاعب".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، «شجع فريقك بروح رياضية.. ويارب الأهلي يفوز بهدفين في المباراة الأولى بالقاهرة الأحد المقبل، قبل لقاء الوداد في المغرب، الأحد بعد المقبل».

نزار الفارس يكشف مفاجأت مثيرة عن أزمة شائعة خطوبته من حورية فرغلى

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن "اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه كان على سبيل الصدفة"، مؤكدا على احترمه للفنانة حورية فرغلي وتقديرها لكن ما حدث منها في حقي لا يجوز.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل، عبر فضائية ”صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل” أن “حورية فرغلي قالت انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة فقولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبته من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار”.

وزير الخارجية الفلسطيني : مصر لا تدّخر جهدا في دعم شعبنا

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن هدف إسرائيل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا ذات السيادة والقابلية للحياة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك قضيتين على عاتق الفلسطينيين، الأول إعلان الفلسطينيين الالتزام بالشرعية الدولية والجلوس للمفاوضات، والقضية الثانية حفاظ الشعب الفلسطيني على بقائه في أرضه رغم محاولات إسرائيل تفريغها منه.

أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئ تتمثل في أمطار وحرارة ورمال وأتربة تضرب البلاد، مؤكدة أن غدًا الخميس تعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع من اليوم وحتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية؛ بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، وهذه الكتل تزيد من الشعور بارتقاع درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

حصريًا.. نهال طايل تذيع فيديو من كواليس حلقة نزار الفارس مع حورية فرغلي|شاهد

أذاعت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، فيديو حصريًا من كواليس حلقة الإعلامي نزار الفارس مع الفنانة حورية فرغلي .

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس، قد نشر مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

حجازي : حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كبير التأثير على المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حضور الرئيس السيسي لاختبار المتقدمين للوظائف كان له تأثير كبير على المعلم، مشيرا إلى أن حضور الرئيس يعكس اهتمامه بالتعليم وأن التعليم أمن قومي.

وقال رضا حجازى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن قرار الرئيس باختيار 150 ألف معلم لسد العجز و30 ألف لكل عام، حيث يجري الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اختبار مميكن للمتقدم لا يتدخل فيه العنصر البشرى.

ندخن 80 مليار سيجارة|جمال شعبان يوجه تحذير عاجل لـ 30% من الشعب

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أن هناك نسبة كبيرة من المدخنين في مصر، وأن هذا الأمر كارثي، مطالبًا بضرورة الإقلاع عن التدخين نهائيًا.

وأضاف جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا الأسلحة النووية؛ والمصريين يدخنون 80 مليار سيجارة سنويًا، وهناك 30% من الشعب يدخن.

مش هلاقي ضفرها .. رجل يتوسل لزوجته الأولى بالعودة إليه | فيديو

قال سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، إن زواجي مرة اخرى كان نتيجة عدم وعي مني وعدم مسئولية.

وأضاف "زوجتي الأولى كانت اكبر داعم لي من اجل كسب اللقمة الحلال فأنا مش هلاقي ضفرها لو لفيت الدنيا بحالها".

الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على صياغة منظومة متكاملة للقطاع في مصر

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة قامت بتحديد 6 قطاعات هامة لتطويرهم، مثل الطاقة المتجددة ، متابعا: نستهدف زيادة نسبة الصناعة في الناتج القومي، وفقا لإستراتيجية 2030.

وأضاف "حسام هيبة" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :" وضعنا لكل قطاع داخل الصناعة استراتيجيات خاصة، مثل استراتيجية صناعة السيارات، التي تم التوافق عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشددا على أن الهيئة بدأت العمل في صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والغزل والنسيج والأدوية.

تحذير من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على البشر.. تقرير

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مخاطر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته على البشرية .

وأوضح التقرير أن البعض يقوم بوصف الذكاء الاصطناعي على أنه قنبلة نووية أو وباء فتاك قد يؤدي إلى انقراض البشرية.