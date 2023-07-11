أخبار العالم | أمريكا تحذر كوريا الشمالية.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة لروسيا.. الكنيست يوافق على قانون إصلاح القضاء.. زلزال مدمر وبركان في ايسلندا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون ، اتهمت يوم الثلاثاء طائرة تجسس عسكرية أمريكية بدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد ثماني مرات

يجتمع كبار الدبلوماسيين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا اليوم الثلاثاء وسط ضغوط لمعالجة أزمة سياسية دموية في ميانمار وحل التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تتداخل مطالبات بعض أعضاء الآسيان مع الصين.

أمر قاض يوم الاثنين ولاية كانساس بالتوقف عن السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير الجنس المدرج في رخص القيادة الخاصة بهم بعد دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري للولاية.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته القصيرة إلى بريطانيا، الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وأشاد بالصداقة 'القوية' مع الحليف الوثيق لواشنطن قبل لقاء العاهل البريطاني الملك تشارلز

قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مما أدى إلى جرف الطرق ، واجتياح الأنهار ، ودفع 50 عملية إنقاذ سريعة بالقوارب وقتل امرأة جرفتها أمام خطيبها. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في توقعاتها، يوم الاثنين ، إن أكثر من 13 مليون أمريكي

حث رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسدا، حلف شمال الاطلسي (الناتو) على إنشاء قواعد عسكرية دائمة قرب حدود روسيا

كشفت عملية الإنقاذ البحرية الإسبانية، التي أرسلت طائرة وسفينة للبحث عن سفينة صيد من السنغال على متنها نحو 200 شخص مفقودين لما يقرب من أسبوعين

يمثل تهديد الصين بكبح صادرات الغاليوم والجرمانيوم منذ بداية أغسطس تصعيدًا في المنافسة العالمية على المعادن والفلزات الهامة

قال محامي المذيع الشاب بـ هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في رسالة، إن الادعاءات القائلة بأن موكله مقدم برامج في بي بي سي، لم يذكر اسمه، دفع أموالا لشاب ليقوم بالتقاط صور فاضحة هو 'هراء'

كشفت ستيلا موريس أسانج زوجة مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات الصحفي جوليان عن قرب موعد تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، اليوم وطالب المحامي سويسر....

يجتمع زعماء الناتو في قمة في فيلنيوس يوم الثلاثاء سعيا للتغلب على الانقسامات بشأن محاولة عضوية أوكرانيا بعد اتفاق لرفع الحظر التركي عن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، اليوم الاثنين ، إن مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي وصلت إلى مستويات منخفضة قياسية الشهر الماضي

وافق الكنيست الإسرائيلي في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم ما يلقاه من غضب من الاسرائيليين في تل ابيب.

تحولت مجموعة من المركبات العسكرية باتجاه الشرق على طريق سريع في اتجاه قاعدة عسكرية روسية محصنة بها أسلحة نووية، مع تقدم قوات فاجنر المتمردة شمالًا باتجاه موسكو في 24 يونيو،

ذكر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد الاثنين، إن بركانًا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا ، بالقرب من العاصمة ريكيافيك ، في أعقاب زلزال مدمر في المنطقة.

وضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.

شدد سفير الولايات المتحدة في السودان ، جون جودفري ، على أن المدنيين السودانيين يجب أن يلعبوا الدور المركزي في تحديد تكوين وجدول أعمال حكومة انتقالية مدنية جديدة.

قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن ، الاثنين ، إن غال لوفت، زعيم مؤسسة فكرية أمريكية، متهم بالعمل كوكيل غير مسجل للصين والسعي للتوسط في بيع النفط الإيراني.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.

بدأ البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الإثنين النظر في بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات

اعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكين عن ترحيب بلاده بالتزام تركيا بإحالة التصديق على انضمام السويد إلى البرلمان.

قال خمسة دبلوماسيين لرويترز إن حلفاء الناتو توصلوا يوم الاثنين إلى اتفاق بشأن خطط دفاعية توضح بالتفصيل كيف سيرد الحلف على هجوم روسي ، متجاوزا عقبة تركية قبل يوم واحد من اجتماع القادة في قمة فيلنيوس.

ذكرت تقارير إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد لقاءات تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة الناتو.