أخبار العالم | أمريكا تحذر كوريا الشمالية.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة لروسيا.. الكنيست يوافق على قانون إصلاح القضاء.. زلزال مدمر وبركان في ايسلندا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بدخول منطقتها الاقتصادية بشكل متكرر
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون ، اتهمت يوم الثلاثاء طائرة تجسس عسكرية أمريكية بدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد ثماني مرات
أزمة ميانمار وتوترات بحر الصين الجنوبي تلوح في الأفق حول اجتماع الآسيان
يجتمع كبار الدبلوماسيين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا اليوم الثلاثاء وسط ضغوط لمعالجة أزمة سياسية دموية في ميانمار وحل التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تتداخل مطالبات بعض أعضاء الآسيان مع الصين.
قاضٍ أمريكي يأمر بمنع المتحولين جنسيا من تغيير بياناتهم في رخص القيادة
أمر قاض يوم الاثنين ولاية كانساس بالتوقف عن السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس المدرج في رخص القيادة الخاصة بهم بعد دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري للولاية.
الرئيس الأمريكي في لندن.. ماذا دار بين بايدن وسوناك قبل لقاء تشارلز الثالث؟
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته القصيرة إلى بريطانيا، الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأشاد بالصداقة 'القوية' مع الحليف الوثيق لواشنطن قبل لقاء العاهل البريطاني الملك تشارلز
13 مليون شخص تحت التهديد| أمطار غزيرة تُحدث فيضانات عارمة بالولايات المتحدة
قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مما أدى إلى جرف الطرق ، واجتياح الأنهار ، ودفع 50 عملية إنقاذ سريعة بالقوارب وقتل امرأة جرفتها أمام خطيبها. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في توقعاتها، يوم الاثنين ، إن أكثر من 13 مليون أمريكي
رئيس ليتوانيا يدعو لإبطال «القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون» بين الناتو وروسيا
حث رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسدا، حلف شمال الاطلسي (الناتو) على إنشاء قواعد عسكرية دائمة قرب حدود روسيا
بعد فقدان العشرات.. إسبانيا تنقذ قاربًا على متنه 86 مهاجرا
كشفت عملية الإنقاذ البحرية الإسبانية، التي أرسلت طائرة وسفينة للبحث عن سفينة صيد من السنغال على متنها نحو 200 شخص مفقودين لما يقرب من أسبوعين
الصين تشعل المنافسة العالمية في مجال إنتاج المعادن المهمة والفلزات | تقرير
يمثل تهديد الصين بكبح صادرات الغاليوم والجرمانيوم منذ بداية أغسطس تصعيدًا في المنافسة العالمية على المعادن والفلزات الهامة
دفاع مذيع BBC المتهم بفضيحة: ادعاءات الصور الجنسية للمراهق الضحية هراء
قال محامي المذيع الشاب بـ هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في رسالة، إن الادعاءات القائلة بأن موكله مقدم برامج في بي بي سي، لم يذكر اسمه، دفع أموالا لشاب ليقوم بالتقاط صور فاضحة هو 'هراء'
زوجة جوليان أسانج تناشد بايدن: اعف عنه ليس من مصلحتك محاكمته
كشفت ستيلا موريس أسانج زوجة مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات الصحفي جوليان عن قرب موعد تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، اليوم وطالب المحامي سويسر....
قمة الناتو.. دول الحلف تسعى إلى اتفاق لضم أوكرانيا بعد رفع حظر تركيا ضد السويد| تقرير
يجتمع زعماء الناتو في قمة في فيلنيوس يوم الثلاثاء سعيا للتغلب على الانقسامات بشأن محاولة عضوية أوكرانيا بعد اتفاق لرفع الحظر التركي عن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.
سفير روسيا بواشنطن: العلاقات بين موسكو والغرب تتجه إلى السيناريو الأسوأ
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.
تغير مثير للقلق.. انخفاض مستويات الجليد بالقطب الجنوبي
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، اليوم الاثنين ، إن مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي وصلت إلى مستويات منخفضة قياسية الشهر الماضي
الكنيست الإسرائيلي يوافق في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء
وافق الكنيست الإسرائيلي في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم ما يلقاه من غضب من الاسرائيليين في تل ابيب.
كارثة خلال التمرد .. مقاتلات فاجنر هددت قاعدة نووية روسية | تقرير
تحولت مجموعة من المركبات العسكرية باتجاه الشرق على طريق سريع في اتجاه قاعدة عسكرية روسية محصنة بها أسلحة نووية، مع تقدم قوات فاجنر المتمردة شمالًا باتجاه موسكو في 24 يونيو،
ثوران بركان بالقرب من العاصمة الأيسلندية عقب زلزال مدمر
ذكر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد الاثنين، إن بركانًا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا ، بالقرب من العاصمة ريكيافيك ، في أعقاب زلزال مدمر في المنطقة.
البنك الفيدرالي يخطط لتعزيز متطلبات احتياطي المصارف الأمريكية
وضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.
السفير الأمريكي بالخرطوم: إنهاء الصراع في السودان لن يتم إلا بحل تفاوضي
شدد سفير الولايات المتحدة في السودان ، جون جودفري ، على أن المدنيين السودانيين يجب أن يلعبوا الدور المركزي في تحديد تكوين وجدول أعمال حكومة انتقالية مدنية جديدة.
الادعاء العام في مانهاتن: اتهام شخص إسرائيلي - أمريكي الجنسية بالتجسس للصين
قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن ، الاثنين ، إن غال لوفت، زعيم مؤسسة فكرية أمريكية، متهم بالعمل كوكيل غير مسجل للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.
زلزال يضرب سواحل أنتيغوا وبربودا بقوة 6.4 ريختر
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.
الكنيست ينظر في بند رئيسي ضمن مشروع تعديل النظام القضائي
بدأ البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الإثنين النظر في بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات
بلينكين: نرحب بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان
اعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكين عن ترحيب بلاده بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان.
تحسبا لهجوم روسي محتمل.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة
قال خمسة دبلوماسيين لرويترز إن حلفاء الناتو توصلوا يوم الاثنين إلى اتفاق بشأن خطط دفاعية توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي ، متجاوزا عقبة تركية قبل يوم واحد من اجتماع القادة في قمة فيلنيوس.
بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة الناتو
ذكرت تقارير إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد لقاءات تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة الناتو.